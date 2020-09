«Mulán»: La protagonista Yifei Liu enciende campaña de boicot contra la película

Desde las redes sociales diversos grupos y personas han hecho un llamado a boicotear la película ‘Mulán’, una nueva versión de Disney protagonizada por la actriz chino-estadounidense Yifei Liu y estrenada en la plataforma Disney+ y que muestra impresionantes escenas de batallas y jinetes acrobáticos de Kazajstán y Mongolia.

La razón de las protestas contra la actriz es que ella ha exteriorizado su apoyo a la policía de Hong Kong, durante las recientes revueltas en el país asiático, y fue dada a conocer en un comunicado de Fu Guohao, que trabaja para el portal propiedad del partido comunista, Global Times.

“Apoyo a la policía de Hong Kong. Pueden golpearme ahora”, además, la actriz reiteró con su propio comentario, “Yo también apoyo a la policía de Hong Kong”. Lo que ha generado controversias y reacciones de protestas.

Uno de ellos es el activista hongkonés, Joshua Wong quien desde su perfil de Twiteer llamó a boicotear ‘Mulán’. Y usar la etiqueta #BoycottMulan”, como una forma de proteger los derechos humanos.

This film is released today. But because Disney kowtows to Beijing, and because Liu Yifei openly and proudly endorses police brutality in Hong Kong, I urge everyone who believes in human rights to #BoycottMulan . https://t.co/utmP1tIWNa

La nueva versión de «Mulán» de Disney recientemente fue estrenada en streaming con éxito de taquilla. Fue filmada en Xinjiang, al noroeste de China, donde se han documentado abusos contra los derechos de musulmanes. Esta es una zona de conflictos, de los uigures, un grupo étnico de religión musulmana.

Vemos que en los créditos la producción agradece la colaboración del departamento de publicidad de Sinkiang. Eso ha dado motivo a activistas para acusar a Disney de colaborar con un gobierno y llevar a cabo «un genocidio cultural».

Mulan specifically thank the publicity department of CPC Xinjiang uyghur autonomous region committee in the credits.

You know, the place where the cultural genocide is happening.

They filmed extensively in Xinjiang, which the subtitles call “Northwest China”#BoycottMulan pic.twitter.com/mba3oMYDvV

— Jeannette Ng 吳志麗 (@jeannette_ng) September 7, 2020