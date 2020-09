¿Qué pasará en 2021 con los universitarios expulsados por sumarse a las protestas de abril 2018?

A más de dos años que la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) expulsó a 82 estudiantes como represalia por levantarse en las protestas de abril 2018, los afectados no creen que se revierta la decisión de las autoridades y ellos puedan regresar a las aulas de clases. Al menos no en el corto plazo, porque no ha habido avances con la demanda de reintegro.

Elthon Rivera, presidente del movimiento Acción Universitaria y quien fue uno de los expulsados, explicó que las autoridades del recinto universitario todavía no publican la normativa de ingreso 2021, donde se especifica la oferta académica y otros aspectos importantes, como que para 2020 se prohibió que todo estudiante expulsado realizara examen de admisión. Sin embargo no creen que se encuentren con una sorpresa positiva «porque no ha habido ninguna comunicación de parte de Rectoría ni otras autoridades universitarias».

«Somos un poco escépticos, no creemos de que vaya a haber un cambio en la decisión del rectorado del Consejo Universitario para permitirnos el reintegro, pero estamos a la expectativa. Para todos los expulsado cada inicio de año es bastante difícil porque tenés la esperanza de que ahora sí. Así nos pasó en 2019 y en 2020», expuso Rivera, quien cursaba el quinto año de la carrera de Medicina cuando les fueron cerrados los portones.

En días pasados la rectora de la UNAN-Managua, Ramona Rodríguez, informó a la radio oficialista La Primerísima que existe la posibilidad de suspender el examen de admisión para el ciclo educativo del próximo año para evitar aglomeraciones por la pandemia del Covid-19. No obstante, no se refirió a la situación de los expulsados y su demanda de retomar sus carreras universitarias.

Tras ser expulsados, los universitarios empezaron un camino de demanda con el propósito de ser reintegrados, porque entre las anomalías del proceso está que sus casos fueron analizados sin tener oportunidad de la defensa, pero no han logrado que se revierta la decisión que acabaron con sus sueños académicos. Incluso ni se les permite que ingresen al campus universitario.

«He realizado procesos para tratar de que analicen mi caso, sin embargo ha sido en vano. La justicia para los expulsados será un proceso en una etapa post (Daniel) Ortega», manifestó Marcos Nelson, que cursaba el tercer año de la carrera de Lengua y Literatura cuando fue expulsado en 2018. Nelson criticó que el tema de los expulsados sea poco abordado en los espacios de oposición. «Son pocos los movimientos que han sumado esfuerzos para este trabajo», aseguró.