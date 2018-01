Fortuna y desgracia del “tío” Roberto Rivas

Roberto Rivas cayó en desgracia. Estados Unidos lo ha presentado al mundo como uno de los hombres más corruptos que habitan el planeta, principalmente por fraudes electorales como presidente de ese poder y por propiedades lujosísimas mal habidas. La respuesta de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sido un silencio sepulcral que llama la atención, pues entre 2007 y 2009 dos hijos de la pareja presidencial nica vivieron a sus anchas en Costa Rica, haciendo uso de mansiones y un automóvil Porsche 911 Carrera facilitado por el “tío” Roberto, el magistrado del enriquecimiento inexplicable.

La fuerte acusación y sanción de Estados Unidos a Rivas, al amparo de la Ley Magnitsky, no se puede separar del presidente Ortega, la vicepresidenta Murillo, ni de algunos de sus hijos. Las pruebas de que las dos familias son “uña y mugre”, como dice el popular dicho, sobran, y vamos a repasarlas aquí mientras personalidades como José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, piden la cabeza del magistrado, y, también, mientras el Gobierno de Costa Rica hace lo que la Fiscalía nica no: investigar al acusado.

UNA AMISTAD INNEGABLE

Entre 2007 y 2009 Maurice y Laureano Ortega Murillo, hijos del siempre presidente Daniel Ortega, estudiaron en Costa Rica. La carrera que eligieron fue Cine y Televisión de la Universidad Veritas, una de las más caras de ese país y la morada donde durmieron era una suerte de palacete anclado en la montaña con vista al valle urbano. Una de las mansiones de Roberto Rivas Reyes.

La casa, de aproximadamente tres millones de dólares, quedaba en el exclusivo Eco Residencial Villa Real de Santa Ana, Escazú, a 18.6 km de la universidad privada ubicaba en Santa Marta. Pero la distancia no era problema para que los jóvenes llegaran temprano a clases, porque iban a veces en un Porsche 911 Carrera capaz de llegar a 290 kilómetros por hora.

La mansión era de Roberto Rivas y el vehículo de la embajada nicaragüense en San José, comprado sin impuestos y dotado de placas diplomáticas gracias al embajador Harold Rivas, hermano del magistrado. Es decir, aunque Laureano y Maurice no tuvieran nada que ver con la legación diplomática, usaban un automóvil de lujo a placer y dormían al mejor estilo de jeques árabes. O, mejor dicho, al estilo Roberto Rivas.

Todo esto se supo en 2009 gracias a una investigación del diario costarricense La Nación que hizo el periodista Ronny Rojas, donde se publicó que la Policía de Control Fiscal de Costa Rica aseguraba que dos hijos de Daniel Ortega usaban el Porsche. En la publicación también se reveló que la casa donde dormían los hijos del antiguo revolucionario sandinista Ortega era parte de un complejo de cuatro mansiones top adquiridas por la sociedad Chibilú del Oeste SA, fundada por Roberto Rivas y su esposa, Ileana Delgado Lacayo, con apenas dos dólares.

En el condominio, por entonces, también vivían los hijos de la pareja: Roberto Miguel, Indira y Stephanie Josephine.

Según la investigación de La Nación, los registros de propiedad en este residencial de la familia Rivas data de 2004. El periodista Ronny Rojas le preguntó entonces a Rosario Murillo por qué sus hijos vivían en la casa del jefe del poder electoral, pero no obtuvo respuesta.

Tampoco obtuvo respuesta LA PRENSA para esta publicación al preguntarle a la ahora vicepresidenta de la República si estas relaciones tan estrechas entre las dos familias no ponen en riesgo a la pareja presidencial por la dura sanción que Estados Unidos, máximo aliado económico de Nicaragua, ha impuesto sobre Rivas Reyes justamente por este tipo de propiedades que el magistrado ha adquirido sin que nadie se explique cómo.

Octavio Enríquez, tal vez el periodista que más ha investigado al magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral, considera que esta alianza entre las familias pone en evidencia que algunos de los bienes aparentemente mal habidos por Rivas fueron usados para gozo de los hijos del presidente de Nicaragua. “Es una colusión”, dice.

Alberto Novoa, procurador de la República entre 2004 y 2006, por su parte, opina que esto demuestra una “confianza y una amistad que hay mutua”.

“Claro, si yo fuera investigador diría que aquí hay una complicidad. Cuando un padre envía a sus hijos donde un amigo para que los tutele, los cuide, los albergue, debe tener una confianza enorme”, dice.

Una complicidad entre el líder de un partido político, el Frente Sandinista, y el presidente del poder electoral, que debe arbitrar de forma neutral los comicios.

No obstante, Ronny Rojas, ahora periodista de Univisión que en 2009 investigó la vida de los hijos de Ortega en Costa Rica, estima que posiblemente Estados Unidos no esté castigando a Rivas por lo habido en ese país centroamericano, sino por sus bienes en Norteamérica. “Las autoridades de Estados Unidos deben de haber hecho un trabajo fuerte de inteligencia, tienen que haber rastreado propiedades, cuentas bancarias y otros bienes relacionados con Rivas en Estados Unidos”.

CÓMO RIVAS SE HIZO MAGISTRADO

En 1995, Nicaragua se hallaba en una transición constitucional. La Asamblea abogaba por reformar la Carta Magna y quitarle privilegios a la figura del presidente. “Era una Constitución diseñada para Daniel Ortega en los ochenta”, explica Luis Sánchez Sancho, entonces diputado de la Asamblea. La presidenta Violeta Barrios no estaba totalmente de acuerdo con los cambios y había una fuerte tensión política.

Como en momentos tensos del pasado, el cardenal Miguel Obando y Bravo intervino para mediar y abogar por una solución, y en una de las reuniones finales al problema, el sacerdote Eddy Montenegro, en representación del cardenal, pidió a la presidenta Barrios que la Iglesia colocara a un candidato a magistrado del Consejo Supremo Electoral: Roberto Rivas Reyes.

Luis Sánchez Sancho explica que al comienzo esto no se vio mal, pues habría dos magistrados de un color político, dos de otro, y Rivas, que llevaría neutralidad al equipo. Cinco años después Rivas se hizo presidente y ya lleva 18 años como tal.

PROPIEDADES DE UN REY

La vida de Roberto Rivas ha dignificado su segundo apellido: Reyes. Su sonrisa fácil, comprometida entre prominentes cachetes que exhibe desde siempre junto a su robustísimo cuerpo, es común para los habitantes del país. La foto clásica de los últimos años es verlo junto a Daniel Ortega, validando absurdos porcentajes electorales como los municipales del 2008 o los presidenciales del 2016, fuertemente documentados como fraudes. Pero sus desvaríos con el dinero datan de mucho antes.

“Rivas es un personaje que merece un libro, no solo una mención en un diario”, dice el periodista Octavio Enríquez.

Rivas, de 63 años, es el hijo mayor de Josefa Reyes Valenzuela, secretaria del cardenal Miguel Obando y Bravo desde inicios de los años setenta. La cercana relación entre el religioso y su asistente ha hecho que Rivas sea un protegido de Obando y un beneficiario político. Fue el cardenal quien lo puso como magistrado y es bajo su manto —y el de los políticos que lo han impulsado— que ha cometido los delitos que manchan con tinta china su apellido.

El exprocurador Alberto Novoa no puede explicar la montaña de bienes que tiene Rivas. “Eso no aguanta, eso no resiste ninguna operación aritmética”, dice. “Es ilógico que con los ingresos declarados pueda tener esa vida. La única fuente de ingreso conocida que tiene él es su salario y los réditos que le da la Unica, la Universidad Católica, porque él fue presidente de la Unica. Y ahora la hija de él es la rectora de la universidad. Él tiene que hacer declaración de impuestos”.

Estas son sus propiedades conocidas, de acuerdo con investigaciones de periódicos nacionales y extranjeros, a lo largo de los últimos años:

-Una mansión en Carretera a Masaya donada a la Iglesia católica que él ocupa.

–Una casa de lujo con vista a la bahía de San Juan del Sur, en Rivas, valorada en 2011 en 835 mil dólares, según el programa televisivo House Hunters International, y diseñada por la arquitecta Marta Sensidoni.

-Un complejo de cuatro casas en el lujoso Eco Residencial Villa Real de Santa Ana, Costa Rica, valorado en más de tres millones de dólares según una investigación de LA PRENSA en 2009. El complejo abarca un área de 3,514 metros cuadrados.

–Tres jets privados adquiridos vía sociedades anónimas, algunas a través de su hija Stephanie Rivas Delgado, de acuerdo con investigaciones de LA PRENSA. En estas transacciones invirtió al menos 2.3 millones de dólares sin contar los gastos que suponen los aviones. Fuentes en Migración han avanzado a LA PRENSA que además Rivas posee un hangar privado en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino para guardar sus aeronaves y cuenta con su propio mecánico y maleteros.

A los bienes se suman una vida de opulencia con una servidumbre obligada a vestir guantes blancos para servir y hasta con perros de raza akita que reciben visitas de veterinarios que deben sedarlos para limpiar sus dientes, según un perfil periodístico que hizo la revista Magazine sobre el magistrado.

También se sabe que Rivas, su esposa y sus hijos usaron un BMW M3 y un Mercedes Benz s500 en Costa Rica, ambos modelos 2009, exonerados de impuestos gracias a su hermano Harold Rivas, embajador nica en San José.

EL ESCÁNDALO COPROSA

Antes de ser magistrado del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas fue el director de Coprosa, la Comisión de Promoción Arquidiocesana, de 1981 al 2000. El cardenal Obando lo puso en ese puesto y Rivas metió cualquier cantidad de bienes al país exonerados de impuestos. El mayor escándalo fue cuando se descubrió que la entidad religiosa ingresó 2,500 vehículos sin impuestos para venderlos a particulares. Coprosa operó al margen de la ley por 11 años y cuando Alberto Novoa, procurador especial de la República en 2002, dijo al periodista Octavio Enríquez en una entrevista “con papeles en mano”, que Coprosa no era más que una “estafa”, el presidente Bolaños pidió su renuncia.

OCULTAMIENTO Y PROTECCIÓN

El problema, hay que aclarar, no es que Roberto Rivas tenga mansiones en el Beverly Hills de Costa Rica, jets privados, casas de playa de diseño en San Juan del Sur o perros akita que gozan de servicio odontológico cada mes; no. El problema es que su salario de funcionario es de cinco mil dólares mensuales.

Es decir, Rivas tuvo que haber ahorrado su salario en bruto (sin contar las deducciones del IR) durante 102 años ininterrumpidos y sin gastar un cinco ni para comer, para poder adquirir las propiedades que se le conocen, valoradas, como mínimo, en poco más de 6.1 millones de dólares. La paradoja es que no está flaco ni está lo suficientemente viejo, pues en 2018 cumplirá 64 abriles.

“La Ley de la Contraloría establece que se necesita la anuencia, la aprobación de la persona, para que pueda ser pública la declaración de probidad”, explica Alberto Novoa, y dice que por esta razón no se ha publicado nunca la declaración de Rivas como funcionario. De hecho, esta se ha manejado prácticamente como secreto de Estado.

La única vez que se estuvo cerca de conocer la declaración fue en 2009, cuando Rivas apareció en la Contraloría General de la República con ella, ya que el contralor de entonces, Guillermo Argüello Poessy, se lo había solicitado.

“Se perdió la declaración de Rivas. Rivas la dio y al final, después de entregarla, le dijo a todos los contralores: ‘No sé si debo inscribir un transbordador espacial y unas propiedades que tengo en la Luna’. Ese es Rivas. Un tipo que sabe que no le va a pasar nada”, dice el periodista Octavio Enríquez.

“Es de esos personajes difíciles, porque él asume una posición teatral. Se siente el atacado por los medios de comunicación”, analiza Enríquez.

La sanción impuesta por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos se da en el marco de la Ley Global Magnitsky, la cual autoriza al presidente de Estados Unidos a cancelar visas, congelar bienes y activos a personas extranjeras responsables de graves violaciones a los derechos humanos y a funcionarios asociados a casos de corrupción.

Según la comunicación oficial, que puede leerse en el sitio del Departamento del Tesoro, se dice lo siguiente de Rivas:

“Como presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, con un salario gubernamental reportado de 60 mil dólares por año, Roberto José Rivas Reyes (Rivas) ha sido acusado en la prensa de acumular una riqueza personal considerable, que incluye propiedades múltiples, aviones privados, vehículos de lujo y un yate. Rivas ha sido descrito por un contralor general de Nicaragua como ‘por encima de la ley’, y las investigaciones sobre su corrupción han sido bloqueadas por funcionarios del gobierno nicaragüense. También ha perpetrado un fraude electoral que socava las instituciones electorales de Nicaragua”.

Esto ha obligado a los bancos de Nicaragua a cancelar las cuentas de Rivas y a regresarle su dinero en efectivo. En Nicaragua, señala Novoa, la Fiscalía debería investigar a Rivas, pero no es probable que esto suceda ya que las instituciones y los poderes del Estado son controlados por el Frente Sandinista de Ortega. Por su parte, Costa Rica ya abrió una causa penal contra Roberto Rivas e investiga las propiedades y sociedades de Rivas en ese país por presunto delito de “legitimación de capitales”.

Por ahora nadie ha salido a defender a Roberto Rivas. Su aliado Daniel Ortega permanece mudo y el vicepresidente del Consejo Supremo Electoral es quien reemplaza a Rivas en los actos protocolarios de ese poder. El millonario magistrado parece flotar mal solo en la turbulenta marea de sanciones económicas y morales que pesan sobre su nombre.

Pero es posible que ni lo investigue su país y que nunca vaya a prisión. Como analiza el periodista Octavio Enríquez: “Roberto Rivas significa el poder como ningún otro personaje en Nicaragua. Un poder que jala un hilo desde el poder político y jala un hilo desde el poder eclesial. Antes de ser el protegido de Ortega, es el protegido del cardenal Obando”.

Vehículos exonerados de impuestos utilizados por la familia Rivas y por dos hijos de Daniel Ortega

en Costa Rica:

BMW M3 2009

Precio como nuevo: 54,850 dólares

Precio actual como usado: 25,000 dólares

Aceleración de 0-60 millas por hora: 4.3 segundos

Tipo de motor: 4.0 litros, V8

Potencia del motor: 414 caballos de fuerza

Cambios: 6

Capacidad: 5 personas

Mercedes Benz S500 2009

Exonerado de impuestos y usado por la familia Rivas Delgado

Precio como nuevo: 89,350 dólares

Precio actual como usado: 17,700 dólares

Aceleración de 0-60 millas por hora: 5.3 segundos

Tipo de motor: 5.5 litros, V8

Potencia del motor: 382 caballos de fuerza

Cambios: 7

Capacidad: 5 personas

Porsche 911 Carrera 2009*

Exonerado de impuestos y usado por Laureano y Maurice Ortega Murillo

Precio como nuevo: 76,300 dólares

Precio actual como usado: 30,900 dólares

Aceleración de 0-60 millas por hora: 4.5 segundos

Tipo de motor: 3.6 litros, 6 cilindros en línea

Potencia del motor: 345 caballos de fuerza

Cambios: 6

Capacidad: 4 personas

*No se sabe si el Porsche 911 Carrera que usaban los hermanos Ortega en Costa Rica era modelo 2009, como los otros dos. Los valores de esta ficha corresponden al modelo 2009.

Fuente para la información de los automóviles: Motor Trend

Jet privado N347GA de Roberto Rivas Reyes

Precio: 1.2 millones de dólares

Manufactor: Israel Aircraft Industries

Tipo de aeronave: Ala fija multimotor

Modelo: 1124

Velocidad: 390 millas por hora

Capacidad: 10 personas

Motor: 2

Fuente para la información del jet privado más costoso de Rivas: Administración Federal de Aviación de Estados Unidos