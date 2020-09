Monseñor Marcial Guzmán, nuevo obispo de Juigalpa: «Mi plan es llevar a Cristo y poner a Cristo»

El nuevo obispo de la Diócesis de Juigalpa, Chontales, monseñor Marcial Humberto Guzmán Saballos, tiene 55 años y se caracteriza por ser una persona humilde, servicial y entregado completamente al servicio de Cristo. Es originario del municipio de Tola, departamento de Rivas y tiene una trayectoria de 27 años en la vida sacerdotal. Este jueves 24 de septiembre, el papa Francisco, a través de la Santa Sede, dio a conocer su nombramiento para el nuevo ministerio.

Actualmente monseñor Guzmán Saballos es rector del Santuario Nacional de Jesús del Rescate, en Popoyuapa, Rivas. «Dios es tan maravilloso, su amor tan grande que me ha asociado al número de sus apóstoles», dijo en su entrevista a LA PRENSA.

«Agradezco al santo padre Francisco, gracias también a la Conferencia Episcopal de Nicaragua que me ha propuesto, gracias a los obispos que han visto que el espíritu de Dios podía hacer grandes obras en mí», destacó el obispo, quien reconoce que no tiene una trayectoria pública pero, «en el silencio ha hablado Dios», añadió.

Su vida

Monseñor Guzmán nació un 15 de febrero de 1965. Cuenta que como muchos niños de las zonas rurales, estudió y trabajó en el campo, ordeñó, pastoreó y cuidó vacas. Antes de ingresar al Seminario Nacional Nuestra Señora de Fátima, en Managua, estudió Administración de Empresas y trabajó por dos años en un banco (1983-1984).

«Luego estuve en esta labor de querer entrar al Seminario y lo hice el 20 de enero de 1985. Me motivó Dios mismo, ver la alegría de todos los sacerdotes que se entregaban y la necesidad con la que el Señor misteriosamente me llamó y lo reconozco bien. Me llamó para servirle», afirmó.

Recuerda que cuando tomó la decisión de ingresar al Seminario Nacional fue durante la época del Servicio Militar Patriótico, un servicio obligatorio para todos los jóvenes (1983-1990). «Como Dios sabe hacer las cosas, era no apto para el Servicio Militar porque mis pies eran planos y pude entrar al Seminario», comenta.

Su formación sacerdotal

Fue ordenado presbítero el 4 de diciembre de 1993, luego de realizar parte de su formación en la Diócesis de Granada. «Monseñor Leovigildo López Fitoria (q.e.p.d.) me recibió, me formó y me animó», reveló. Posteriormente, ingresó al Seminario Mayor donde realizó estudios eclesiásticos en Filosofía y Teología, en Nuestra Señora de Fátima, de Managua.

Su primer ministerio fue en la parroquia San Diego de Alcalá, en la Isla de Ometepe, donde estuvo por un año. Luego se desempeñó como administrador en las parroquias Santa Ana, en Moyogalpa; San Jorge, en Buenos Aires, y en la parroquia Inmaculada Concepción, en Cárdenas. «En estas parroquias me tocó bastante difícil porque habíamos pocos sacerdotes en la Diócesis de Granada y me tocaba estar en las tres parroquias», menciona.

Tiempo después, señala que fue enviado a Altagracia, Isla de Ometepe, donde estuvo hasta el año 2000. En total, estuvo casi ocho años sirviendo en la Isla de Ometepe.

En 2002 obtuvo la licenciatura en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma y ese mismo año fue nombrado rector del Seminario Diocesano San Pedro Apóstol, en Diriá, municipio de Granada. Tras un par de años como rector, le nombraron obispo, y posteriormente vicario judicial, por lo que fue enviado a la parroquia Caña de Castilla, de Diriomo, también municipio de Granada.

Por cuatro años fue el líder religioso de la parroquia Jesucristo Rey del Universo, en Nandaime, donde estuvo al frente de su construcción. «Esa parroquia se estaba haciendo, pobre, limitada, pero con gran entusiasmo y eso es una de las alegrías que compartí, en la pobreza, en la vivencia con la gente de todo El Pantanal», revive monseñor Guzmán. También se desempeñó como vicario episcopal en Boaco y Rivas.

Desde el 2017 hasta la fecha está a la cabeza del Santuario Nacional de Jesús del Rescate, de Popoyuapa, en Rivas, donde sirve como vicario episcopal y canciller, aunque próximamente cesarán sus funciones.

«Mis obras principalmente han sido la vida humana, hemos creado muchos amigos, eso es lo más fundamental, Dios ha tocado el corazón. Pronto cesan mis funciones en Popoyuapa, estoy en ese susto todavía de haber asumido la Diócesis de Juigalpa. Todavía estoy subiendo a la barca, está Pedro, Jesús; los planes son poder pescar. Si Jesús me dice que tire la red, voy a tirar la red», mencionó monseñor Guzmán sobre su cambio y planes a su nuevo ministerio. «Mi plan es llevar a Cristo y poner a Cristo».

«Cumplí la misión de rescatar a todos sin excepción»

Monseñor Guzmán confiesa que con tristeza dejará el Santuario Nacional de Jesús del Rescate, pero que ahora su misión está en la Diócesis de Juigalpa, Chontales y Río San Juan, por la cual ha orado mucho. Tras su nombramiento sustituirá en el cargo al obispo Sócrates René Sándigo Jirón, quien hace un año fue trasladado a la Diócesis de León para reemplazar a monseñor César Bosco Vivas, fallecido el pasado 23 de julio de 2020.

«Dejo de pertenecer a esta Diócesis y ahora mi Diócesis es la de Juigalpa. Agradezco de todo corazón el crecimiento, el caminar con esta Diócesis, con mis obispos que estaba bajos sus servicios, monseñor Leovigildo López Fitoria (q.e.p.d.) quien me ordenó, así como a monseñor Bernardo Hombach y ahora a su excelencia monseñor Jorge Solórzano, que es mi amigo, el cual me ha confiado y me ha hecho de su bondad y amistad», expresó.

Monseñor Guzmán aseguró que el templo y la feligresía de Jesús del Recate los llevará en su mente y su corazón siempre. «Cumplí mi misión de rescatar a todos, a todos sin excepción», manifestó.