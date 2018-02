Sistema Penitenciario hace caso omiso a las órdenes de excarcelación

En sólo dos meses, que van del año 2018, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) ha recibido ocho denuncias de familiares de privados de libertad, que ya cumplieron su condena pero que el Sistema Penitenciario Nacional los mantiene retenidos.

El último caso es el de José Adán Morales Castillo, a quien el 23 de noviembre de 2017 el juez IV de Ejecución de Sentencia, Celso Urbina Orozco, ordenó que fuera puesto en libertad por buena conducta pero hasta hoy permanece retenido en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa.

Según la esposa de Morales, Ivania del Carmen Araica, en 2013 su esposo fue condenado a cinco años de cárcel por Tenencia Ilegal de Armas Restringida y Sustancias o Artefactos Explosivos, pero debido a sus buen comportamiento el juez ordenó su libertad seis meses antes de que se cumpla la condena pero el Sistema Penitenciario no acató la orden judicial.

“Yo he andado poniendo denuncias en los juzgados, fui al Ministerio de Gobernación y nada, aquí (en la CPDH) yo espero que me ayuden porque él es de la familia (…) porque ya giró el juez su orden de libertad y es ahorita y no han hecho caso en el Sistema Penitenciario de sacarlo porque ya mandó el juez y han transcurrido tres meses desde entonces”, dijo Araica.

Ante esta situación el abogado defensor, Nelson Ortega Matus, manifestó que ya agotó todas las vías judiciales, es por tal motivo que acudió a la CPDH para que quede registrado un antecedente de todos los abusos que se comenten en el Sistema Penitenciario.

“Hacemos la denuncia pública de estos abusos que se están cometiendo porque esto ya es una práctica común que está haciendo en el Sistema Penitenciario y Gobernación. Desatender las resoluciones judiciales, los mandatos, órdenes de los jueces no los acatan y los que buscamos es hacer público esto para que estos abusos paren”, expresó Ortega Matus.

Otro caso igual es el de Cristofer Bayardo Barrera, a quien la juez primero de Distrito Penal de Ejecución, Roxana Zapata López, le concedió el beneficio de libertad condicional el pasado 22 de noviembre de 2017 y tres meses después sigue retenido en por el Sistema Penitenciario.

Nadie da respuesta

Según la esposa del detenido, Yesenia de los Ángeles Hernández, desde que la juez dio la orden de excarcelación ha recurrido a diferentes instancias y en ningún lugar le dan respuesta.

“Su condena fue de 21 años pero él ya tiene 14 años y nueve meses. Ya lleva la segunda parte de la condena y la juez le dio el beneficio de libertad condicional. He ido a los derechos humanos, al Ministerio de Gobernación, al mismo penitenciario a una entrevista y solo saben decirme que están en consulta y que hay que hacer una revisión por los casos pero no nos dan ninguna solución”, dijo Hernández.

Por su parte el asesor legal de la CPDH, Pablo Cuevas, prometió brindar acompañamiento a estos casos y precisó que durante el año 2017 recibieron un 60 denuncias como esta, por lo que resulta preocupante ver cómo esta institución está violado los derechos humanos de los privados de libertad.

“Esto es una constante… son decenas de personas con este problema, yo el año pasado llevé el caso de un ciudadano con cinco años con una orden de libertad en Rivas sin otra causa. El año pasado recibimos unas 60 (denuncias) que no podemos decir que sean todos los casos, pero sí es una cifra alarmante partiendo de que mucha gente no sabe que pueden venir aquí, otras no tienen recursos y que otras deciden esperar a que el sistema funcione. Casi diario recibimos un caso”, señaló Cuevas.