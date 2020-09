Los cinco marinos que salieron en un operativo de rescate siguen desaparecidos. La búsqueda sigue

El domingo nueve de agosto la Fuerza Naval (FN) recibió una alerta de naufragio de la embarcación de nombre «G y L». Esta llevaba a 12 tripulantes quienes realizaban actividades turísticas en la zona de Cayos Perlas, en Laguna de Perlas, en la Región Autónoma del Atlántico Sur. Fue golpeada por una ola súbita que provocó el percance.

El coronel Álvaro Rivas, jefe de Relaciones Públicas del Ejército, detalló que de inmediato salieron dos lanchas con personal de la FN desde Laguna de Perlas y tres más desde Bluefields, quienes lograron rescatar con vida a 10 personas y dos fueron encontradas ahogadas.

«Durante la operación de búsqueda, salvamento y rescate se mantuvo comunicación entre las unidades de superficie y se le ordena refugiarse en Los Cayos Perlas, producto del mal tiempo repentino. En este proceso perdimos contacto y comunicación con la tripulación de L/A 021 y a partir de ese momento se ordena a nuestras unidades realizar la búsqueda de nuestro personal», aseguró Rivas.

Búsqueda continúa

La tripulación de la Fuerza Naval desaparecidos son: teniente de fragata Freddy Manuel Gómez Álvarez y los marineros Carlos Daniel Calero, Alex Antonio Álvarez Mendoza, Jaime Jahmark Palma Taylor y Rolando Sanjines Salina Wilson.

«Al día de hoy (23 de septiembre) nosotros continuamos con la búsqueda, salvamento y rescate. No tenemos hasta el día de hoy ningún indicio que nos diga que fallecieron, que naufragaron, que ya no hay nada. No hemos encontrado el medio (la lancha), los chalecos, los cuerpos. Entonces mientras eso no ocurra nosotros continuamos con la búsqueda de salvamento y rescate», afirmó el coronel Rivas.

El luto y dolor invade a las familias cuando fallece un pariente. Pero la ansiedad es intensa cuando aún hay esperanza de que aparezca con vida una persona desaparecida, por lo que el Ejército no ha dejado solos a familiares de los desaparecidos.

«Inmediatamente nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento, la atención que esto genera, recordemos que es un impacto directo a la familia, es un ser querido que está en una condición no definida y esto genera un impacto emocional. Nuestra Fuerza Naval inmediatamente comunicó a la familia y los asiste en aquellas situaciones que necesitan como atención médica y psicosocial, cualquier situación que se presente en estas circunstancias», dijo Rivas.

La Fuerza Naval ha perdido a 15 de sus miembros desde 1997 a la fecha. No obstante, aún guardan la esperanza de que esa cifra se reduzca, ya que continúan la búsqueda de estos cinco que permanecen desaparecidos.

Apoyo internacional

La FN reporta que desde el 2016 al 2020 ha realizado 472 búsquedas de salvamento y rescate que han permitido el auxilio a 221 embarcaciones, el rescate con vida de 1,705 personas y 124 sin vidas.

«Ha sido un esfuerzo titánico, lo hacemos con nuestros esfuerzos y seguimos en la búsqueda de nuestros compañeros, pero no dejamos de atender ningún caso que se presente en donde esté en riesgo la vida de las personas», aseveró el coronel Rivas.

Para la búsqueda de los cinco soldados desaparecidos el Ejército ha recibido ayuda de países amigos. Costa Rica facilitó un medio aéreo, tres lanchas y 15 efectivos militares; Panamá lo hizo con un medio aéreo, dos lanchas y 10 efectivos militares; San Andrés y Providencia con un lancha y 11 efectivos militares, mientras que Estados Unidos se hizo presente con un medio aéreo y 10 efectivos militares.

Tragedias anteriores

En diciembre del 2012 cuatro soldados de la FN perdieron la vida cuando daban cumplimiento a la misión denominada «Paz y soberanía general Augusto C. Sandino». «Esa misión consistía en el resguardo y defensa de nuestra soberanía nacional en los espacios marítimos en el mar caribe, protección a la flota pesquera nacional y autorizada a pescar en nuestras aguas, durante el cumplimiento de esa misión desaparecieron cuatro tripulantes y un medio naval», relató Rivas.

Los fallecidos fueron los marineros: Gustavo Rafael Cubillo Solís, Geovany Antonio Obando Rodríguez, Carlos Iván García López y Joel Mercado Omier.

En marzo de 1997, en el Golfo de Fonseca seis soldados de la Fuerza Naval perdieron la vida, luego que llegaron a atender el llamado de auxilio de la tripulación de una embarcación camaronera que estaba siendo objeto de secuestro. El mal tiempo que predominaba en ese momento provocó su deceso.

Los fallecidos fueron: el teniente de fragata Alberto de Jesús Fonseca Romero, teniente de corbeta Miguel Ángel Rodríguez Cardoza y los marineros Modesto Baltodano Vílchez, William García Martínez, Juan Carlos Chavarría e Ismael Fonseca Miranda.