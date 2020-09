Observatorio Ciudadano expone situación del Covid-19 ante el Comité de Naciones Unidas

En la última semana — que comprende del 17 al 23 de septiembre — el Observatorio Ciudadano Covid-19 registró 138 nuevos casos de coronavirus y 14 fallecidos en ese mismo periodo, acumulando así un total de 10,396 contagios y 2,735 decesos en los primeros seis meses de la presencia del virus en Nicaragua. Si bien el organismo continúa reflejando una tendencia a la baja, alertan que el virus sigue circulando y por ello el riesgo de infección está latente.

En su informe el grupo de médicos independientes incluyó un análisis sobre la mortalidad por Covid-19 que presenta a Nicaragua en comparación a los 19 países de América Latina, incluyendo República Dominicana. «Con datos de mortalidad del Observatorio Ciudadano, Nicaragua reporta una mortalidad de 412 muertes por Covid-19 por millón de habitantes, lo que la ubica en el noveno lugar entre los países con más alta mortalidad por Covid-19 por millón de habitantes en la región», señaló el organismo.

Pero con los datos del Ministerio de Salud (Minsa), el escenario no es tan claro, puesto que la institución sanitaria desde el inicio de la pandemia ha mantenido en hermetismo las cifras reales y el impacto del virus en el país. Según sus cifras Nicaragua se ubica como el tercer país con el menor número de muertes por COVID-19 por millón de habitantes con 22 decesos por millón.

Hasta el martes 22 de septiembre el Minsa reportó en su informe semanal un acumulado de 5,073 casos de Covid-19 y 149 muertes por esta enfermedad, destacando que en ese periodo se registraron 112 casos nuevos y dos muertes «atribuibles a Covid-19». La entidad pública también ha reportado una baja en los casos y muertes por el nuevo coronavirus, aunque sus cifras siguen estando alejadas de la realidad que muestran los reportes del Observatorio.

Envían informe a Naciones Unidas

El organismo independiente y la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) enviaron un informe al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas denominado «La falta de Información, Prevención y Atención Médica Sobre la Crisis de COVID-19 en Nicaragua», donde exponen que la respuesta del régimen de Daniel Ortega frente a la pandemia no cumple con los deberes estatales como adoptar las medidas recomendadas desde un inicio por la Organización Mundial de la Salud.

«El gobierno restringe las pruebas de COVID-19; no proporciona equipos de protección suficientes; se niega el acceso a la información y a las mascarillas; se promueven prácticas sociales riesgosas; se despiden a los médicos disidentes; se hacen entierros “exprés”; y no atienden a las necesidades de los grupos más vulnerables. Y los fallos no resultan de puras limitaciones de recursos, sino de una política deliberada y consciente del Estado», señala el documento.

Por otro lado, el Observatorio señala que a seis meses de haberse reportado el primer caso de coronavirus, no hay un solo departamento ni región autónoma de Nicaragua que esté sin casos y fallecimientos, aunque continúa ubicando a Managua como el departamento más golpeado por la pandemia con 72 muertes por neumonía y 832 muertes sospechosas por Covid-19.

Personal de salud afectado

En cuanto al personal de salud, en este último informe el Observatorio reportó un nuevo fallecimiento en este gremio, que hasta la fecha acumula 108 decesos en 13 departamentos (en 35 municipios). Principalmente en Managua, León, Masaya, Matagalpa y Rivas. La mayoría del personal de salud fallecido con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 son personal médico (45%) y de enfermería (22%).