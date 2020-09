¿El Bóer de la Liga Profesional, más débil que en el Pomares?

En los Indios del Bóer siempre existe esa exigencia mayúscula entre el fanático: el cetro o fracaso, no hay escala de grises. Durante la escogencia de refuerzos, la tropa capitalina fue la única de las cinco franquicias que la decisión de cada jugar elegido era de su presidente, Bayardo Arce, y no su gerente o mánager, como ocurrió con el resto. Ramiro Toruño y Ronald Tiffer estaban alejados de su presidente y no influyeron en lo absoluto en las decisiones. ¿Conocerá más de beisbol el presidente del equipo que el experimentado timonel de la Liga Profesional?

El Bóer patinó en su primera escogencia. Pudiendo blindarse con un joven de grandes proyecciones como Sandy Bermúdez, campeón bate del campeonato de Primera División o un experimentado bateador de fortaleza como Dwight Britton, utilizaron su posición de terceros en la primera ronda para seleccionar a Jimmy Bermúdez, un buen relevista de 39 años que hubiese estado disponible en rondas posteriores. A pesar de ese desliz inicial, los capitalinos retuvieron a Javier Robles, a quien lo habían descartado el año anterior y a Juan Carlos Urbina, elegido como MVP del reciente campeonato nacional.

A la espera del anuncio de sus jugadores extranjeros, el Bóer alinearía con Janior Montes (receptor), Jilton Calderón (primera base), Aldo Espinoza (segunda base), Omar Obregón (campo corto), Jimmy González (tercera base); en los jardines, Juan Carlos Urbina (jardín izquierdo), Bismarck Rivera (jardín central) y Javier Robles (jardín derecho), mientras que Winston Dávila sería el bateador designado.

En relación al picheo de los capitalinos se ven sin mucho respaldo, a pesar de poseer a Jorge Bucardo, el mejor brazo del país sin incluir a los del sistema MLB. Su número dos podría ser Juan Bermúdez y luego el veterano José David Rugama, con Elías Villegas y Jimmy Bermúdez como principales relevistas.

Roster completo:

Infielders: Omar Obregón, Aldo Espinoza, Yervin Valdivia, Jimmy González y Cristian Moreno.

Receptores: Janior Montes y Winston Dávila.

Jardineros: Jilton Calderón, JC Urbina, Javier Robles y Bryan Ruiz.

Lanzadores: Jorge Bucardo, José David Rugama, Jimmy Bermúdez, Juan Bermúdez, Ernesto Glasgon, Gerald Rojas, Francisco Oporta, Wilder Rayo, José Elías Villegas, Noel Jarquín, Wilbert Bucardo, Jabier Herrera y Roberto Martínez.