Trump anuncia un acuerdo de paz entre Israel y Baréin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes (11.09.2020) que Baréin e Israel normalizarán sus relaciones, un mes después del histórico acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos e Israel.

«¡Otro avance histórico hoy!», tuiteó el mandatario estadounidense. «Nuestros dos grandes amigos, Israel y Baréin, llegan a un acuerdo de paz».

Asimismo, Trump celebró que Baréin es «el segundo país árabe en acordar la paz con Israel» en un mes.

En una declaración conjunta de Estados Unidos, Baréin e Israel, los líderes de los tres países anunciaron el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y el Reino de Baréin.

«Ciudadanos de Israel, estoy emocionado de anunciarles que esta noche lograremos otro acuerdo de paz con otro país árabe, Baréin. Este acuerdo se suma a la paz histórica con Emiratos Árabes Unidos», declaró el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en un comunicado separado.

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain agree to a Peace Deal – the second Arab country to make peace with Israel in 30 days!

