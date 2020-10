 Anthony Galindo, ex integrante de Menudo, decidió donar su órganos tras su trágica muerte

El artista venezolano Anthony Galindo, ex integrante del grupo Menudo deprimido por no estar en los escenarios a causa del Covid-19, intentó quitarse la vida el pasado 27 de septiembre, falleció ayer al caer la tarde de este sábado, no sin antes dejar expresa su última voluntad: «donar sus órganos.. que ayuden a otras personas a salvar sus vidas», dio a conocer su familia en un comunicado.

Edgar Antonio Galindo fue conocido popularmente como el “ElPapiJoe”, a sus 41 años había logrado darse a conocer, además de unos de los integrantes del grupo Menudo en los años noventa, como presentador y modelo.

Ayer la familia había dado a conocer en un comunicado que su situación era sumamente delicada y que tenía poca esperanza de vida, por los severos daños sufridos. Y abrió una cuenta en digital GoFundme, para cubrir los altos costos médicos.

“Cómo su fue su voluntad la familia accedió a la petición de donar sus órganos, de manera que en el momento que dejara de existir pudiera ayudar a otras personas a salvar sus vidas”, reza la nota sobre lo que fue el último deseo noble de artista.

Asimismo agradecieron las oraciones y apoyo en estos momentos difíciles a las personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo en lo personal y como artista. En los días próximos estarán ofreciendo detalles acerca de los funerales.

