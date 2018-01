Jonathan Loáisiga se siente capaz de competir en el spring training

Jonathan Loáisiga está camino a convertirse en el primer nica en las Grandes Ligas con los Yanquis de Nueva York. De hecho, estará con el equipo grande en el spring training, al ser parte del roster de 40.

Será difícil que Loáisiga se gane un puesto ahora mismo. Todavía necesita madurar más y le falta experiencia. En esto último ganará mucha en la primavera al convivir día a día con CC Sabathia, Masahiro Tanaka, Luis Severino, Aroldis Chapman y resto de lanzadores de los Yanquis.

“Le doy gracias a Dios por esta oportunidad y me siento bien preparado. He estado corriendo, boleándome y haciendo gimnasio”, afirma el derecho de 23 años de edad y complexión menuda, quien no obstante es capaz de soltar disparos de 98 millas por horas, con una curva que los entendidos la califican como lista para sacar outs en el Big Show.

Loáisiga tiene los pies sobre la tierra. Sabe que son pocas las posibilidades de hacer el equipo grande en estos momentos, pero va a buscarla con todas sus fuerzas.

“Me siento capaz de competir arriba, pero estoy consciente que soy un novato, que las lesiones me han perjudicado un poco y que me podrían enviar a las Ligas Menores. Sin embargo, la experiencia que voy a ganar me va a ayudar mucho en el futuro”, apuntó