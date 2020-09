Familiares de opositores detenidos en Masaya: «Policía fabricó las pruebas»

Familiares del exreo político Danny de los Ángeles García González y el ahora preso político William Antonio Caldera Navarrete, aseguraron que la Policía Orteguista (PO) fabricó pruebas en contra de éstos, ya que al ser capturados en Masaya no les ocuparon armas, drogas o explosivos y que todo se trata de una revancha política, porque son opositores a la dictadura.

La PO presentó este miércoles 16 de septiembre a Caldera Navarrete y al exreo político García González. Los señaló de tener artículos explosivos, con los que pretendían atentar, según la Policía, en la Alcaldía de Masaya y en el monumento de Héroes y Mártires de esa ciudad. En la acusación, el Ministerio Público (MP) los acusa por los delitos de narcotráfico, portación ilegal de armas y fabricación de explosivos.

Ruth Matute, esposa de Danny, relató que su esposo estaba trabajando desde el mes de mayo en una funeraria haciendo ataúdes. Antes se dedicaba a fabricar pólvora, pero dejó de hacerlo por la presión y asedio de la PO. Mencionó que, previo a la última detención, Danny había sido llevado preso a la Policía de Masaya el pasado 10 de abril, donde permaneció cuatro días encerrado solo porque los oficiales sospechaban que él había detonado una bomba artesanal.

Lea también: Dictan prisión preventiva para opositores capturados en Masaya

Vivía vigilado

«El problema es que ya no nos dejan vivir en paz. Cualquier cosa o bomba que estalle aquí en Masaya y ya creen que fue mi esposo. Vienen a llevárselo y todo este tiempo estuvo asediándolo un policía, vestido de civil, que venía a la casa a preguntarle si sabía de personas que quisieran explotar bombas o algo así», denunció Matute.

La PO adujo que encontraron en la mochila de Caldera Navarrete cuatro artefactos explosivos de fabricación industrial, mientras que a García González le encontraron seis artículos explosivos.

«A él le están inventando esas pruebas porque aquí en la casa la Policía no encontró nada, revisaron todo y no hallaron nada. Luego salen diciendo que él andaba explosivos que parecen dinamita y nosotros no sabemos hacer eso, lo único que se llevó mi esposo fueron unas chinelas viejas», aseveró Matute.

La esposa de Danny afirmó que él fue capturado a las 5:40 minutos de la madrugada por la PO en su casa de habitación el pasado 14 de septiembre y no el 15 en la rotonda de Masaya, a como señala la Policía y Fiscalía. Ella estuvo presa junto a su esposo cuando fueron detenidos el pasado 6 de octubre de 2018. Salieron el 27 de febrero de 2019 en el contexto del diálogo fallido entre Gobierno y oposición.

Te puede interesar: Organizaciones de presos políticos rechazan intenciones del dictador de imponer la cadena perpetua

William, el multioficios

Liliex Póveda Fuentes, de 33 años y esposa de William, dijo que su esposo es maestro de obra, pero en los últimos meses estuvo trabajando como soldador, pero no deja de un lado su pequeña zapatería. Con él tiene una hija, de 15 años y un niño, de 4.

Póveda asegura que William fue detenido el 14 de septiembre y no el 15. Los policías se presentaron a su vivienda, a las 2:20 minutos de la tarde sin orden de allanamiento. «Aquí ellos buscaron en todos los rincones y no encontraron nada. Al contrario, se nos robaron una moto que él tiene, tres vasos de pega que usa para hacer zapatos y tres celulares que no nos han regresado, por eso ni pudimos grabar cuando lo detuvieron», se quejó.

Ella considera que la captura de su esposo es política, ya que él participó de las marchas que realizó la oposición desde abril de 2018. Además, William desde un perfil que creó en la red social de Facebook publicaba mensajes críticos hacia la dictadura.

Artículo relacionado: Policía Orteguista recaptura a opositor y lo acusa de pretender atentar contra la Alcaldía de Masaya

Trampas legales

Norwin Cruz Ponce, abogado defensor de Caldera, criticó que su defendido haya sido traído a Managua para ser juzgado cuando el supuesto hecho fue cometido en Masaya. «Ahora argumentan que procesarán al acusado en el lugar donde tenga cede la oficina del Ministerio Público donde se realiza la investigación policial, para intentar justificar su trampa, pero eso no es cierto», dijo.

Cruz cuestionó que la Policía no le ha permitido entrevistarse con se defendido, pero espera obtener el permiso este próximo martes. La jueza Karen Vanessa Chavarría, titular del Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, en este caso aceptó la acusación presentada por el Ministerio Público (MP) y ordenó prisión preventiva para los acusados.

En este caso la audiencia inicial fue programada para el próximo 29 de septiembre a las nueve de la mañana.