Trabajadores del PLC le reclaman a Arnoldo Alemán por el bloqueo de sus salarios

Trabajadores de la sede del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) le reclamaron al caudillo y presidente honorario Arnoldo Alemán, que ordene al tesorero de la organización, Martín Aguado, firmar los cheques para que les paguen los salarios que les deben desde hace dos meses. El reclamo fue este 21 de septiembre y fue grabado en video por los afectados, quienes lo han circulado con los medios de comunicación y en las redes sociales.

Son 13 trabajadores de la sede central del PLC entre secretarias, conserjes, vigilantes, el contador, informática y los administrativos, a quienes les deben sus salarios de los meses de agosto y septiembre, debido que Aguado, por instrucción de Alemán, no ha firmado los cheques para retirar el dinero de los bancos, según denunciaron.

«Las conserjes, las secretarias, que son madre y padre en sus casas, no tienen dinero para comprar las comidas a sus familias y a varias ya les cortaron la energía (eléctrica), porque Martín Aguado se niega a pagarnos, todo por orden de Alemán. Los vigilantes tampoco tienen con qué comer, ya ni para el pasaje tienen», afirmó a LA PRENSA Socorro Reyes, una de las afectadas.

Retener los pagos es una forma de presión de los arnoldistas para que María Haydée Osuna, retire las impugnaciones presentadas en el Consejo Supremo Electoral (CSE) en contra de la designación de cargos de los directivos de la organización política, incluido a Miguel Rosales presidente designado por el arnoldismo.

Osuna tiene la acreditación extendida por el CSE como representante legal y presidenta nacional del PLC, siendo una de las firmas libradoras de las cuentas bancarias del partido político. Sin embargo, debido a la litis por el control de la organización, los arnoldistas están afectando el funcionamiento administrativo de la sede del partido, que incluye a los trabajadores, a quienes incluso les han exigido renunciar, debido a que éstos reconocen a Osuna como presidenta legal y rechazan a Rosales.

En el video se escucha a los trabajadores, la mayoría mujeres, exigirle a Alemán que desista de estarlos afectando por el conflicto con Osuna. Alemán estaba acompañado por su esposa y primera vicepresidenta del PLC, María Fernanda Flores y de Rosales. La respuesta de Alemán y Flores fue que primero reconocieran a Rosales como presidente, para que pueda firmar los cheques de los salarios. Rosales permaneció en silencio.

Las reclamantes le contestaron que Rosales no les puede dar respuesta, porque legalmente no tiene la autorización para liberar el dinero de las cuentas bancarias, ya que él seguiría ocupando el cargo de secretario de organización, mientras el CSE no se pronuncie sobre la litis del partido rojo.

«Entonces no estén reclamando nada. Cómo quieren que se les pague, si no hacen las cosas correctamente«, se escucha a Flores decirles a las trabajadoras.

Reyes, quien era una de las que reclamó su salario atrasado, le respondió a la también diputada Flores, que primero se debió evitar violar los estatutos del partido, y proceder a realizar las asambleas partidarias para elegir a los directivos, como lo ordenó la convención nacional en 2019.

Sin agua y pronto sin energía eléctrica

Debido a que los cheques para retirar el dinero de las cuentas bancarias del PLC requieren la firma de Osuna y de Aguado, y éste último se niega a firmarlos por orden de Alemán, no se ha podido pagar las facturas de los servicios básicos como el del agua potable, que fue suspendido a la sede del partido, ubicado en el barrio 3-80 en Managua.

«Nos tienen sin agua en las instalaciones. Tenemos más de un mes que cada uno del personal trae sus botellas de agua, y un día de estos, nos cortan la energía eléctrica», denunció Reyes a LA PRENSA, quien también es presidenta de la Comisión Electoral del PLC.

Los trabajadores han enviado varias cartas a Martín Aguado exponiéndoles la gravedad de la situación personal como de la sede del partido, pero, según Reyes, no ha mostrado interés es resolver.

«Todo es para presionar a María Haydée, porque aquí ella legalmente es la presidenta nacional. Les dijimos que nosotros no tenemos nada en contra de Miguel, pero que no nos sigan afectando porque están en riesgo nuestras familias, pero no les importa (en alusión a Aguado)», reclamó Reyes.

Se denunció también que a los funcionarios de la sede central del PLC no les pagan el Seguro Social, debido a que «Alemán dijo que no había ese pago», afirmó Reyes.

La excusa de la pandemia

La decisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) controlado por Alemán y Flores, aduciendo la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19, de suspender las asambleas partidarias, impidió que las bases eligieran a las nuevas autoridades. El CEN procedió a designar a los directivos conforme la simpatía hacia el arnoldismo.

Sin embargo la pandemia no ha impedido que Rosales, Flores y otros delegados afines al arnoldismo, anden en los municipios «juramentando» a las directivas designadas, lo cual han informado ellos mismos a través de comunicados.

Reyes como presidenta de la comisión electoral expuso que esos nombramientos de directivos también sería ilegal, por cuanto ella no ha participado en las juramentación, debido a que «Miguel ni siquiera me ha invitado a acompañarlo».