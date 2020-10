Venta ilegal de animales ahora también por medio de las redes sociales

Contrario a lo que se podría pensar, por la crisis sociopolítica de 2018 y la llegada del Covid-19, la venta ilegal de animales silvestres ha aumentado en Nicaragua. Sobre todo en especies como lapas, loras, tortugas y tapires. Esta, además, ha ganado terreno en las redes sociales.

Aunque existe la ley 747, Ley para la Protección y el Bienestar de los Animales Domésticos y Animales Silvestres Domesticados, la venta ilegal de animales silvestres no es algo nuevo. En mercados y semáforos, así como a orillas de las carreteras es común ver a vendedores ofreciendo una variedad de especies. Ahora estos han migrado a espacios como el Marketplace de Facebook y a grupos de WhatsApp.

Eduardo Sacasa, consultor en manejo de fauna silvestre, aseguró que tiene “diferentes direcciones tanto en Facebook como en Whatsapp de una venta masiva de cualquier animal, solo falta (que vendan) elefantes. Hay de todo”, indicó.

Sacasa señaló que quienes realizan estas ventas y compran animales silvestres saben que es ilegal. “Están conscientes que es ilegal, te manejan la Ley 747, sabe que un tapir por ejemplo, que está en apéndice 1, que está prohibida su comercialización ahí lo andan vendiendo”, afirmó y aseguró tener pruebas, por medio de mensajes de WhatsApp, donde le ofrecían un tapir y este se encontraba en una pulpería.

LA PRENSA logró comprobar que en el Marketplace de Facebook se pueden comprar tortugas semiacuáticas a 300 córdobas el par. Al consultarle a la vendedora, esta comentó que se las llevan personas que viajan a Managua.

Picos de la venta ilegal

Comentó que hay “un pico” en la venta ilegal que se relaciona con la reproducción de chocoyos en abril, mayo y junio, así como la reproducción de loras y lapas. “Mucha gente las va guardando y te las vas a encontrar para estos tiempos, cuando están adultas y las están vendiendo”, dijo.

Agregó que se ha llegado al límite de sacar loras y lapas directamente de las reservas.

De acuerdo a Sacasa, uno de los inconvenientes al denunciar la venta ilegal es que la Policía necesita una orden de allanamiento para retirar los animales y se llama al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena).

La Ley 747 establece “que es obligación del Estado proporcionar los medios y mecanismos legales necesarios a las Instituciones responsables y a la ciudadanía en general, para la protección y el bienestar de los animales domésticos y silvestres, como uso social, económico y de investigación, mediante la aplicación del instrumento de Ley que regule su reproducción, traslado, estadía en cautiverio y eutanasia, penalizando a su vez las acciones que atenten contra la integridad física y el bienestar de estos animales”.

Compra es una mala decisión

El llamado para detener esta práctica ilegal es a no comprar animales silvestres por ninguna vía. “A mucha gente le gusta lo exótico. Conozco gente que compra un tigrillo cuando está chiquito, juegan con él y a los tres meses ya comienza a arañarte, a morderte y es cuando los dejan en el zoológico, centro de rescate o los venden a otra persona. Tenemos unas loras que están sin plumas, se desplumaron todas del estrés y están en la propia piel. Vienen unos casos que te asustás, que vos mismo decís: cómo es posible que el hombre esté haciendo esto, por qué un machetazo a un animalito que tenés en tu casa”, expresó Sacasa.

Remarcó que si no se compra los vendedores no encuentran mercado. “Si no comprás el comercio se acaba. Si comprás una tortuguita que sea, ya ese comercializador sabe que la vendió y ya no va traer una más, va a traer diez, veinte, porque sabe que la está vendiendo”, destacó.