Campaña en redes sociales para ayudar a Sayonara Espinoza, la caraceña que batalla contra la leucemia

A finales de marzo, una hemorragia de 28 días obligó a Sayonara Espinoza Navarrete, de 21 años, a poner en pausa la carrera de Química y Farmacia que cursaba en la universidad Rubén Darío, en Diriamba, Carazo. Era su tercer año de estudios universitarios. Cinco meses después, el 22 de agosto de 2019, la joven caraceña fue diagnosticada con leucemia linfoide aguda en segunda etapa, una enfermedad con la que continúa batallando.

«El 22 de agosto ya estando internada me dieron el resultado de la biopsia de médula ósea y los resultados fueron tristemente malas noticias», contó Espinoza a LA PRENSA. El diagnóstico lo recibió dos días después su cumpleaños número 20.

Pero antes de saberlo, Espinoza pasó internada por diez días en el hospital regional Santiago, de Jinotepe. Posteriormente, cuando su salud decayó, fue trasladada al hospital Manolo Morales, en Managua, donde actualmente se encuentra batallando contra la leucemia.

Espinoza vivía en Dolores con sus abuelos, José Antonio Navarrete Hernández y María del Carmen Pérez Matus, de 61 y 55 años, respectivamente. La joven ayudaba a su abuela a palmear tortillas de domingo a viernes, y vendían cada pieza a dos córdobas la unidad. Estudiaba los sábados. Pero desde su recaída dejó los estudios, la tortillería y no ha vuelto a casa.

Su abuelita dejó encargado el negocio de tortillas a una vecina y su hija, para no perder la clientela, pero sobre todo porque es ella quien debe viajar a cuidar de su nieta en el hospital capitalino.

«Yo le ayudaba a echar tortillas a mi abuelita en la casa y estudiaba los sábados. Siempre hemos luchado en ese aspecto, aunque todo este proceso ha sido muy duro pero aquí estamos, luchando», expresó Espinoza.

Campaña en redes sociales

El caso de Sayonara ha llegado hasta las redes sociales, desde donde muchos usuarios iniciaron una campaña para recaudar fondos con el fin de ayudar a sufragar los gastos médicos en los que incurre su familia. Esta sería la segunda vez que nace una iniciativa para apoyarla, la primera fue en 2019, cuando cinco jóvenes de Dolores, Carazo, se dispusieron a vender comida y las ganancias recolectadas fueron enviadas a la familia de la joven.

Ella es Sayonara Espinoza Navarrete,Fue detectada con leucemia linfoide aguda en segunda etapa. Tiene un mes de estar hospitalizada por eso solicita ayuda económica para leche ensure, pampers. Cualquier ayuda contactar al número 78238764🙏Manos que dan, nunca estarán vacias. pic.twitter.com/XtnMWnLPiI — MiniJossy🙃 (@luzEfimera4) September 6, 2020



Entre los productos que necesita Sayonara están leche Ensure, pampers, toallas húmedas, gastos de transporte para sus familiares «y sobre todo los medicamentos porque los doctores los piden así de pronto. Tengo el medicamento que me pidieron pero luego no se si me van a pedir más», detalló Espinoza.

«Agradezco mucho a las personas que me han ayudado, que Dios los bendiga grandemente igual porque se que la situación no está para dar, porque todos pasamos dificultades», culminó.

Para las personas que deseen unirse y colaborar con Sayonara Espinoza pueden hacerlo llamado al número 78238764, con su abuelo José Antonio Navarrete Hernández.