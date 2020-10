¡Arrancan las Series Divisionales!.. ¿Quiénes sobrevivirán este año?

Los Dodgers de Los Ángeles parecen un mejor equipo ahora que todos los que han fallado tratando de atrapar un título desde 1988. Tampa Bay, por su lado, probó que no tiene miedo ser poco convencional con su estilo de juego y se ha convertido en una gran amenaza.

¿Son ellos favoritos para ganar la Serie Mundial en este 2020? Quizá. Sin embargo, ahí viene San Diego pujando fuerte con su juego contagioso y arrasador, y los Yanquis, quienes no ganan en 11 años y sienten como si ha pasado un siglo sin capturar la gloria de octubre.

¿Qué pasará a partir de hoy cuando se pongan en marcha las Series Divisionales? No lo sabemos, pero vamos a hacer un recorrido por cada una de las series para tener una idea de lo que podría ocurrir en esta etapa tan crucial en el beisbol como son los duelos de playoffs.

Yanquista-Tampa

Los Yanquis parecen haber alcanzado su punto máximo en el momento adecuado. Frente a Cleveland, que reunía al mejor picheo de la Liga Americana (3.29), coleccionaron 23 hits, siete jonrones y 22 carreras en dos partidos. Así es como se esperaba que lo hicieran desde el inicio de la temporada, pero en lugar de eso se vieron con altibajos. Ahora van ante Tampa, que tiene también un gran staff de lanzadores (3.56) y que aun sin nombres rimbombantes, produce lo que necesita para ganar. Tuvo 33-7 en partidos en los que hizo al menos cuatro carreras, gracias a una rotación de tres hombres experimentados y un robusto cuerpo de relevista. Y aun cuando Tampa ganó 8-2 la serie en la temporada regular, ahora vienen los duelos por sobrevivir y se inician de cero. Deben ganar los Yanquis que tienen a casi todo su personal saludable, han subido el voltaje en el momento correcto y Gerrit Cole ha regresado al nivel que impresionó en el 2019.

Oakland-Astros

Al igual que el duelo Yanquis-Tampa, esta debe ser una batalla de alta tensión por la rivalidad cultivada a través de la temporada. Oakland tiene a Mike Fiers quien denunció el robo de señas de los Astros y se dio también una batalla campal. En la campaña regular, los Atléticos se llevaron la serie 7-3 sobre Houston y son claramente un mejor equipo. Tienen el quinto mejor picheo de las Mayores (3.77) y el bullpen más efectivo (2.72). Sin Justin Verlander ni Roberto Osuna, los Astros necesitan a Zack Greinke al máximo para frenar a unos Atléticos con profundidad en su ataque y con un pitcheo competitivo. Son favoritos para imponerse a la tropa de Houston, la primera en ganar una serie de postemporada a pesar de su récord adverso (29-31).

Dodgers-Padres

Los Dodgers son favoritos contra cualquiera, incluso contra estos pujantes Padres de Fernando Tatís Jr. y compañía. Hay demasiado talento en la tropa de Dave Roberts como para temer un hundimiento. Su balance de 43-17 y el personal que ha reunido, deben permitirle imponerse a San Diego, que tiene a dos de sus abridores en duda (Mike Clevinger y Dinelson Lamet) por razones de salud. Los Dodgers se llevaron 6-4 la serie en la campaña y seguro veremos duelos de mucha electricidad. Sin embargo, si los Dodgers tienen a Clayton Kershaw como lució ante Milwaukee y a Walker Buehler como en su último trabajo, más Dustin May y Tony Gonsolin a todo meter, no habrá manera de frenar a esta tropa, que tiene además una batería más profunda que la de los Padres y eso es decir bastante por lo furiosos que son Tatís y compañía. San Diego ha redondeado un gran plantel con Tatís, Manny Machado, Eric Hosmer y Wil Myers, pero los Dodgers impresionan con Mookie Betts, Cody Bellinger, Corey Seager y Max Muncy, a pesar del average.

Bravos-Marlins

Los Bravos tienen una poderosa alineación con Freddie Freeman, Ronald Acuña Jr. y Marcell Ozuna, pero había dudas sobre su picheo, entonces lanzaron 22 innings sin carrera ante los Rojos y son los favoritos para vencer a los Marlins. Max Fried emergió como el “as” y el chavalo Ian Anderson demostró su carácter plenamente. Estos dos brazos, más un sólido bullpen, deben prevalecer ante los Marlins, a quienes les ganaron la serie 6-4. Sin embargo, la tropa de Miami parece lista para seguir sorprendiendo. Nunca ha perdido una serie. Su soporte son tres brazos jóvenes de calidad (Sandy Alcántara, Sixto Sánchez y Pablo López), con un bullpen que asustó al lanzarle 6.1 innings sin carrera a los Cachorros después de trabajar para 5.30 en la campaña.

En los duelos de comodines, acertamos en los pronósticos en seis de las ocho series: Yanquis sobre Cleveland, Rays sobre Toronto, Oakland sobre Medias Blancas, Dodgers sobre Cerveceros, Bravos sobre Rojos y Padres sobre Cardenales. Fallamos en Marlins sobre Cachorros y Astros ante Minnesota. Ahora vamos a ver qué sucede. Nuestra predicción ahora es: avanzan Yanquis y Atléticos en la Liga Americana y Dodgers y Bravos en la Liga Nacional. Ya veremos sí ocurre así.

¿Usted qué cree?

Así jugarán

Hoy

2:07 p.m. Atléticos y Astros en el Dodger Stadium en Los Ángeles.

6:07 p.m. Yanquis vs. Tampa Bay, en el Petco Park de San Diego.

Mañana

12:08 p.m. Bravos vs. Marlins en el Minute Maid, en Houston.

2:37 p.m. Atléticos vs. Astros en el Dodger Stadium.

6:10 p.m. Yanquis vs. Tampa Bay en el Petco Park, San Diego

7:38 p.m. Dodgers vs. Padres en el Globe Life Park, en Arlington, Texas.