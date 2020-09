Ensayos, conciertos y la carrera musical que no podrá realizar Bryan Coronado

«Me hace falta verlos», fue el último mensaje que envió Bryan José Coronado Zeledón, de 17 años, el viernes 18 de septiembre a las 4:56 de la tarde, al grupo de Whatsapp del ministerio católico Siloe Kumi. Bryan era parte de ese coro donde desarrollaba su talento en el piano y guitarra. El viernes 18 de septiembre salió de su casa abordo de su motocicleta a comprar pan. La mañana del sábado 19, su cuerpo fue encontrado en medio del Río Grande de Matagalpa, al sur de esa ciudad.

Estudió toda su secundaria en el Colegio San José, de Matagalpa, y cursaba el segundo año en Licenciatura de Música en la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) en Managua. Bryan era el hijo mayor del matrimonio Coronado Zeledón.

Los integrantes del coro Siloe Kumi contemplaban retomar sus ensayos presenciales para participar en las misas de la Catedral San Pedro Apóstol, después que la Diócesis anunciará la reapertura de los templos para el próximo 4 de octubre. Bryan era uno de los que estaba de acuerdo con el reencuentro del grupo para las prácticas presenciales y así lo reiteró en su «me hace falta verlos».

Su pasión por la música

Era bajo, blanco y de cabello ondulado. Bryan tenía su estudio de música en casa, y además de ser integrante activo del ministerio católico Siloe Kumi, de la Pastoral Juvenil Cristo Joven de Catedral de Matagalpa, pertenecía al grupo de música de Rock, Ke Notas.

«Él soñaba con ser un profesional en la música, a pesar de su edad tenía un talento bárbaro, era amante de la música», contó a Emma Martínez, integrante del coro Siloe Kumi, quien lo describió como «un chavalo empeñado en graduarse y obtener su título. Además era tan divertido en los ensayos, aparecía de repente con el cabello pintado en negro o en rubio, era tan alegre, caritativo, muy humilde a pesar de ser un chavalo cómodo, de una familia pudiente que todo lo tenía, era un muchacho que compartía, nos ha quedado un bonito recuerdo de él», comparte Martínez.

Los integrantes de la banda Ke Notas, que tiene cinco años de existencia, explicaron que la carrera artística de Bryan Coronado se caracterizaba por que era «una persona súper activa, preocupada por aprender y avanzar, una persona muy virtuosa, talentosa y como amigo era una persona incondicional que estaba ahí para apoyar. Nosotros teníamos ensayos muy seguidos, el último fue el domingo y lunes pasado. El día de su muerte teníamos agendados dos eventos y al día siguiente otro, esos eventos los cancelamos». El joven matagalpino tenía dos años de haberse integrado a esta banda de Rock Alternativo.

Lea también: Los crímenes de odio contra niños y adolescentes en tiempos de Daniel Ortega

Una pariente, quien por temor a represalias habló bajo condición de anonimato, dijo a LA PRENSA: «mi niño era muy sano, no tenía vicio de ningún tipo, no era vago, él cantaba en los coros. Su mamá y papá lo inscribieron con buenos principios cristianos, no salía a ninguna parte, más que a sus ensayos y sus estudios en Managua».

Su desaparición y muerte

El viernes 18 de septiembre, a eso de las 5:45 de la tarde, Bryan salió de su casa abordo de su motocicleta a comprar pan. Ante la desaparición sus familiares comenzaron una extensa jornada de búsqueda. Su cuerpo fue encontrado la mañana del sábado 19 de septiembre, en medio del Río Grande de Matagalpa a unos 500 metros del puente Las Tejas número 2, al sur de esa ciudad. Su motocicleta fue encontrada el mismo sábado en horas de la tarde a las orillas del río, en otro sector de la ciudad, totalmente alejado de donde fue encontrado el cuerpo, aseguraron sus familiares.

Le puede interesar: Músico es encontrado muerto en Río Grande de Matagalpa

De acuerdo con la versión de los familiares, el Instituto de Medicina Legal (IML) determinó que la causa de muerte fue por sumersión, sin embargo ellos no descartan que hubo mano criminal. «Él llegó a la panadería, nosotros confirmamos que llegó compró el pan y para nosotros es que a él lo interceptaron entre la panadería y la casa, porque él no se iba a ir a meter al río Grande de Matagalpa a esa hora. Mi niño no se ahogó en ese río, hubo mano criminal, a mi niño lo mataron tenía golpes en su cuerpo», dijo la pariente del joven músico.

Por su parte, Mauricio Rodríguez, tío de la mamá del menor, coincidió con su pariente y añadió «la moto fue encontrada en la Prolacsa y el cuerpo en las Tejas, en un día que ni lluvia hubo, que todo estaba seco, son tantas versiones las que se manejan, pero hay algo que no podemos olvidar es que de la justicia de aquí se puede escapar, pero de la justicia Divina nadie se escapa».

Los familiares además no descartan que la muerte de Bryan se deba a un ataque por su postura frente a las injusticias cometidas en el país. La última publicación que realizó en Facebook, fue el mismo día de su desaparición, en la que criticó la liberación de reos comunes en el país. «¿De dónde viene tanta delincuencia? ¡Ah sí! Esto te afecta a vos también sapito bello». Su pariente aseguró a LA PRENSA que «nosotros pensamos que su muerte se da por la situación que estamos viviendo por partidos políticos, nosotros no somos nada, nosotros le servimos a Dios y no estamos de acuerdo con las injusticias, yo creo que fue por eso que publicó».

Sus honras fúnebres

La tarde del domingo 20 de septiembre, familiares y amigos dieron el último adiós al joven músico. Sus honras fúnebres se dieron en medio de la indignación y consternación de los matagalpinos quienes demandaron justicia por su muerte, que muchos consideran no fue productos de un accidente.

En el recorrido del carro fúnebre hacia el cementerio municipal de Matagalpa, fue acompañado por centenares de jóvenes con carteles que pedían justicia. «Hubo un momento en que se gritó Bryan Coronado, y todos dijeron ¡presente!, un grito que se ha utilizado desde abril 2018 tras los asesinatos de estudiantes y personas de la oposición, llevábamos rótulos exigiendo justicia e incluso un dibujo azul y blanco donde él aparecía con una muchacha», dijo una de las integrantes del coro que participó del sepelio.

El obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, reaccionó ante el fallecimiento del joven y en su cuenta de Twitter escribió que «la muerte del joven Bryan José de nuestra ciudad de Matagalpa vuelve a estremecer a la sociedad nicaragüense. Pertenecía a nuestra Pastoral Cristo Joven de Catedral y sus padres son de Encuentros Conyugales. Mi oración y cariño de pastor para la familia».