Daniel Ortega libera a ocho presos políticos en Nicaragua

Este sábado 883 reos recibieron las cartas de libertad que el presidente designado Daniel Ortega les otorgara para gozar de un régimen de convivencia familiar de forma inmediata. Entre los liberados se encuentran los ocho procesados por violencia electoral en San Dionisio, Matagalpa.

En un acto realizado en el campo deportivo de la Cárcel Modelo, de Tipitapa, 686 hombres y 197 mujeres que cumplían condena en el Sistema Penitenciario Nacional y en celdas de la Policía Nacional por distintos delitos se reencontraron con sus familias y, documento en mano, partieron a sus domicilios.

Lea también: Sueltan a reos políticos y éstos agradecen a Daniel Ortega

Este beneficio tiene sus restricciones, por un período establecido deben presentarse ante la autoridad para firmar el cumplimiento de su libertad bajo este régimen.

Presos políticos

Sin explicaciones oficiales, los ocho reos políticos, incluyendo un adolescente, procesados en Matagalpa por delitos relacionados con la violencia política en el municipio de San Dionisio durante las recientes elecciones municipales, recibieron el beneficio de libertad controlada.

Durante más de un mes y medio estuvieron recluidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía en El Chipote, Managua, cumpliendo con la medida cautelar de prisión preventiva que les impuso una juez en Matagalpa.

“Lo único que sé es que la Policía llamó a los familiares para que estuvieran pendientes y hoy en la mañana dejaron libres a los ocho reos, no sé bajo qué figura (jurídica) (…). No les dieron ningún documento, pero los procesos judiciales no han sido tocados”, comentó Rosa Amelia Montenegro, defensora de cuatro de los procesados de San Dionisio.

“Lo hicieron vía administrativa la Policía y el Ministerio de Gobernación. Imagino que se dieron cuenta de que son reos políticos y los sacaron”, consideró Montenegro.

A San Dionisio sin papeles

El adolescente de 17 años, B.A.O.S., junto con su padre Juan Pastor Orellana Flores, además de Elmer Daniel Pérez Ocampo, Ramón Eduardo Espinoza Castro, Winston Samir Rayo Méndez, Andrés Orozco Jirón, Richard Alberto Espinoza y Modesto Chavarría Sevilla se encuentran ahora con sus familiares.

Los ocho fueron detenidos en operativos ejecutados el 1 y 2 de noviembre, como sospechosos de haber participado en una protesta de liberales que terminó en violencia, el 31 de octubre, frente al Consejo Electoral Municipal (CEM) en San Dionisio.

La Fiscalía les imputó los delitos de lesiones en distintos niveles de gravedad contra varias personas, incluyendo a cinco policías; daño agravado contra el CEM y la Policía en San Dionisio, además de obstrucción de funciones y portación ilegal de armas.

“Pasaron un mes y 22 días en El Chipote de manera injusta, porque son inocentes”, dijo Mariela Sánchez, esposa de Juan Pastor Orellana Flores y madre del adolescente arrestado. “En La Modelo les pedí que me dieran alguna carta que hiciera constar que ellos iban en libertad, pero me dijeron que no, porque la Policía ya había cerrado ese caso”.

Sánchez justificó que su esposo e hijo prefieren no brindar declaraciones a periodistas todavía. LA PRENSA intentó comunicarse con familiares de los otros, pero iban viajando hacia San Dionisio.

“Regalo” de Navidad

La liberación de casi 900 reos fue anunciada este viernes por la vicepresidenta designada Rosario Murillo en su habitual comunicación vespertina a través de canales oficiales.

El beneficio legal de convivencia familiar es uno de los cinco regímenes del llamado “sistema progresivo”, aplicable solo a reos condenados, quienes quedan sujetos al control del Sistema Penitenciario, según lo dispone el reglamento de la Ley del régimen penitenciario y ejecución de la pena.