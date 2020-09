«Las Piedrecitas», el triste y marginado parque que no le importa a la Alcaldía

Las autoridades de la Alcaldía de Managua continúan faltando a su palabra de reconstruir el famoso parque Las Piedrecitas al no desarrollar ningún trabajo pese a que desde hace casi dos años se erigió el paso a desnivel de la zona, que era la justificación que daban para no iniciar con las mejoras. Pero sencillamente es porque no hay fondos aprobados en la municipalidad.

Aunque el sitio es de referencia nacional y uno de los parques más antiguos de la capital – el «cielo» para varias generaciones niños por tratarse de uno de los primeros y mejores acondicionados parques infantiles de la vieja Managua – hoy está en el olvido de esta administración municipal, mientras es consumido por la maleza que crece con mayor rapidez en los aguaceros de invierno. La famosa escultura de la ronda de niños es de lo poco que sobrevive, pero corre peligro de desaparecer en manos de los ladrones de poca monta que rondan el área, mismos que han ido desmantelando poco a poco las viejas estructuras en busca de metales o algún artículo al cual sacarle ganancia.

Para evitar que la escultura sea destruida, se le colocaron mallas alrededor y un vigilante en la zona. Él es quien se encarga de evitar el vandalismo, pero cuenta que es difícil y peligroso porque son personas que se dedican a eso y normalmente son varias. «Toca hacer rondas por toda la zona», explica escuetamente.

Las Piedrecitas está ubicado al oeste de Managua y ofrece espectaculares vistas hacia la laguna de Asososca y el lago Xolotlán. En las últimas administraciones edilicias -sandinistas- no ha sido rehabilitado; es decir que ha sido marginado del programa de rescate de los parques de la ciudad. Al no tener los mejores juegos y mobiliario urbano – como los que se han colocado en el parque Luis Alfonso Velásquez – , dejó de ser visitado por adultos y niños. Lo poco que quedaba se echó a perder cuando la Alcaldía decidió utilizarlo como una ruta alterna para desviarse por la construcción del paso a desnivel en la zona.

Marvin Martínez, concejal del Partido Conservador (PC), recordó que es una obligación de la municipalidad mantener en condiciones óptimas los parques y es un clamor de la ciudadanía en los cabildos de consulta. «Este parque pasó de ser un sitio icono de la vieja Managua a un basurero, esto producto del olvido de las autoridades locales».

Martínez recordó que en 2019 estaba aprobado un presupuesto de 58 millones de córdobas para empezar sus mejoras, pero que en una reforma la alcaldesa decidió sacrificar el dinero. ¿Remozarlo, renovar la batería de juegos, recuperar la locomotora? ¿Poner un mirador hacia la laguna de Asososca? Nada. No hay planes de nada. Para él sencillamente no está en las prioridades de la alcaldesa Reyna Rueda porque «para más la campana de la paz, que no tenía presupuesto, fue sacada de la manga de la camisa en este 2020″, criticó.