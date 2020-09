El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que pagó «muchos millones de dólares en impuestos», en aparente respuesta al reporte del diario The New York Times, publicado el domingo y según el cual el madatario habría pagado solo 750 dólares en impuestos federales sobre la renta en su primer año en la Casa Blanca.

Trump dijo en su cuenta de Twitter que tenía «más activos que deuda».

«Pagué muchos millones de dólares en impuestos, pero tenía derecho, como todos los demás, a la depreciación y a los créditos fiscales», escribió Trump el lunes en Twitter. «Estoy muy poco apalancado, tengo muy poca deuda en comparación con el valor de los activos».

Trump llamó la atención en Twitter sobre su «activos extraordinarios».

«Si nos fijamos en los activos extraordinarios de mi propiedad, que las Fake News (Noticias Falsas) no tienen, estoy muy poco apalancado: tengo muy poca deuda en comparación con el valor de los activos».

Dijo además que «gran parte de esta información ya está archivada».

«He dicho durante mucho tiempo que puedo divulgar (…) Los medios de noticias falsos, al igual que la época de las elecciones de 2016, están sacando a relucir mis impuestos y todo tipo de tonterías con información obtenida ilegalmente y solo malas intenciones», afirmó el mandatario.

Trump ha mantenido privadas sus declaraciones de impuestos y es el único presidente en los tiempos modernos que no los ha hecho públicos. El Times dijo el domingo que Trump no pagó impuestos federales sobre la renta en 10 de los últimos 15 años.

Los detalles de las declaraciones de impuestos complican la descripción de Trump de sí mismo como un hombre de negocios astuto y patriótico, revelando en cambio una serie de pérdidas financieras e ingresos del exterior que podrían entrar en conflicto con sus responsabilidades como presidente.

Las divulgaciones financieras del presidente indicaron que ganó al menos 434,9 millones de dólares en 2018, pero las declaraciones de impuestos reportaron una pérdida de 47,4 millones.

El mismo domingo, Trump desestimó el reporte del Times, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, catalogándolo de «noticias falsas». También prometió que la información sobre sus impuestos «será revelada», pero no ofreció un cronograma para la divulgación. Durante su campaña de 2016 hizo promesas similares, pero nunca cumplió.