Cinco puntos que desmontan versión policial de que Nicaragua goza de altos niveles de seguridad 

Durante el acto central del 41 aniversario de la Policía Orteguista (PO), institución sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el primer comisionado general, Francisco Díaz sacó a relucir un informe donde detalla el trabajo y los programas que ha venido realizando la entidad en lo que va del año, destacando que Nicaragua «continúa siendo un referente en Latinoamérica por sus excelentes niveles de seguridad», sin embargo, la ola de robos, más de 50 femicidios registrados por organismos independientes y asesinatos a ciudadanos ponen en duda la versión que pregonan.

Para la opositora y excomandante guerrillera, Dora María Téllez, el discurso del comisionado Díaz fue «autocomplaciente» y diseñado para ofrecer el aparato de publicidad y propaganda de la dictadura, que sostiene que este es el país más seguro de Centroamérica.

«La verdad es que la inseguridad en Nicaragua comienza desde la propia Policía, es decir, ya nadie tiene confianza en un aparato policial que sale únicamente a reprimir, que usa métodos violentos contra las personas, que establece alianza con fuerzas parapoliciales a las cuales ayer dio «vivas» Francisco Díaz, y que además se hace de la vista gorda con los crímenes que ejecutan los agentes de la dictadura, es decir, la inseguridad en Nicaragua comienza desde la propia institución porque comete los atropellos más grandes e importantes contra los derechos humanos», refutó la comandante.

1- Incremento de asaltos

El régimen de Daniel Ortega en este año ha puesto en libertad a más de 22 mil 567 reos comunes, en paralelo en el país se ha registrado un incremento de asaltos con violencia o a mano armada en establecimientos comerciales o barrios, principalmente de la capital, donde los delincuentes a bordo de motocicletas intimidan a sus víctimas. Incluso, en algunos casos, los antisociales han simulado ser efectivos de la Policía para cometer los delitos.

Uno de los casos más recientes fue el 22 de agosto, donde tres sujetos y una mujer vestidos de policías robaron cinco millones de córdobas en oro y dinero en efectivo de una casa donde se acopia el oro extraído por los güiriseros en una comunidad de San Isidro, en Matagalpa. Asimismo en Managua, la tarde del miércoles un ciudadano de 34 años murió después de recibir una puñalada en el pecho, ocasionada por dos delincuentes que intentaron robarle en una unidad de transporte de la ruta 111. El ataque fue frente a su pequeño hijo.

Téllez señaló que las excarcelaciones de presos comunes ha provocado un aumento en la inseguridad ciudadana y relaciona a muchos de estos delincuentes con los paramilitares que la dictadura armó en el 2018 para reprimir a manifestantes opositores. En el acto policial, Francisco Díaz dio «vivas» a estos grupos civiles a quienes llamó «Policía voluntaria»

Lea también: Asaltantes matan a pasajero en una ruta de Managua frente a su hijo de 7 años

«El problema es que aquí no nos enfrentamos solo a la delincuencia común, que dicho sea de paso se ha incrementado notablemente por la política del régimen de ahorrar dinero en las cárceles sacando a miles de presos que legalmente no deben salir porque cometieron delitos, la salida de estas miles de personas lo que ha hecho es elevar la inseguridad ciudadana. Ellos (la Policía) armaron a las fuerzas paramilitares que quedaron armadas y que (ahora) ejecutan asaltos», señaló Téllez.

2- Cacería contra opositores

Desde el 2018 el régimen de Ortega ha mantenido redadas permanentes contra estudiantes, sociedad civil y expresos políticos, pero en la últimas semanas la Policía emprendió una intensa cacería y asedio contra los opositores. En esta ocasión, la persecución policial se da después que las estructuras territoriales de la Alianza Cívica a nivel nacional se movilizaron de forma coordinada para pegar en los espacios públicos carteles con la imagen del dictador Daniel Ortega y la frase «¡Se va!».

Se conoció que la institución represiva tiene detenido al opositor Ángel Rocha, directivo suplente del plenario de la Alianza Cívica (AC) y mantiene un fuerte asedio en contra de dos miembros más de dicha organización política. Es importante destacar que solo los regímenes hacen ese tipo de cacerías, puesto que la Policía obedece a situaciones políticas, ligadas al gobierno de turno.

3- Tasa de homicidio aumentó

Si bien es cierto, en su momento Nicaragua efectivamente fue uno de los países más seguros de la región, desde abril de 2018 este escenario cambió. Aunque el director de la Policía hizo alarde en que la tasa de homicidios en Nicaragua cerró en 8 (muertes) por cada 100 mil habitantes, la realidad es que esta cifra aumentó en comparación al año 2017 la tasa era de 7 por cada 100 mil, según datos del Banco Mundial. Pero la policía no está contando los más de 300 ciudadanos asesinados en el contexto de las protestas de 2018.

«Primero Nicaragua mantiene la tasa de homicidios más baja de Centroamérica, 8 por cada 100 mil habitantes. No tenemos maras o pandillas. No existen carteles, células, bases y pistas clandestinas del narcotráfico. En nuestro país no se han registrado en este año 2020 delitos de secuestro, ni de sicariato», expresó Díaz.

En una entrevista anterior con LA PRENSA, el consultor en temas de seguridad, Roberto Cajina, señaló que Nicaragua «sale bien» cuando se compara su tasa de homicidios con los demás países del triángulo norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) que tienen altos niveles de violencia como consecuencia de la lucha de los cárteles de la droga, pero «al compararse con los ‘malos’, Nicaragua aparece en el bando de los ‘buenos’, pero si se compara con los ‘buenos’ el país quedaría muy mal parado».

4- Femicidios

En la última década, en Nicaragua se han registrado 647 femicidios, de los cuales no hay un registro sobre la situación jurídica de los responsables de estos delitos. En lo que va del año la Policía Orteguista solamente ha reconocido 12 femicidios en el país. Esta cifra contrasta con la presentada por el observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), que refleja que en los primeros siete meses hubo 50 crímenes de odio contra mujeres.

Lea además: «Estos machos son protegidos por el Estado». Impunidad reina en los casos de femicidio en Nicaragua

Para la representante de CDD, Martha Flores, las cifras de la Policía demuestran una vez más el afán del régimen orteguista por invisibilizar la violencia machista ejercida contra las mujeres en Nicaragua. Flores argumenta que las cifras de femicidios jamás van a ser iguales por la profundidad con la que se atienden los casos y que la diferencia en el conteo de las víctimas de femicidio radica en que la Policía solo tipifica como femicidio a las mujeres que son asesinadas por sus parejas y lo restringe al ámbito privado.

«En el desarrollo de la campaña mujeres por la vida se ha realizado el relanzamiento de 31 comisarías de la mujer en municipios del país, cabeceras departamentales y delegaciones de Managua. Además 15 comisarías serán relanzadas durante el periodo septiembre – diciembre 2020», señaló Francisco Díaz.

Los colectivos de defensa de los derechos de las mujeres y que denuncian la violencia machista han insistido en ver el problema de manera integral y tomar en cuenta el factor de poder y de desprecio por la vida de las mujeres de todos los hombres que asesinan mujeres en el contexto que sea, con vínculos afectivos o no.

5- Incautaciones al narcotráfico, sin narcotraficantes

Con respecto al crimen organizado y narcotráfico, entre septiembre de 2019 a agosto de 2020, la Policía Orteguista incautó 4.67 toneladas de cocaína, 3.66 toneladas de marihuana y 100 mil 988 plantas de marihuana. Estas ocupaciones dejaron a la institución 20 millones 873 mil 653 dólares estadounidenses, y más de 8 millones de córdobas, así como 322 armas de fuego en ese mismo periodo. Asimismo fueron capturados 4 mil 850 delincuentes, entre ellos 53 de otras nacionalidades.

También puede interesarle: Policía Orteguista solo ha capturado a siete personas por narcotráfico en lo que va del año

Si bien la Policía ha aumentado los niveles de incautación de drogas y dinero en efectivo, la institución no detiene a los culpables ni presenta posteriormente sospechosos o culpables de estos delitos, eso demuestra la poca efectividad de los uniformados en los operativos y da una luz de qué tan seguro está el país. Aunque la Policía haya presentado en ocasiones a un número de delincuentes detenidos, lo cierto es que en los últimos hallazgos la institución ha sido discreta en cuanto a estos decomisos, incluso, en la mayoría de los casos los delincuentes dejan abandonado el dinero.

Dora María Téllez señaló que es «imposible» hablar en los mismos términos del comisionado general; «porque él habla de un país donde no hay maras y narcotraficantes, pero si el problema principal aquí es que el narcotráfico está aliado con la institución policial y con el régimen. La misma Policía desgraciadamente dejó de ser una institución que sirve a los nicaragüenses y se convirtió en una guardia pretoriana de la familia Ortega-Murillo», refutó.