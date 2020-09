Que pase el siguiente

¿Desearían ver a la flaquita de Popeye el Marino en vestido de baño en una pasarela de Nicaragua Diseña? Podrían también pensar en el marido modelando pantaloncitos de marinero, aun así apoyado en un bastón.

La respuesta a esa pregunta es la de cada quien en un país donde ya no van quedando jóvenes, porque se les mata, encarcela o se les envía al exilio. Me refiero por tanto a los viejitos que aún quedan, porque dejé de ser joven tiempo atrás, y no pretendo jugar al adolescente. La adolescencia solo regresa para hacer el ridículo.

Recuerdo bien en Roma a la esposa de un embajador, muy mayor ella, usando minifalda para enseñar sus piernitas, pintarrajeada la cara y llena de cachivaches para cubrir los pellejitos. Pensé que era una de esas que aunque ya viejita pretendía no aparentarlo. No era así, le valía, así quería vestirse porque le daba la gana. Era la esposa del embajador, y a él no le importaba.

Si uno hablada con ella se daba cuenta de inmediato que era una loquita. Me gustan los colores, pero no en una que hace el ridículo mostrándolos. Daba lástima. Nadie se atrevía a decírselo, habría sido descortés, pero entendió, porque no se le acercaban más que unos pocos. Decía que no le hacía daño a nadie, y era cierto, con la salvedad de una imagen grabada en la mente que provocaba pesadillas.

La loquita de aquí sin embargo procura daño y no le importa ni a ella ni a su marido, el de los pantaloncitos. Es una pareja de decrépitos. El enemigo dicen, está en el exterior, cuando está en sus mentes enfermas. Putin corre, caza, conduce tanques de guerra, se baña en aguas gélidas, muestra el torso y anda en bicicleta. Nadie dice cuántas mujeres tiene, cosa rara, porque en nuestra subcultura mientras más mujeres se tienen más hombre se es (pido disculpas a las mujeres conscientes).

Popeye sin embargo no puede terminar coherentemente una frase, a no ser que hable de William Walker, el estudiado y culto forastero que llegó a ser presidente de Nicaragua. Seguramente Popeye lo admira y lo envidia en secreto, por lo de educado y culto digo, y porque hablaba inglés.

Walker fue derrotado por la intervención de los ingleses y los dineros de Cornelius Vanderbilt, el de la Compañía del Tránsito. Los provincianos solo pusieron los muertos gracias a la perenne estupidez de los políticos de aquí. Todo esto lo puede explicar Popeye el historiador, si se atreve.

Creo que hay mujeres a quienes les gusta que los hombres tengan a otras, incluyéndolas, pero no sus maridos. Algo así como un machismo a la inversa. Sería interesante averiguar cuántas mujeres (u hombres) tienen los del régimen.

De las mujeres no me ocupo, sería descortés, pero igual les tienen expediente abierto para mantenerlas sumisas, y no por comprar campanas de bronce.

Los griegos antiguos se enorgullecían de su pedofilia, y sus mujeres lo toleraban porque así eran educadas. Las esposas servían para producir herederos legítimos, como en cualquier otra cultura de por ahí, hasta que se desarrolló en alguna parte, incluyéndonos, legislación por la que todos los hijos, dentro o fuera del matrimonio, son iguales.

Procreación responsable le llaman. De la flaquita de Popeye, ¿cuál de los hijos será el ungido cuando el marido senil ya no pueda ver, como el Isaac bíblico? Los hijos son iguales dice la ley, pero seguramente habrá uno más igual que los otros por voluntad de su mami.

En la leyenda bíblica la mujer de Isaac le jugó una mala pasada al marido senil, para que la progenitura le quedara a su hijo preferido. Maduro por otra parte, el hermano mayor, fue considerado inepto para ser heredero, y así quedó.

Que pase por tanto el siguiente, quizás lo logre, porque los dioses son caprichosos, y los de la oposición también.

El autor es doctor en Derecho.