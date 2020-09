Crece temor de que Avianca suspenda vuelos y que otras aerolíneas sigan retrasando su regreso

La terquedad del régimen orteguista por negarse a flexibilizar las medidas solicitadas a las aerolíneas no solo podría provocar que estas sigan prorrogando su llegada al país al no poder cumplirlas, sino que además estaría poniendo en riesgo que la única empresa, Avianca, que reactivó sus vuelos hacia Nicaragua los suspenda a causa de los múltiples problemas que ha tenido con los pasajeros debido a la prueba de Covid-19, lo que preocupa a la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur).

Lucy Valenti, presidenta de Canatur, explicó que conforme a los reportes de los vuelos realizados por Avianca, saben que han tenido muchas quejas, problemas con los pasajeros que no logran viajar, principalmente por la prueba de Covid-19. Las trabas empiezan porque es complicado para la aerolínea hacerse cargo de recibir los resultados de test para enviarlos al Gobierno, ya que no es una función propia de atención al cliente, incluso significa más personal, explicó la líder gremial.

Tomando como referencia reportes de pasajeros que venían en los vuelos de Avianca o de quienes no lograron abordarlos, además de algunas agencias de viajes, Valenti dijo que en el primer vuelo de dicha aerolínea se podrían haber quedado unas 30 personas; en el segundo unas 50 y en el tercero 70 pasajeros, este último venía casi vacío. Cabe mencionar que estas cifras no son oficiales de la aerolínea, sino estimaciones de Canatur basadas en indagaciones propias.

“La preocupación que tenemos con todo lo que está pasando con Avianca es que, eventualmente, la línea aérea pueda tomar una decisión de volver a cancelar sus vuelos” y a la vez está reafirmándole a las otras empresas de vuelo que no han retomado operaciones que si esas medidas no se flexibilizan no van a comenzar a volar, expresó Valenti.

Con la llegada de Avianca, el 19 de septiembre, se develó que el único punto que se creía resuelto de los cuatro requisitos que el gobierno de Daniel Ortega ha solicitado a las aerolíneas, no era así. Un día y medio antes del viaje los pasajeros deben enviar a la aerolínea Avianca el resultado del test de Covid-19, y a su vez esta debe redirigirlo al Gobierno, hecho que es cuestionado porque dicha función correspondería al Gobierno y no a la empresa, tal como lo han dispuesto otros países centroamericanos.

“Nuestra gran preocupación como industria turística es que los vuelos no se reanuden en las fechas que estaban programados, precisamente por esta problemática —en referencia a lo expuesto—”, expresó Valenti. Hace siete días la Asociación de Líneas Aéreas de Nicaragua se refirió a la disputa que mantienen con el Gobierno y dijo que es importante que los protocolos de bioseguridad adopten estándares internacionales.

“Nicaragua ha enfrentado valientemente los embates de la pandemia. Se han tomado decisiones difíciles para proteger la salud de los ciudadanos. A pesar de esto, debemos aprender a coexistir con el virus y no a escondernos de él; debemos también volver a abrir el país y reconstruir su economía”, señala la parte introductoria de la carta abierta. Sin embargo, el régimen mantiene su postura, lo que vuelve más incierto el regreso de las otras empresas de vuelos.

Un llamado al Gobierno

Valenti explicó que el problema de las aerolíneas no solo afecta a las empresas turísticas, sino también a la ciudadanía en general, que necesita viajar; afecta a la gente que quiere venir a Nicaragua por negocio u otra motivación, y obviamente, afecta al Gobierno en los ingresos del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, y se afecta la recaudación fiscal de las autoridades, también por la falta de turismo y operacion de las empresas turísticas.

“El llamado es al INAC (Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil), a las autoridades, al Minsa (Ministerio de Salud), a que revisen, a que reflexionen sobre este tema, que vean lo que se está haciendo en otros países de la región para que se puedan armonizar las medidas adoptadas para el reinicio de operaciones de las líneas aéreas (…) en la medida que no vuelen las líneas aéreas, y en la medida que no se reabran las fronteras terrestres, en esa misma medida seguirá atrasando más la reactivación del turismo en el país”, expresó Valenti, quien en todo momento recalcó la preocupación del sector.

¿Vendrán más aerolíneas en octubre?

Se espera que Spirit Airlines, la aerolínea de bajo costo para volar a Estados Unidos, llegue este jueves, 1 de octubre, según una actualización del 22 de septiembre, aunque la agencia de viajes Aeromundo había mencionado que esta no tenía fecha de retorno específica.

Según la actualización de la Embajada de Washington en Managua, American Airlines planea reanudar el servicio el 8 de octubre de 2020, luego de reprogramar su regreso el pasado 2 de septiembre. En el caso de United Airlines volverá el 16 de octubre. Aeroméxico planea reanudar el servicio el 31 de octubre de 2020. Inicialmente tenía planes de volver el 1 de octubre, pero lo habría retrasado casi un mes. No obstante, Aeromundo en una actualización informó que tenía planes de volver hasta el 5 de noviembre.

Copa Airlines, según la embajada americana, planea reanudar el servicio en octubre de 2020, con una fecha por determinar, pero Aeromundo informó que esta volverá el 1 de octubre, luego de que retrasara su retorno el pasado 4 de septiembre. La base de operación de esta aerolínea es el Aeropuerto Internacional de Tocumen que ya está abierto. Es decir, que la mayoría de las aerolíneas se espera que retornen en octubre, pero según Valenti eso es tentativo, no hay certeza que esos vuelos se realicen, precisamente esa es la preocupación del sector por todo lo que está sucediendo con los vuelos que se han realizado.

“Otras líneas han dicho que si estas medidas no se flexibilizan para ellas va a ser imposible empezar a operar porque no tienen las condiciones para poder suplir con las medidas que el Gobierno les está pidiendo”, advirtió Valenti.