Tres jugadores, varios delitos: los escándalos que han sacudido al futbol nicaragüense

CONTENIDO EXCLUSIVO.

Tres escándalos que movieron los cimientos del futbol nicaragüense. La magnitud del delito o reiteración en las faltas impactaron en la opinión pública. Se trata de las acusaciones sobre Elmer Mejía, Rudel Calero y Hemerson Salinas, tres futbolistas nacionales, que por diferentes circunstancias estuvieron presos o fueron sentenciados en prisión.

Mejía, de 42 años, salió de retiro hace dos semanas para volver a jugar al futbol en la Liga Primera; Calero se retiró desde 2017 y se encuentra fuera del país la mayoría del tiempo. Mientras Salinas fue condenado en 2017 y su caso actualmente está en apelación.

Puede interesarte: ¿Qué ha pasado con Reynaldo Galeano, el hincha del Real Estelí que perdió sus manos hace 16 años?

Figura del Real Estelí

La carrera de Elmer Mejía, uno de los mejores jugadores en la historia del futbol nicaragüense, se manchó el 12 de octubre de 2007. La Juez de Distrito Penal de la ciudad de Estelí, Elizabeth del Carmen Corea Morales, condenó al volante hondureño —nacionalizado nica en 2014— del Real Estelí a 15 años de prisión por violación sexual a una adolescente.

Mejía, de 29 años en ese momento, estuvo en prisión desde el 8 de octubre de 2007, en el inicio del juicio, hasta el 9 de noviembre. Kennet Guardado Sabillón, abogado de Mejía en el caso, interpuso la apelación de la sentencia el 15 de octubre de 2007 ante el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Las Segovias, que revocó la condena anterior emitida por la Juez del Distrito Penal de Juicios de la ciudad de Estelí.

Apelación y libertad

El magistrado del Tribunal de Apelaciones de Estelí, David Moreno Cardoza, señaló en ese momento que el fallo se basó en que la prueba aportada en el juicio no era suficiente. «De este hecho, el tribunal entendió y comprendió que realmente que este hecho fue consentido», argumentó Moreno Cardoza sobre el delito de Mejía hacia la adolescente de 14 años, cuya tipificación cambió a estupro —tener relación de pareja con una persona mayor de 14 años y menor de 18— en la apelación y ya no se encuentra en los registros públicos del Poder Judicial.

También lea: Los millones de córdobas que pagan los equipos de futbol en Nicaragua

Moreno Cardoza alegó que el Ministerio Publico no probó legal, fehaciente y claramente la edad de la menor. “Una fotocopia de partida de nacimiento no es suficiente prueba para presumir la edad de la joven, si el Ministerio Público hubiese mostrado una original, entonces sí hubiese quedado establecido la presunción de la edad, y entonces sí este tribunal no podía objetar absolutamente nada», alegó.

El volante de Estelí nació en Honduras y llegó al equipo en 2004 donde se retiró en 2018 como uno de los jugadores más importantes en la historia del club. Asumió la capitanía los últimos ocho años de su carrera en el club norteño donde marcó más de 100 goles. Hace dos semanas, a los 42 años, regresó del retiro para integrarse al Juventus FC.

El polémico Rudel Calero

Rudel Calero es uno de los delanteros más letales del futbol nicaragüense. Tenía todo para destacar a nivel internacional, pero se acomodó en el Real Estelí donde era ídolo y, prácticamente, hacía lo que quería fuera de la cancha cuando andaba bajo los efectos del alcohol.

Los altercados de Calero son incontables en Estelí. Visitó muchas veces la cárcel por diferentes razones, pero nunca recibió una sentencia definitiva de un juez. En septiembre de 2010 fue acusado por lesiones graves contra el hijo de un reconocido empresario esteliano, a quien le dejó dos fracturas en la mandíbula, una pieza dental quebrada y lesiones en las encías. El caso de Calero, quien ese mismo año enfrentó un proceso judicial por daños a la propiedad, fue remitido al Ministerio Público y pasó más de una semana en la cárcel antes de quedar libre. Fue el incidente por el que más tiempo estuvo preso.

Además lea: Esto es lo que cuesta organizar una velada de boxeo en Nicaragua

Calero fue arrestado nuevamente por amenazar de muerte a un ciudadano el 10 de julio de 2012. «A mí nadie me puede tocar porque yo soy Rudel Calero», aseguraron los presentes que dijo el jugador en el momento de ser detenido. La teniente Yessenia Herrera, vocera de la delegación de Policía en Estelí en esa fecha, tipificó el delito como falta penal contra las personas, aunque los hechos ameritaban ser catalogados como lesiones y amenazas, según los conocedores el tema. Calero estuvo preso solo tres días.

El 2 de septiembre de 2015, Calero y dos sujetos más fueron acusados del delito de amenazas con armas y daños en perjuicio de Leonora Rugñac Mendoza, según el expediente registrado en el Poder Judicial. Por eso delito, el delantero quedó libre y otro persona fue procesada dos años después.

Caso de Hemerson Salinas

A diferencia de los otros dos, Hemerson Salinas era un jugador poco conocido a nivel nacional. Su carrera se desarrolló en equipos de Segunda y Liga Primera, principalmente, donde militaba cuando la Policía lo presentó en septiembre de 2017 como uno de los miembros de la banda de delincuentes conocida como los Chapeadores.

Salinas, quien en ese momento militaba en el Juventus FC de Liga Primera, fue condenado a 15 años de prisión por robo agravado y crimen organizado. Según la acusación de la Ministerio Público, el exportero de futbol era el encargado de rentar los vehículos y conducirlos para cometer los delitos.

El exportero aseguró que ganaba 27,000 córdobas como jugador y entrenador en un colegio privado. «Mi único delito es que se me dañó mi carro y rentar otro con el que se cometió un delito», dijo a periodistas en 2017 sin explicar cómo el vehículo rentado fue utilizado en el robo.

José Ramón Rojas, el abogado de Salinas, apeló la sentencia ante el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) en septiembre de 2019. Según el defensor la autoridad judicial se equivocó al condenarlo. De acuerdo a la actualización del Poder Judicial del 13 de enero de 2020, el caso de Salinas y dos acusados, está actualmente en apelación a espera del veredicto del juez.