Por qué algunas personas escuchan este gif que no tiene sonido

¿Puedes escuchar el gif?

Esta es la pregunta que está causando una controversia similar a la creada en redes sociales hace un tiempo por el vestido que algunos veían blanco y dorado y otros azul y negro.

Esta vez el dilema en internet llega sobre una imagen animada y sin sonido de unas torres eléctricas: algunos escuchan ruidos, mientras que otros no.

Este gif fue creado en 2008 por el usuario de Twitter @IamHappyToast como parte de un desafío de Photoshop para el sitio b3ta.com y ha estado circulando en línea desde entonces.

Does anyone in visual perception know why you can hear this gif? pic.twitter.com/mcT22Lzfkp — Lisa DeBruine 🏳️‍🌈 (@lisadebruine) 2 de diciembre de 2017

Muchos usuarios de internet han discutido el fenómeno del gif con sonido, lo cual no es posible para este tipo de imágenes que son mudas.

Algunos lo han descrito como una “ilusión óptica para los oídos”.

El resurgimiento de la imagen se dio el fin de semana cuando la doctora Lisa DeBruine, del Instituto de Neurociencia y Psicología en la Universidad de Glasgow (Reino Unido), publicó el gif en Twitter.

Les pidió a sus seguidores que describieran si percibían algún sonido mientras lo veían

DeBruine hizo un sondeo en el que participaron más de 245.000 usuarios de Twitter, con el resultado de que el 70% dijo escuchar un sonido con la animación.

El usuario Andrew Kemendo ofreció una teoría: “El cerebro está ‘esperando/prediciendo’ lo que viene visualmente y luego dispara una versión de lo que se espera a través de los sentidos pertinentes. Eso también explica por qué algunos pueden ‘sentir’ una sacudida”.

Look into Correlated neuronal activity. The brain is “expecting/predicting” what is coming visually and then fires a version of what it expects across the relevant senses. Also explains why some might “feel” a physical shake https://t.co/erpiCiv5hX — Andrew Kemendo (@AndrewKemendo) 3 de diciembre de 2017

Otro opinó: “Mi instinto dice que la sacudida de la cámara se encarga de todo el efecto. Cualquier cosa que mueva la cámara así, probablemente generará el ‘ruido'”.

Eso es algo similar a lo que el propio creador de la imagen dijo en un tuit: “El golpe se da casi totalmente en la sacudida. Si eliminas las torres, todavía puedes escucharlo. Ellas solo le dan la altura”.

The thump is almost entirely in the shake, if you crop out the pylons themselves you can still hear it. They just give it height. pic.twitter.com/3LZK1g24yZ — HappyToast ★ (@IamHappyToast) 4 de diciembre de 2017

La doctora DeBruine dice que aún no tiene una respuesta.

“No sé por qué algunas personas lo escuchan muy claramente, otros solo sienten algo, y otros no perciben nada en absoluto”, dijo a la BBC.

“Algunas personas sordas y con problemas de audición han reportado que experimentan las tres percepciones, al igual que las personas con afantasía”, lo cual es una carencia de imágenes mentales.

El hilo de la conversación en Twitter llamó la atención de Chris Fassnidge, un estudiante de doctorado en psicología en laCity University de Londres, quien ha estado llevando a cabo investigaciones en este mismo campo.

Sugirió una posible teoría que su laboratorio llama el “oído visual”.

“Sospecho que el fenómeno del gif ruidoso está estrechamente relacionado con lo que llamamos el Respuesta Auditiva Evocada Visualmente“, explica Fassnidge.

“Esta es la capacidad de algunas personas para oír objetos que no hacen un ruido, que puede ser una forma sutil de la sinestesia, la activación de un sentido por estimulación de otro”, continúa.

“Estamos rodeados por movimientos que hacen sonido, ya sean los pasos de la gente al caminar, los movimientos de los labios mientras hablan, una pelota que rebota en el patio o el crujir de un vaso de cristal cuando cae. Existe cierta evidencia que sugiere que la sinestesia es, en cierta medida, aprendida durante la infancia“, añade.

Las personas pueden suponer que escuchan los pasos de una persona que camina al otro lado de la calle, cuando en realidad el sonido solo existe en la mente.

“Así que esto (el gif con sonido) puede ser un fenómeno común debido a que el sonido tiene sentido”, dice Fassnidge.

“Pero por esa misma razón puede que no sepamos que tenemos esta capacidad”, considera.