Donald Trump, nominado al Premio Nobel de la Paz

Este miércoles (09.09.2020), el medio estadounidense Fox News informó que un legislador noruego habría propuesto al presidente republicano Donald Trump como candidato al Premio Nobel de la Paz 2021 por su labor como mediador para alcanzar el acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos.

EXCLUSIVE: President Trump has been nominated for a 2021 Nobel Peace Prize. https://t.co/vQxYMegPzb

— FOX News Radio (@foxnewsradio) September 9, 2020