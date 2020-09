Román González defenderá contra Israel González, el mexicano número 19 en su carrera

Como adelantó LA PRENSA la semana pasada, Román «Chocolatito» González enfrentará al mexicano Israel González, así lo confirmó el periodista Mike Coppinger del sitio The Athletic, quien recibió la información directamente de la empresa Matchroom Boxing, la cual estará a cargo de la función y al frente el promotor Eddie Hearn. El combate del nicaragüense será defendiendo el cetro mundial de las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), conseguido en febrero de este año por nocaut ante Khalid Yafai.

Coppinger es un periodista de mucha trayectoria y fue quien reveló la demanda de Canelo Álvarez a DAZN, Golden Boy y Oscar De La Hoya. La fecha estipulada para el retorno del nicaragüense es el 23 de octubre y en esa misma función llevará el combate estelar Juan Francisco «el Gallo» Estrada contra Carlos «el Príncipe» Cuadras. La pelea de Chocolatito sería la semiestelar y luego estaría como tercer reyerta en importancia la del monarca de las 112 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Julio César «Ray» Martínez frente a Maximino Flores. No obstante, días atrás Alfredo Caballero, entrenador del Gallo Estrada declaró para un diario mexicano que su pupilo no estará listo para esa fecha. «Acabamos de empezar el campamento y estaríamos listos para noviembre. En octubre me parece todavía prematuro, conozco muy bien a Estrada», explicó el reconocido entrenador azteca desde su campamento junto a Miguel «el Alacrán» Berchelt, quien también es campeón mundial y adiestrado por Caballero.

Chocolatito, destructor de mexicanos

Israel González será el rival mexicano número 19 a lo largo de la carrera profesional de Román González. Chocolatito es un triturador de púgiles aztecas, en sus 51 combates como peleador profesional tiene 18-0 y 14 nocauts frente a boxeadores de esa nacionalidad. El primero fue Vicente Hernández y fue liquidado en dos asaltos en 2007. Posteriormente siguieron cayendo como fichas de dominó por la vía rápida: Iván Meneses (2010), Jesús Limonés (2010), Francisco Rosas (segunda pelea, 2010), Omar Salado (2011), Omar Soto (2011), Manuel Jiménez (2012), Ramón García (2012), Francisco Rodríguez (2013), Oscar Blanquet (2013), Juan Kantún (2014), Valentín León (2015), Edgar Sosa (2015) y Moisés Fuentes (2018).

Mientras que los únicos que le han aguantado toda la ruta han sido: Javier Murillo (2008) pero fue derribado en siete ocasiones, Francisco Rosas (primera pelea, 2009), Manuel «el Chango» Vargas (2011), Juan Francisco «el Gallo» Estrada (2012) y Carlos Cuadras (2016).

Dos chances titulares

Israel González es conocido como Jiga y tiene 23 años. En su récord posee 25 triunfos, 11 nocauts y tres derrotas, dos de ellas buscando ser campeón mundial: primero en 2018 frente a Jerwin Ancajas (monarca de la FIB de las 115 libras) y, al finalizar ese año, consiguió su segundo chance ante Khalid Yafai, cayendo en Mónaco en una decisión mayoritaria por el título que ahora le pertenece a Chocolatito.