Proyecto habitacional Ciudad Belén, construido con fondos taiwaneses, condenado al hedor

Pasaron de vivir en puntos críticos de la capital, a una zona insalubre. Así están los habitantes de Ciudad Belén, el complejo habitacional ubicado en Sabana Grande y construido con recursos taiwaneses para las familias que en octubre 2014 fueron evacuadas de lugares altamente vulnerables de Managua luego de la desgracia en el barrio 18 de Mayo, donde un muro mató a nueve personas.

Desde su inauguración, toda la ciudadela – compuesta por 1,700 viviendas – presenta problemas en el drenaje sanitario al permanecer desbordada la red de manjoles y las aguas grises escurrirse por las calles, provocando hedor entre la venta de tortillas y frijoles, y el paso de la niñez y adolescencia que asiste al colegio de la zona. La rutina de muchos es saltar los charcos creados como si fuera una carrera con obstáculos, para moverse entre sus calles.

«Han pasado más de cinco años que me dieron casa y siempre ha estado el problema de las aguas negras. Ya estamos cansados de reportarlo, que venga un camión de Enacal, lo repare y a las dos semanas se vuelva a dañar. Esta agua en varias calles se empoza y eso es nido de zancudos y ahí vienen las enfermedades. Preocupa más por los niños, yo tengo dos por ejemplo», expuso Gladys Suárez mientras iba a traer a sus hijos del colegio.

Puede interesarle: Concentrar construcciones de casas en Sabana Grande puede dejar a Managua sin agua

Todo lo que hoy es Ciudad Belén antes de 2014 era área verde. Su construcción se dio luego de la tragedia en el barrio 18 de Mayo, porque tras la caída de ese paredón -que era el muro perimetral de un residencial – Presidencia ordenó a la Alcaldía de Managua y Defensa Civil evacuar a las personas que estaban en todos los puntos críticos de categoría A, que indica que la vida estaba en inminente peligro. La decisión fue para evitar otro episodio a lamentar.

Se cumplió con el maratón de evacuaciones, siendo llevadas todas las familias a albergues habilitados y en paralelo inició la construcción de las casas en Ciudad Belén, con recursos donados por Taiwán y previstos para la construcción del nuevo estadio nacional de béisbol. Luego se informaría que hubo un acuerdo entre Daniel Ortega y ese país asiático, que consistió en ocupar el dinero para el proyecto habitacional, con el compromiso de que el país asumiría la construcción del nuevo parque de pelota.

Lea: Alcaldía de Managua gestionará préstamo para construir estadio de beisbol

¿Qué pasó con la tubería colocada?

El relato de Suárez sobre el histórico problema en el sistema sanitario, ha sido denunciado en varias ocasiones por LA PRENSA y la única acción es la llegada de Enacal a liberar la tubería, pero el problema de fondo persiste.

LA PRENSA consultó a dos ingenieros civiles para saber si el problema está en el tamaño de la tubería instalada o falta de conciencia de los habitantes en tirar basura en los depósitos hasta hacerla colapsar. Bajo anonimato explicaron que dudan que sea un problema de manejo de los desechos, al menos que todo sea por esa causa. «Sin conocer el diámetro de la tubería puesta, me temo que es una muy ajustada. Para proyectos como estos uno tiene que poner una grande para que no quede comprometida. También porque si en el futuro seguís construyendo más casas, no saturás la red existente», indicó uno de las fuentes.

El segundo ingeniero aclaró que, tomando en cuenta que la falla está desde que se inauguró Ciudad Belén, tocará plantearse un cambio de tubería. «No sé si le tocará solo a Enacal o lo hará junto a la Alcaldía, pero si el problema quiere resolverse de verdad, se tiene que hacer esto. Llegar a limpiar cada vez que salga una nota publicada solo será un parche», añadió.

Se llamó a la concejal liberal Ileana García para saber si la municipalidad brindó detalles del proyecto con la construcción de los servicios básicos, tomando en cuenta que ya era parte del Concejo Municipal cuando se construyó la ciudadela, pero no respondió las llamadas.

De acuerdo al Plan de Inversión Anual (PIA) 2020 la comuna capitalina aprobó dos proyectos para Ciudad Belén: mejoramiento de drenaje pluvial, con una inversión de 6 millones de córdobas; y la reconstrucción de tapas y tragantes en calles, con 715,000 córdobas. Pero ninguno corresponde al problema permanente de aguas grises.