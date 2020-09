La Coalición Nacional aprobó un nuevo sistema de votación para la toma de decisiones

La Coalición Nacional por medio de su comité nacional aprobó por unanimidad una propuesta sobre la nueva forma de votación para la toma de decisiones, con la que aseguran existirá un balance o equilibrio entre los sectores que conforman la plataforma opositora.

El nuevo sistema consiste, en un procedimiento que reforma los estatutos actuales y que permitirá que cuando un tema no se pueda resolver en consenso, que es la regla dentro de la plataforma, se acuda a la votación, entre los dos sectores que la integran, es decir el sector político y el sector social.

La idea es que este sistema de votación evitará que una organización o partido político pretenda hegemonizar las decisiones de la Coalición Nacional. Para que una decisión sea válida de ahora en adelante, deberá ser aprobada por una mayoría calificada de 3/4, tanto en el sector político como en el sector social.

Lea Además: Coalición Nacional avanza en propuesta de reformas sin resolver desacuerdos con Alianza Cívica

Para José Pallais, miembro del Comité Ejecutivo de la Coalición Nacional y del Movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), luego de este acuerdo, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ya no tendrá excusa para no integrarse a los trabajos de la Coalición, ya que al contarse los votos por sector, toda resolución debe recibir el apoyo, tanto de las organizaciones sociales como de los partidos políticos.

LA PRENSA se comunicó con el director ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, para conocer su postura ante estas nuevas decisiones dentro de la plataforma opositora, pero indicó a través de su equipo de prensa que este tema se discutirá este lunes con el pleno de la Alianza Cívica, puesto que no hay una postura institucional aún.

«Hay temas en que solo se pueden resolver por consensos y temas que deben intentarse primero por consenso y si no se logra excepcionalmente se recurre a la votación, por lo que, este modelo, este sistema de votación tiene la intención de evitar que exista la posibilidad que una organización, un partido político pretenda hegemonizar las decisiones de la CN», insistió por su parte Pallais.

«Los 3/4 que se requieren para aprobar una resolución se debe dar, no en el universo total, sino que deben lograrse en cada sector. Por ejemplo, si son cuatro partidos políticos, tienen que estar de acuerdo tres de ellos, y si son cuatro organizaciones de la sociedad civil, tienen que estar de acuerdo tres de ellas. O sea, las tres cuartas partes de cada sector y eso logra que un sector no se imponga sobre el otro». «Los compromete a buscar un entendimiento y que los intereses de cada uno de los sectores sean incorporados en la decisión que se vaya a tomar», explicó Pallais.

Lea También: Grupos de médicos y maestros independientes siguen con dudas sobre Coalición Nacional

Pallais se refirió, al ser consultado sobre la postura de la Alianza Cívica con este nuevo sistema, que esta organización supuestamente tiene dos meses de no estar participando en los trabajos de la plataforma opositora, ya que una de las razones es que precisamente alegan dominio que ejercen los partidos políticos.

«Esas son una de las razones por las que han dicho que no están a gusto. Pues ahora ya no van a tener excusa, porque ellos argumentaban que había una hegemonía de los partidos. Luego de esta decisión, ya no tienen ningún argumento para decir que esto pueda suceder y no tienen ninguna excusa para no incorporarse a los trabajos de la Coalición», señaló Pallais.

Podría interesarle: Alianza Cívica suspende temporalmente su participación en el Comité de la Coalición Nacional