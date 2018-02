ANA autoriza explotación del agua a diestra y siniestra

Unas 2, 500 familias de cinco integrantes cada una serían abastecidas de agua potable a diario por la extracción que se obtiene por día (1,730 metros cúbicos) por cada uno de los 28 pozos, cuyos permisos de perforación fueron aprobados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) el año pasado, explicó la expresidenta de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), Ruth Herrera.

Una familia de escasos recursos económicos puede consumir al mes 20 metros cúbicos, dividido entre 30 días (un mes), su consumo diario es de 0.66 metros cúbicos. Si se divide la cantidad de aprovechamiento (1,730) metros cúbicos diario por cada nuevo pozo entre el consumo por día de una familia, resulta que más de 2, 500 hogares podrían abastecerse con esa cantidad de agua.

Estos pozos son parte de las 31 concesiones que dio la ANA; cuyos datos fueron revelados mediante un monitoreo que LA PRENSA realizó de las publicaciones en el diario oficial La Gaceta. LA PRENSA consultó a las autoridades del ANA, sobre este y otros temas, pero tuvimos respuestas.

Favoritismo

De acuerdo con Herrera, estas cifras muestran que la ANA está favoreciendo a la actividad productiva y no a las actividades de consumo humano, contrario a lo que establece la Ley 620, Ley General de Aguas Nacionales, en su artículo 66, donde se estipula que “las aguas utilizadas para consumo humano tienen la más elevada e indeclinable prioridad para el Estado nicaragüense, no pudiendo estar supeditada ni condicionada a cualquier otro uso”.

Al momento de brindar una concesión, la ANA debe de contar con un inventario de las fuentes de agua, y además debe saber qué cantidad tiene y cuánta es la demanda de agua, sostuvo Herrera. Asimismo, debe brindar el vital líquido a la población en primera instancia, y esa función no la está cumpliendo, aseveró.

“En algunas zonas como Quezalguaque, León, la explotación del recurso de las aguas subterráneas es tal, que tiene un impacto sobre el manto freático, y eso provoca la profundización de las aguas; es decir, el caudal de los pozos que se caven donde hay mucha demanda del recurso hídrico en la zona va a ser menor, y por ende, afectaría el abastecimiento de la población”, explicó Herrera.

Así también lo considera Sergio Gámez, miembro de la Red de Agua y Saneamiento de Nicaragua (Rasnic), quien sostuvo que debido al número de concesiones y perforaciones de pozos, podría afectar el suministro de agua de varios barrios y comunidades.

“El agua subterránea que se extrae no está ahí del invierno pasado, es el agua que se acumuló desde centenares de años de lluvia, entonces ¿cuál es el peligro que no exista una vigilancia debida del nivel freático y si la autorización para perforación de pozos es de mayor profundidad que los actuales?, esto va afectar obviamente el suministro de los barrios o comunidades cercanas”, dijo Gámez.

Señaló que la mayoría de los pozos de (Enacal) fueron construidos hace más de 15 años, cuando el manto freático era menos profundo. “Yo creo que la ANA debería de analizar bien la situación y si una concesión puede afectar el abastecimiento no debe darse, pero eso solo ellos lo pueden saber”, sostuvo.

Prevalece el uso industrial

Mediante el monitoreo que hizo LA PRENSA en 31 Diarios Oficiales, encontró que las concesiones para el uso del agua subterránea, en su mayoría, está destinada para uso industrial (18), seguido del uso minero (7), uso humano (5) y agrícola (3), esto demuestra que hay un repunte de aprovechamiento para las actividades de minería y el uso industrial, y por el contrario, se observa que hay poco consumo para uso agrícola.

Eso, aseguró Herrera “Se puede explicar de dos maneras: Uno, la actividad agrícola no está creciendo, o (dos), no han demandado más agua durante el 2017 porque la estación lluviosa fue buena”, explicó Herrera. Sin embargo, destacó que se sigue extrayendo más agua del subsuelo, pero lo preocupante es que no se están haciendo obras de recarga.

Gámez recordó que los pozos de uso industrial y agrícola tienen la tendencia de extraer más agua que los de consumo humano. Por ende, “es necesario hacer un estudio del rendimiento del acuífero porque ya no es lo mismo extraer agua de treinta metros que de cinco, y la perforación de pozo cerca de un poblado puede causar desabastecimiento cuando es más profundo y la bomba que se usa es de mayor fuerza”, agregó.

En total, según Herrera, el suministro de agua de los nicaragüenses, en un noventa por ciento es a base de aguas subterráneas, y se estima que en total se tienen entre 10 a 12 mil pozos extrayendo agua del subsuelo; de estos, la mayoría (diez mil) son pozos privados, y el restante corresponde a los que brinda atención Enacal y los que también están bajo el manejo de los Comités de Agua Potable y Saneamiento de Nicaragua (CAPS).

“El gran problema que existe con la extracción del agua subterránea es que se están entregando concesiones más rápido que el tiempo en el que se está recargando el subsuelo, y pese a que se puedan tener buenas estaciones lluviosas, el aprovechamiento del agua es mínimo porque no se cuenta con obras de retención. Más la pérdida de masa forestal (70 mil hectáreas por año) la cantidad de agua que se infiltra es menor a lo que se aprovecha”, explicó Herrera.

Estado del agua sigue pendiente

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) bajo el acompañamiento del Banco Mundial elaboran el Plan Nacional de Recursos Hídricos, a través del que se mostrará el panorama del vital líquido para Nicaragua en los próximos diez años, según declaraciones del presidente ejecutivo de Enacal, Ervin Barreda a medios oficialistas.

El Plan determinará cuál es la disponibilidad en cantidad y calidad de agua en cada región del país, expresó Barreda. Sin embargo, no se conoce una fecha específica de dicha presentación.

Asimismo, sostuvo que la información obtenida sobre el recurso hídrico les permitirán elaborar programas, proyectos y acciones en aras de la mitigación y mejoramiento de cuencas y búsqueda de financiamiento.

De acuerdo con las funciones técnico operativas de la ANA, estipulados en el artículo 27 de la Ley 620, esta es responsable de organizar y coordinar el sistema de información de los recursos hídricos que hagan posible determinar la disponibilidad de las aguas nacionales en cantidad y calidad, así como, el inventario de los usos y usuarios del recurso.

Los lujosos gadgets del ANA

En esta semana, LA PRENSA publicó que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) destinó 2,022,800 córdobas en la compra de 11 computadoras portátiles y una tablet; cada equipo tecnológico costará 5,455.25 dólares al tipo de cambio oficial de 30.90 córdobas por dólar. Así lo detalla la denominada máxima autoridad del agua en su programa anual de contrataciones (PAC 2018), junto con otras lujosas adquisiciones para uso de sus altos funcionarios, publicados en La Gaceta número 19, del viernes 26 de enero del 2018.

También gastará 155,000 córdobas en la compra de tres celulares de alta gama y última generación.

Se destinaron 51,666 córdobas (1,672 dólares al tipo de cambio oficial) para cada teléfono (Iphone X de 256 gigas de capacidad) de los funcionarios administrativos.