¿Qué significa que en Nicaragua las niñas marchen pidiendo justicia y cese a la violencia machista?

Niñas marchando en dos hileras por las calles del pueblo, todas con un cartel en las manos: «Las niñas no se tocan. Las niñas no se violan», «Ni una menos» «¡Justicia!», rezan los carteles. Todas son niñas y adolescentes que acompañaron los funerales de Lilliam y Blanca, que fueron abusadas sexualmente y asesinadas, en la comunidad Lisawe, en Mulukukú, en el Caribe Norte de Nicaragua. A lectura de sociólogas, feministas y defensores de derechos humanos estas expresiones demuestran el alto nivel de vulnerabilidad y el miedo de este sector de la población como «víctimas directas e indirectas de la violencia machista» que persiste en el país.

La socióloga e integrante del Movimiento Feminista de Nicaragua, María Teresa Blandón, sostiene que las víctimas principales de la violencia sexual, femicidios y de todo tipo de violencia es la niñez porque «cada vez que un hombre golpea a una mujer, lo hace frente a ellos, cada vez que los hombres ofenden a las mujeres, lo hacen frente a las niñas y niños e incluso cada vez que llega la Policía y saca a la fuerza a una persona de su casa, lo hace frente a ellos, quienes hasta en las escuelas están expuestos al bullying, que es acoso (…) están expuesto a los múltiples expresiones de violencia», aseveró.

Para Blandón, ver a las niñas y niños marchar con cartulinas «es la expresión de qué esta sociedad machista, sexista, violenta les está provocando daño a las niñas (…) cuando esas niñas salen a la calle a protestar por las otras chiquitas asesinadas, nos debería de preocupar el problema, el daño que ya les hicimos».

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Ñúñez, mencionó que el hecho de ver a las niñas con determinadas edades marchando y portando carteles te dicen que «comprenden y saben lo que está pasando en el país, también que ellas son víctimas de toda esa tragedia, del crimen que se cometió, ellas lo asimilan como miedo y una inseguridad muy grande», declaró.

Victimas ocultas e impotencia aprendida

Por otro lado, Blandón catalogó como «terrible» que la sociedad y el mismo Estado desconozca que las víctimas no solo es la mujer que recibe el golpe o es asesinada, sino que además es la niñez quien sufre múltiples impactos, debido a que «crecen en un Estado de absoluta inseguridad, las niñas viven en un entorno inseguro cuando la violencia se da en los hogares, las niñas pierden un espacio vital de referencia, que se supone es de seguridad, protección, y crecen con miedo».

En términos de derechos humanos, según la titular del Cenidh, las niñas, niños y adolescente ante los crímenes y todo tipo de agresión son las «víctimas ocultas» porque «resultan agredidas físicas y psicólogicamente por las agresiones que se hacen los padres, e incluso le hacen terceras personas a sus padres». Núñez además atinó que el doble femicidio de las niñas prácticamente «ha victimizado a toda la comunidad y niñas del lugar».

En esa misma línea, la feminista y activista agregó que el ambiente de violencia crea que de una u otra manera, los niños desarrollen en algunos casos «ciertas acciones violentas» y en las niñas la «inseguridad y el sentimiento que en la psicología feminista se conoce como «impotencia aprendida» que cuando se vive la violencia desde la infancia, se desactiva la capacidad de reaccionar».

Estado machista y oportunista

Por su parte, la defensora de derechos humanos añadió que «lo más grave es que el gobierno de Daniel Ortega se quiera aprovechar de ese crimen para justificar la represión que quiere desatar — en alusión a la orientación que le dio el régimen de Ortega a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para incluir la pena de cadena perpetua en Nicaragua para quienes comentan «crímenes de odio» —, y no hacer nada por implementar campañas de educación y de protección psicológica y física para las niñas y niños».

Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, en su intervención de este miércoles, arremetió contra las organizaciones y oenegés quienes han reaccionado y criticado la verdadera de intención de su régimen al aplicar condena perpetua contra aquellos quienes comentan «crímenes de odio».

«Hay quienes todos los días se visten de odio, paladines del odio, y promueven el odio, promueven la separación y división entre las familias nicaragüenses y eso nunca más, sobre todo cuando hay actitudes que pretenden perpetuar la violencia y que no se castigue la violencia contra personas indefensas y esos crímenes atroces que hemos visto en los últimos días. Bueno a confesión de parte. Cómo es posible que haya quienes, en nombre de qué, pretendan que no se resguarde el bien común y el derecho a la vida digna, con respeto a la vida desde el vientre materno, cómo es posible, pero bueno, no debemos extrañarnos porque ya los conocemos», dijo la primera dama a través del oficialista Canal 4.

