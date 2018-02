Continúa hostilidad contra periodista de LA PRENSA en la Corte Suprema de Justicia

Una vez más el poder judicial de Nicaragua mostró su hostilidad contra la periodista del Diario LA PRENSA, Martha Vásquez Larios, al intentar sacarla este lunes de las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cuando cubría las audiencias de casación.

No obstante, los magistrados Rafael Solís y Armengol Cuadra coincidieron en que no había problema que cubriera las audiencias y se comprometieron a conversarlo con el resto la tarde de ayer.

El asedio y bloqueo de ayer se suma a lo ocurrido la semana pasada, cuando a Vásquez no se le permitió ingresar al Complejo Judicial Central Managua.

Ambas acciones represivas se emprenden tras una serie de reportajes que recientemente publicó Vásquez en LA PRENSA que dejan en evidencia el derroche en esta institución pública que tiene que ver con el exagerado gasto en compra de combustibles y lubricantes, reparaciones mecánicas, compra de llantas y otros repuestos automotrices, que no han podido ser desmentidos por este poder del Estado.

“En la Corte es habitual el comportamiento de Roberto Larios (jefe de Relaciones Públicas), a través de Prensa, de bloquear la entrada cada vez que se publican temas que les incomodan, cuando se habla de corrupción, cuando se habla de derroche del erario, su medida es bloquearme después, (esta) no es la primera vez, es todos los años”, acusó Vásquez.

Impiden cobertura de audiencias de casación

Vásquez, quien cubre la fuente judicial, ayer por la mañana ingresó sin problemas a la CSJ por el portón principal a bordo de un vehículo de LA PRENSA y ya dentro de la institución se dirigió a la Oficina de Prensa para inscribirse, entregar su carné y recibir el pase, pero en ese momento la asistente de Larios le informó que regresara el pase porque decía el doctor (el abogado Larios) que no había coberturas para las audiencias.

Ante la postura carente de fundamento, Vásquez argumentó que no podían sacarla de la cobertura porque las audiencias son orales y públicas, además que el pasado lunes 19 de febrero el magistrado Cuadra le aseguró que podía asistir a tal actividad.

Estando en el auditorio se envió a dos guardas de seguridad en la Corte para intentar sacarla por no andar el pase de prensa, que minutos antes le fue quitado por orden de Larios, pero ante tal adversidad la periodista se esforzó para realizar su trabajo.

Al no lograr la orden de expulsarla de las audiencias, los guardas se mantuvieron pendientes de Vásquez en todo momento y a ratos se le acercaban para notificarle que tenía prohibido tomar fotografías, residiendo el hostigamiento solo en ella, pues estaban presente otros medios de comunicación y en ningún momento fueron molestados.

Magistrados no ven problema de presencia de periodista en audiencias

Contrario a la postura intransigente de Larios, los magistrados Cuadra y Rafael Solís mostraron amabilidad y le expresaron a Vásquez que por ellos no había problema que entrara a las audiencias y que su caso lo abordarían ayer por la tarde con el resto de magistrados.

“Yo no veo el problema que cubrás las audiencias, lo vamos a hablar ahora con los otros magistrados. Para entrar a los despachos de los magistrados, pues se cumplen otros requisitos, pero no hay problemas que entrés a las audiencias”, indicó el magistrado Solís.

Por su parte, el magistrado Cuadra expresó que “no hay problema que vengás a las audiencias, son públicas y lo hablaremos”, refiriéndose a la plática con el resto de magistrados de la CSJ.