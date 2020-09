Rosario Murillo anuncia una confusa exoneración de IVA en servicios turísticos durante Fiestas Patrias

Sin explicar los fundamentos legales adoptados para modificar el régimen fiscal, la vicepresidenta Rosario Murillo anunció este lunes que durante las fiestas patrias se adoptó la decisión de exonerar del cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) los servicios turísticos, cuya medida fue acordada entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur).

Horas después del anuncio de Murillo, el Ministerio de Hacienda emitió la resolución donde se estableció que el alivio del IVA se aplicará a negocios de alimentos, bebidas y hospedajes que participen en ferias nacionales que organiza el Gobierno en el marco de las fiestas patrias, cuyos eventos serán organizados por el Intur y para lo cual publicará una lista de dónde se realizarán las ferias. La Dirección General de Ingresos deberá difundir los mecanismos para la aplicación de este beneficio fiscal, indicó Hacienda.

“Se hizo la firma, luego de las revisiones de rigor por la DGI, el Intur, el Ministerio de Hacienda y en luego en los próximos días los compañeros de Intur van a presentar en detalle cómo se va a aplicar esta reducción del IVA los días patrios para más disfrute de las familias nicaragüenses”, afirmó Murillo que señaló que dicho ajuste fiscal se hizo a solicitud de emprendedores turísticos.

Según Murillo la idea es que las familias tengan mayor atractivo para salir a recrearse, a propósito que el Ministerio del Trabajo informó este lunes que a partir de la próxima semana el Estado saldrá de vacaciones por los feriados 14 y 15 de septiembre, pero se dará a cuenta de vacaciones el resto de la semana y estos retornarán a sus puestos de trabajo hasta el lunes 21 de septiembre.

En el caso del sector privado, obligatoriamente las empresas deben dar descanso con goce de salario los días feriados. De lo contrario, deberán compensar al trabajador tal como establece la ley laboral para estos casos.

“Hoy nos ha hecho llegar el Ministro de Hacienda, nuestro hermano Iván Acosta, una resolución que se ha suscrito entre el Instituto de Turismo y el Ministerio de Hacienda luego de que esto fue solicitado por representantes del sector turístico, sumándonos al esfuerzo nacional para activar los emprendimientos turísticos», dijo Murillo.

Murillo no dejó claro qué negocios y cómo estos obtendrían el alivio fiscal durante la semana patria. El Gobierno busca estimular la salida a sitios turísticos a las familias nicaragüenses en momentos en que los médicos han advertido de un posible brote de Covid-19, que en Nicaragua ya se ha cobrado la vida de más de cien personas, según cifras oficiales, y que recuentos independientes apuntan a más de 2,000 decesos.

¿Es legal la medida?

En la resolución Hacienda se amparó en el artículo 127 numeral 16 de la Ley de Concertación Tributaria, un artículo de ley, que según los especialistas, no le da facultad al Gobierno para modificar el régimen fiscal de Nicaragua y dar exoneraciones.

Una especialista fiscal consultada por LA PRENSA, explica que dicho artículo de Ley de Concertación Tributaria establece que se exonera del IVA todos los productos que se vendan en ferias internacionales y centroamericanas que promuevan el sector agropecuario y las mipymes, pero, aclara, que esto aplica solo a eventos como Expica. «Para que esto pudiese darse (en esta temporada de fiestas patrias) tendría que darse en una feria en playas, pero además que tenga categoría centroamericana, para que pudiesen estar exentas algunas ventas o servicios, pero no es así por así».

De hecho, el presidente saliente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri también recuerda que incluso las exoneraciones que se dan en el marco del artículo 127 de la Ley de Concertación Tributaria está establecida mediante listas taxativas y en numeral que hace referencia dicho artículo es claro en establecer que solo gozarán de ese alivio, los productos que se comercializan en ferias regionales o internacionales.

El numeral 16 dice: «Las realizadas en locales de ferias internacionales o centroamericanas que promuevan el desarrollo de los sectores agropecuario, micro, pequeña y mediana empresa, en cuanto a los bienes relacionados directamente a las actividades de dichos sectores».

«En otras palabras esa forma de no cobrar IVA a través de una resolución no está contemplada en ley. Por el otro lado es importante que esta propuesta no solo se haga conforme ley sino que se haga una (similar) al menos por un periodo que realmente ayude a este sector que podría ser de un año. Finalmente es importante también darle respuesta a todos los sectores de manera transversal», afirmó Aguerri.

Por su lado la especialista dijo: “Es un poco rara la medida, ya que nuestra legislación no contempla algo así tan específicamente a como está anunciado. Es decir que no se puede aprobar exoneraciones sin que haya una ley pasando por la Asamblea Nacional, es decir que no se puede hacer mediante resolución, aunque sea un acuerdo interministerial, el Ministerio de Hacienda y el Instituto de Turismo».

Al respecto, remite al artículo 294 de la Ley de Concertación Tributaria que reformó el artículo 5 de la Ley 306, Ley de Incentivos para la Industria Turística de la República de Nicaragua, y en la misma se establecen los incentivos y exoneraciones para este sector. En el mismo se indica que hay exoneración de IVA, pero solo para la importación de mercaderías, materias primas, diseños, equipos de uso por el sector turístico. También hay exoneración para eventos folclóricos y ventas de artesanías, que no es el caso.

Por ahora, la tributarista explica que están exentos del cobro de ingreso a playas los habitantes residentes en zonas aledañas costeras, así como los peatones que ingresen a los lugares, según la Ley 451, Ley especial que autoriza el cobro de contribución especial para el mantenimiento, limpieza, medio ambiente y seguridad ciudadana en las playas de Nicaragua. Así que no cree que el alivio venga por ese lado, porque el mismo ya existe en el caso de ingreso a playas turísticas.

Pero sobre todo, la especialista y Aguerri remiten al artículo 114 de la Constitución Política de Nicaragua: «Corresponde exclusivamente y de forma indelegable a la Asamblea Nacional la potestad para crear, aprobar, modificar o suprimir tributos. El Sistema Tributario debe tomar en consideración la

distribución de la riqueza y de las rentas. Se prohíben los tributos o impuestos de carácter confiscatorio…».

Cosep que den alivio, pero conforme a ley

«Como Cosep desde hace semanas hemos estado promoviendo medidas de fondo, transversales y sostenibles para apoyar a las empresas que están enfrentando una situación muy difícil producto de las dos crisis. La medida que ha dado a conocer el ejecutivo es positiva en relación a su propósito de buscar cómo apoyar a uno de los sectores más golpeados en la economía», dijo Aguerri.

«Sin embargo, lo básico a entender es que conforme el Art 114 de la Cn la potestad para crear, aprobar, modificar o suprimir tributos, le corresponde en exclusiva a la Asamblea Nacional. Lo que a su vez nos lleva al principio de legalidad tributaria contenido en el Art 115, que establece que solo por ley pueden ser creados los impuestos. Un ejemplo de esto es la Feria de Expica que está exenta por ley», añadió.

Lo que Gobierno no ha resuelto

El sector privado lleva meses pidiéndole al Gobierno una moratoria en el pago de impuestos para proteger el empleo y darle alivio a todas las empresas, pero hasta ahora este se niega a responder a esa petición. No obstante, en un intento por imponer un estado de normalidad en Nicaragua, decide enviar a sus casas a todo el aparato estatal de vacaciones, adicionales a los feriados de las fiestas patrias, así como dar esta exoneración para que la gente salga a lugares turísticos en momentos que hay riesgo de un brote del virus.