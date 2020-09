Mariah Carey revela que tuvo un romance con Derek Jeter, mientras estuvo casada con el esposo de Thalía

La cantante estadounidense Mariah Carey ha vuelto a ser noticia en los medios al revivir el romance con Derek Jeter, mientras estuvo casada con Tommy Mottola, actual esposo de Thalía, en ese entonces el deportista le sirvió de inspiración para sus populares canciones, una de ellas “The Roof”.

Medios como El Nuevo Día, y el programa de entretenimiento El Gordo y La Flaca, hicieron eco de la noticia de la cantante quien gusta dar declaraciones impactantes como la que dijo recientemente que «Ella – la científica Marie Curie- tiene dos Nobel y yo dos discos de Diamante. Somos casi la misma persona»

She has 2 Nobel prizes, I have 2 Diamond albums, we’re practically the same person https://t.co/ZudjSKRFht — Mariah Carey (@MariahCarey) September 1, 2020

Una de sus temas de sus canciones “The Roof”, es parte de esa historia y del primer beso que se dieron en una terraza donde vivía el deportista y da a conocer que se conocieron en 1997, cuando aún estaba comprometida con Mottola.

La revista Vulture recuerda ese primer beso. Un año después finalizó esta relación el productor, quien en la actualidad es el marido de Thalía. Ahora solo se espera que Tommy Mottola, reaccione y de sus declaraciones al respecto.

Por otro lado la artista, quien cuenta con millones de seguidores en su perfil de Instagram, anuncia su firma con la Apple TV+ y dio su bienvenida a la Navidad. La artista es autora de temas como “All I Want For Christmas Is You”.

Su video ha alcanzado más de 637 millones de reproducciones. Se espera que este programa especial de navidad sea transmitido por “streaming” en TV+.