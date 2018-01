Los Tigres de Chinandega están en la Serie Final de la Liga de Beisbol Profesional de Nicaragua por séptima vez en su historia, más que ningún otro equipo, luego de aplastar al Bóer en el cuarto juego de la semifinal con marcador de 11-1, en el Estadio Nacional Dennis Martínez, el que también se despide de la temporada ante la eliminación de la tribu.

Los Tigres, quienes en el papel lucían superiores al Bóer, también lo demostraron en el terreno, jugando además con más intensidad, para llevarse la serie tres juegos a uno, ganándose el derecho de enfrentar a los Gigantes en la gran final a siete partidos, que inicia el sábado en Rivas.

El Bóer necesitaba ganar el cuarto y el quinto juego para arrebatarle a los chinandeganos el boleto a la final y el abridor Rodney Rodríguez alimentó las esperanzas al iniciar el partido retirando en orden a siete bateadores. Sin embargo, Leonardo Ortiz prendió la mecha en el tercero, con un batazo flojo pero con ojos, que cayó detrás de la primera base y que casi consigue tomar el intermedista Dayner Moreira en un gran esfuerzo. Norlando Valle siguió con un imparable al bosque derecho y aprovechando un titubeo en el recorte de Javier Robles, Ortiz anotó la primera. Valle pisó el plato después con una rola de Jamar Walton con las bases llenas.

Jorge Bucardo relevó a Rodríguez en el cuarto y el Bóer se acercó 2-1 en el cierre con un doblete impulsador de Iván Hernández. Debió ser una entrada más productiva, pero Junior Téllez, en rescate del abridor Nelson León, hizo una gran jugada lanzándose para atrapar de aire un toque de pelota de Carlos Triunfel, convirtiéndolo en un doble play de fantasía. Así que el tablazo de Hernández solamente encontró a Jilton Calderón en circulación.

Creció la ofensiva

El 2-1 no era nada seguro para los Tigres, quienes después de amagar en el quinto, explotaron a Bucardo en el sexto con un racimo de cuatro anotaciones, las que prácticamente bajaron el gas del Bóer.

Osman Marval abrió la tanda con doble y las bases se congestionaron con boletos consecutivos a Curt Smith y Edgard Montiel. Con el infield jugando adentro, buscando el out en el plato, Jesús López pegó una rola saltarina que pasó encima del campo corto Brandon Leytón, para producir dos anotaciones. Luego, un error de Triunfel en tiró dio una más y un elevado de sacrificio de Yosmani Guerra produjo la última del episodio, pero no del juego, porque los Tigres no pararon de rugir y le dieron forma a la paliza con cinco anotaciones en el octavo.

Cuatro imparables, tres boletos y un error se combinaron para terminar de hundir al Bóer en el octavo. Walton impulsó dos con un doble, López y Ortiz llevaron una cada uno al plato con hits y Smith remolcó la otra con un elevado de sacrificio.

Téllez el ganador

Junior Téllez fue el ganador en relevo de 4.2 entradas de cuatro hits, ninguna carrera y dos ponches. Perdió el abridor de la tribu, Rodney Rodríguez, a quien le hicieron cuatro carreras en tres innings.

Los Tigres conectaron 14 hits y el mejor fue Jesús López al irse de 5-3 con tres remolques, y Yosmani Guerra de 4-3. Ofilio, Walton y Ortiz pegaron dos cohetes cada uno. Walton produjo tres anotaciones. El Bóer fue reducido a siete imparables, tres de ellos de Iván Hernández, quien cerró caliente y fue una especie de llanero solitario de los capitalinos.

A escoger refuerzos

Los finalistas Tigres y Gigantes se reunirán a las 12:30 del mediodía de este viernes en el Estadio Nacional Dennis Martínez, para escoger a dos refuerzos cada uno.

El “as” dominicano del Bóer, Manauris Báez, es el pez gordo y los Gigantes como líderes de la temporada regular, tendrán la oportunidad de tomarlo de primero.