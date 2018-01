Al menos 21 muertos y más de mil detenidos durante protestas antigubernamentales en Irán

Al menos 21 personas, entre ellas 16 manifestantes, ha muerto y unas mil fueron detenidas durante las protestas contra la situación económica y el gobierno en Irán. Nueve personas murieron este martes en el centro de Irán, donde los manifestantes intentaron tomar por asalto una comisaría.

Las protestas empezaron desde el jueves en la ciudad de Mashhad (noreste) y luego se extendieron por todo el país. El presidente Hasan Rohani acusó a una “pequeña minoría” de “agitadores” de ser responsables de las manifestaciones pero aseguró que el gobierno está dispuesto a “resolver los problemas de la población”, en particular el desempleo, que afecta al 12 por ciento de la población activa.

Las autoridades desplegaron fuerzas de seguridad suplementarias para hacer frente a las protestas, que de momento no parecen tener un liderazgo claro. Según la televisión estatal, seis manifestantes murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, cuando intentaban tomar por asalto una comisaría en Qahderiyán, en la provincia de Isfahán.

En Jomeini Shahr, una ciudad de la misma región del centro del país, un niño de 11 años murió y su padre resultó herido por disparos de manifestantes cuando pasaban cerca de una protesta.

Por otra parte un miembro de los Guardianes de la Revolución murió y otro resultó herido por disparos de un fusil de caza en Kahriz Sang (centro). Las autoridades también anunciaron la muerte de un policía por disparos de un arma de caza en Nayafabad.

En Teherán unos 450 manifestantes han sido detenidos en Teherán, según el vicegobernador provincial, Ali Asgar Naserbajt. Por su parte, el vicefiscal de la ciudad de Mashad (noreste de Irán), Hasan Heidarí, indicó que en esa localidad se han practicado 138 arrestos, mientras que el comandante de los Guardianes de la Revolución de la provincia suroriental de Kerman, Golam Alí Abuhamze, detalló que en la población del mismo nombre hay más de 80 detenidos.

También en Hamedan (oeste de Irán) los arrestados superan los 150, según su gobernador, Alí Toalí. Asimismo, se han llevado a cabo unas 100 detenciones en la ciudad de Arak, en la provincia occidental de Markazi, puntualizó su gobernador, Alí Aqazade.

El vicegobernador de la provincia de Azerbaiyán Occidental, Alireza Radfar, comunicó el arresto de diez personas en la ciudad de Orumie, al tiempo que el comandante de la policía de Azad Shahr, Mohamadreza Aslaní, confirmó cuatro detenciones en esa localidad septentrional iraní.

A todas esas cifras hay que sumar los detenidos en numerosas poblaciones del país en las que sus responsables se han limitado hablar de “grupos” de detenidos. Las autoridades de Irán amenazaron hoy a los manifestantes antigubernamentales de acusarlos de delitos, algunos de ellos castigados con la pena de muerte.

Las autoridades acusan a los “alborotadores” armados de infiltrarse en las manifestaciones mientras que algunos dirigentes acusan de los disturbios a “contrarrevolucionarios” instalados en el extranjero.

El general Rasul Sanairad, responsable político de los Guardianes de la Revolución, acusó en particular a los Muyahidin del Pueblo de Irán, una organización en el exilio, y a grupos monárquicos del extranjero de “estar detrás” de las protestas, según la agencia Tasnim.

Por su parte el viceministro iraní de Interior, Husein Zolfaghari, se mostró más optimista. “En la mayoría de regiones del país la gente coopera con las fuerzas responsables de mantener el orden y la seguridad. Los disturbios en algunos lugares se acabarán muy pronto”, dijo según varios medios.

Las protestas son las más importantes desde el movimiento de 2009 contra la reelección del presidente ultraconservador Mahmud Ahmadineyad. Para frenarlas, las autoridades decidieron bloquear las aplicaciones Telegram e Instagram que los manifestantes usan para organizar las manifestaciones.

El presidente Rohani, elegido en mayo para un segundo mandato, ha sacado al país del aislamiento internacional gracias al levantamiento de sanciones internacionales, posible por el histórico acuerdo de 2015 con las potencias internacionales. Pero el acuerdo no ha traído la mejoría económica esperada.

Turquía expresó este martes su preocupación por la situación y pidió en un comunicado “sentido común” para “prevenir la escalada”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, elogió este martes a los manifestantes iraníes por denunciar el régimen “brutal y corrupto” de Teherán. “El pueblo de Irán está finalmente actuando contra el brutal y corrupto régimen iraní”, tuiteó Trump.

The people of Iran are finally acting against the brutal and corrupt Iranian regime. All of the money that President Obama so foolishly gave them went into terrorism and into their “pockets.” The people have little food, big inflation and no human rights. The U.S. is watching!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de enero de 2018