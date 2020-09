Se agranda fisura en Movimiento Campesino. Grupo liderado por exreo político Víctor Díaz desconoce decisiones de Medardo Mairena

Los conflictos internos en el Movimiento Campesino empeoraron debido a que un grupo de dirigentes de las comunidades de la franja canalera El Tule, La Fonsea, La Unión, Nueva Guinea y El Fajardo desconocieron como válidas las decisiones del coordinador nacional del movimiento, Medardo Mairena, en cuanto al nombramiento de la persona que representa al sector juvenil campesino en la Coalición Nacional. También reprocharon que se votara en contra de la propuesta de los movimientos juveniles de la rebelión de abril para integrarse a la Coalición con el mecanismo que les garantiza independiencia.

El exreo político Víctor Manuel Díaz junto a Einer González, Elvin Lopez, Laureano López y Avel Marenco, quienes líderes territoriales del movimiento, viajaron a Managua este 5 de septiembre para reunirse con representantes de la Alianza Cívica, a quienes demandaron mayor beligerancia para lograr la unidad de las diferentes organizaciones opositoras.

«Les hemos dicho a los de la Alianza que el pueblo de Nicaragua no espera que estén perdiendo el tiempo, necesitamos urgente la unión de todos, porque lo que estamos viviendo la población, los campesinos, es que la dictadura nos está dando persecución. Si quieren ser reconocidos como dirigentes opositores tienen que asumir en serio la lucha. El mensaje a la Alianza es que no puede distraerse de que quién va o no en la Coalición, aquí hay una necesidad del pueblo y es lo que tiene que ser lo principal», dijo el dirigente anticanal a LA PRENSA.

Sobre la situación a lo interno del Movimiento Campesino, Díaz refirió que rechazan que el consejo nacional reformara los estatutos para permitir que el coordinador nacional, Medardo Mairena fuese reelecto para un tercer período. Díaz aseguró que esas decisiones no fueron consultadas con los campesinos en las comunidades.

«Queremos dar a conocer a la ciudadanía que hay reglamentos y acuerdos en el Movimiento Campesino que no se han respetado, se han tomado sin consenso de nuestras bases territoriales y excluyendo a otros líderes. Nosotros hacemos el llamado a todos estos líderes que deben retomar el compromiso que tenían con nuestros territorios, porque nos preocupa porque se han venido nombrando liderazgos que desconocen la lucha de esta organización», dijo el exreo político Díaz.

Molesta designación de hijo de diputada

Otra de las decisiones del consejo nacional que ha causado molestia es la designación como representante del sector juvenil del Movimiento Campesino en la Coalición Nacional, a Nelson Álvarez Salinas, hijo de la diputada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Adilia Salinas.

«Desconocemos al muchacho (Nelson Álvarez) nombrado porque no ha sido consultado con las bases ni se ha tomado en consenso con los líderes nacionales y territoriles, para decidir quién sería la persona para representar a la juventud campesina en la Coalición», afirmó Díaz.

Medardo Mairena, coordinador nacional, dijo anteriormente a LA PRENSA, que la designación de Nelson Álvarez Salinas fue decisión de los jóvenes en los territorios. Sin embargo, varios dirigentes lo han negado y han acusado a Mairena de tomar acciones que favorecen a que el PLC se adueñe del Movimiento Campesino.

Esas mismas acusaciones hizo el dirigente Díaz al insistir que las decisiones que ha tomado el consejo nacional «están siendo de manera irregular» al «irrespetar» los reglamentos de la organización. Demandó dejar de querer politizar a los campesinos.

Víctor Manuel Díaz es originario de la comunidad El Fajardo, Río San Juan, y estuvo ocho meses encarcelado por la dictadura de Daniel Ortega. Fue acusado de terrorismo y otros delitos por los que los tribunales orteguistas lo condenaron a 25 años de cárcel, pero Díaz fue liberado en abril del 2019 junto a varios presos políticos. La Fiscalía acusó al líder campesino de montar y dirigir el tranque ubicado en El Tule, municipio de San Miguelito, y en la comarca La Argentina en San Carlos, Río San Juan, durante las protestas cívicas entre junio y julio de 2018, mismos que fueron instalados ante la violenta represión del régimen contra la ciudadanía por demandar elecciones adelantadas y el cese de la represión.

La forma de conducción del Movimiento Campesino por parte de Mairena y el resto del consejo nacional ha provocado un cisma en la orgnización, ya que son varios dirigentes los que han advertido que constituirán otro consejo y hasta el nombre le cambiarán a Movimiento Campesino Anticanal.

Las bases continúan reuniéndose con los integrantes de el Consejo Nacional, informándo y consultando sobre los paso a seguir. De igual manera se manifiestan ante ataques de algunas personas al Consejo Nacional y su coordinación. pic.twitter.com/u1T1FovPfZ — Movimiento Campesino de Nicaragua (@de_campesino) September 5, 2020

Otro grupo apoya a Medardo Mairena

Sin embargo, otro grupo de campesinos expresó su respaldo a la continuidad de Medardo Mairena al frente del Movimiento, y le exigieron al expreso político Víctor Díaz cesar las acciones para «desprestigar» a la organización.

En un video compartido en las cuentas en las redes sociales del Movimiento Campesino varias personas aseguraron que «el consejo nacional está más firme hoy que nunca» . «Lastimosamente el señor Díaz está actuando como vocero de las personas que no aman a Nicaragua, de las personas que odian a nuestro movimiento», dijo un dirigente en el video, aunque no se identificó.

Se reclamó a los disidentes que lleguen a las comarcas de la zona canalera para que conozcan la situación, así como a dialogar para poner fin al conflicto.