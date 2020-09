Dan último adiós a embarazada que fue asesinada en San José de Bocay, Jinotega

La mañana de este viernes familiares, amigos y conocidos le dieron el último adiós a la joven Eliza de Lourdes Flores, de 22 años, quien fue asesinada este jueves en la microrregión de Ayapal, en San José de Bocay, Jinotega.

La joven, quien tenía 8 meses de gestación, fue enterrada en La Dalia, departamento de Matagalpa, ya que ella era originaria de la comunidad La Primavera de ese municipio.

Entre llantos, la mamá de la víctima Rita Rivera, manifestó que ella se enteró de la tragedia de su hija ayer por la mañana, cuando el esposo de la joven llamó a un hermano de Flores y le informó que la joven estaba muerta.

«En ese momento él dijo que no sabía quien la pudo haber matado, porque estaba en Ayapal, después lo volvimos a llamar pero ya no contestó, luego toda la familia me andaba buscando, pero yo no estaba, pero yo sé muy bien que ellos la mataron, la asesinaron, le hicieron la grosería a mi hija, quiero justicia, no sé que voy a hacer ahora sin mi hija, ella andaba embarazada, gritaba y nadie le contestaba», manifestó la señora en una entrevista a Notimatv.

Lea además: Hermanos en prisión preventiva por crimen en autobús de la ruta 111

La madre asegura que su hija tenía 5 años de convivir con su pareja, ella le había comentado que había estado peleando muy seguido con él, porque se había dedicado a un negocio en Ayapal y la había dejado sola.

«Al verla yo solita me fui a estar unos días con ella y le dije que no me gustaba que estuviera así, porque le podía dar un dolor y nadie la iba a ayudar, pero ella no quiso venirse conmigo porque tenía la venta, me dijo que llegaría después, lo que quiero que ese desgraciado pague lo que le hizo a mi hija», señaló Rivera.

La joven tenía un negocio de ropa usada en Ayapal.

Sospechan de familiar de marido

Magadaleno Flores, padre de la joven, cree que fue un tío del esposo de su hija quien la mató, «yo no me equivoco, hay algún antecedente y le pido a las autoridades que me apoyen, espero en los medios de comunicación también que me apoyen, porque esto es duro, es un pecado condenado a muerte».

Puede interesarle: Hombre que participó en el femicidio de niña esteliana busca la libertad

Erlinda Flores, hermana de Eliza, comentó que no podía creer lo sucedido. «Ella pedía auxilio, y nadie la pudo ayudar, luchó con quien le hizo eso, vivió mucha angustia, su marido no ha dado la cara, lo llamé y llamé y no respondió, las autoridades no han comunicado nada oficialmente, solo una oficial de Jinotega me dijo que quien hizo eso fue un familiar de él (esposo), pero no sabemos más, en todo caso, él tuvo culpa porque la dejo botada, ella dormía solita», mencionó.

La joven fue encontrada en su casa estrangulada y con signos de violencia sexual.

Lea también: Asesinan a embarazada en San José de Bocay, Jinotega

Otra asesinada

Otro hecho sangriento ocurrió en la comarca Masayita, en Puerto Príncipe, el municipio de Nueva Guinea, en la Costa Caribe Sur, donde fue asesinada a machetazos doña Erlinda García, de 45 años.

Según la información, dos hombres llegaron a la cantina de la víctima y para no pagarle la cuenta decidieron matarla.

La Policía no se ha pronunciado sobre esta lamentable tragedia ocurrida la noche del jueves.