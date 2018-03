Rodrigo Obregón Robles: “Albanisa es la niña de los ojos de los Ortega”

Rodrigo Obregón Robles, ex vicegerente general de Alba de Nicaragua SA (Albanisa), no se sorprende de que esta empresa esté bajo la lupa de investigadores y congresistas estadounidenses, bajo el señalamiento de lavado de dinero por su relación con Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

Albanisa es una empresa constituida en Nicaragua, en la cual el 51 por ciento de las acciones es de la petrolera venezolana y el 49 por ciento de Petróleos de Nicaragua (Petronic).

PDVSA fue sancionada por Estados Unidos y la investigación de lavado apunta a una relación estrecha con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Ahora la administración de Donald Trump tiene en la mira las filiales de PDVSA, entre estas Albanisa, cuyos fondos han sido manejados de manera discrecional por la familia presidencial de Nicaragua desde 2007.

Congresistas estadounidenses también han pedido sanciones particularmente para el vicepresidente de Albanisa, Francisco López, tesorero de Ortega y quien alguna vez fue amigo de Obregón.

Despedido hace seis años de Albanisa, cuando comenzó a expresar sus inquietudes por “operaciones indebidas”, Obregón relata nuevamente la sorpresa que se llevó cuando al retirar sus cosas de su oficina se encontró con una foto del tricampeón de boxeo Alexis Argüello, entonces alcalde de Managua, quien murió sorpresivamente en 2009.

¿Tiene sentido que Albanisa esté siendo investigada por lavado de dinero?

Ante la certeza de que existe una investigación en curso, de que PDVSA se está prestando para el lavado de dinero de las FARC, es apropiado suponer que obtiene un flujo de capitales adicionales a los ingresos que obtiene como empresa petrolera de sus operaciones industriales y comerciales de petróleo. Ese capital es recepcionado en Venezuela, pero como hay un flujo de capitales de PDVSA de Venezuela hacia Albanisa de Nicaragua, yo sí le encuentro lógica suponer que ese capital que viene de Venezuela pudiera ser de dos fuentes diferentes: o de la actividad petrolera o de la actividad de lavado. Es una suposición muy lógica. Son presunciones que no nos pueden llevar en este momento a una afirmación tácita de decir: “Así es”, pero las investigaciones sí lo podrían probar.

¿Cuáles son las irregularidades que podrían indicar la posibilidad de lavado de dinero en Albanisa?

La poca racionalidad en su sistema contable. Si sus egresos son superiores a sus ingresos, ahí está pasando algo, porque la factura de petróleo no es para generar semejante flujo de capital como el que Albanisa ha recibido en los últimos diez años.

¿Qué observó a nivel interno que pueda describir estas irregularidades

Que la empresa como tal está recepcionando una masa de capital que utiliza para hacer inversiones en actividades que están fuera de su misión. Cuando se crea una empresa se escribe su misión: ¿qué es lo que va a hacer esta empresa? o ¿cuáles son sus servicios o productos que va a ofrecer?, ¿cuál es su segmento de mercado?, ¿a qué mercado va a atender?, ¿a qué sector de la población va a atender?

Pero cuando miré que están comprando fincas, como decir la finca lechera del proyecto Chiltepe; cuando están comprando hoteles, como el Seminole; cuando están comprando canales de televisión, como el Canal 8; cuando están extrayendo (madera) de la explotación de los bosques, a través de Alba Forestal; cuando están haciendo acopio de cualquier cantidad de producción agropecuaria para exportarla… Allí está pasando algo, porque es la irrupción de una empresa que fue creada para operar en el campo meramente energético y luego está dedicada a hacer una pulpería de negocios, porque allí hay desde funerarias, farmacias, casas en el mar, canales de televisión, hoteles, desarrollos urbanísticos, residenciales de todo tipo, proyectos turísticos, proyectos agropecuarios, mataderos de ganado, fincas agropecuarias, granjas avícolas, granjas de porcinocultura. Es un negocio que va abarcando todititos los ámbitos.

Uno se pregunta: ¿qué pasa? Si esta empresa fue creada al tenor de la constitución (de la compañía). Uno se da cuenta que esta empresa se está excediendo de su campo de actividad para el cual fue creada. Esa extralimitación hace suponer a cualquier analista de que no es una empresa que fue creada para operar solamente en el sector energético, sino que es para generar cualquier actividad con fines de lucro.

¿Se quejó de esto?

Sí me queje. Comencé a pedir documentación que sustentara mis sospechas cuando se me habló de que se iba a hacer una refinería, que le llamaron El Supremo Sueño de Bolívar. Lo primero que yo pido es que me presenten los estudios de mercado. (Y me dicen:) “Es que no hay estudios de mercado”. ¿Cómo vamos a invertir en algo que cuesta un poco más de 6,500 millones de dólares sin hacer estudio de mercado? Cuando Centroamérica o la región es autoabastecida. Costa Rica tiene sus petroleras. Honduras tiene petroleras y más al sur Panamá tiene petroleras. El Salvador tiene petroleras, Guatemala tiene sus refinerías de petróleo. Y si vamos a México allí está Pemex que está con capacidad infinitamente superior de abastecer a Centroamérica.

Entonces ¿cómo era posible que se iban a procesar 150 mil barriles de petróleo por día, cuando la capacidad de consumo de nuestro país es apenas de diez millones de barriles al año? ¿Cómo se te ocurre que vamos a poner una tortillería para veinte millones de tortillas diarias, si apenas somos seis millones de habitantes los que habemos? Y asumiendo que nos comemos una tortilla diaria todos los días. ¿Qué vas a hacer con 14 millones de tortillas de excedente? ¿Los vas a mandar a Centroamérica? Pero si en todos los países centroamericanos hay tortillerías. Hay algo que no hace clic. Entonces esa discusión me llevó a entrar a dificultades bien serias. Ahí comenzó mi resistencia interna como funcionario de alto nivel de la corporación de Albanisa.

¿Qué le indicaba a usted todo esto que se hacía en Albanisa?

Que se hacen cosas indebidas. Que es una organización que fue diseñada para otros fines.

¿Qué otros fines?

Cualquier actividad que sea poner en legalidad un capital de origen dudoso y eso se llama lavado de capitales.

¿A usted le sorprende que Nicaragua haya salido entre los países más corruptos de América Latina, según el último informe de Transparencia Internacional?

Cuando yo levanté mi último pie para salir de Albanisa, yo sabía que estaba saliendo de un manjol. Alrededor de Albanisa se mueve todo un presupuesto paralelo al general de la República, porque allí hay una mezcla de lo privado con lo público. Es el Estado corrupto, no tengo la menor duda. Esa empresa es la niña de los ojos de la familia Ortega Murillo.

¿Qué opina de la disminución de la cooperación venezolana?

Con la caída de los precios del petróleo y con la debacle del sistema en Venezuela, PDVSA cada vez es menos capaz de generar los niveles de producción de antes de 1990, cuando estaba en manos privadas.

Al ser nacionalizada quedó en manos de corruptos. La corrupción funciona como una de las peores pestes en un sistema de producción. Al convertirse todo en un sistema corrupto, la producción se viene cayendo. De tal manera que cuando producían 3,300 millones de barriles diarios (en el pasado), hoy andan por el orden de los 2,300 millones.

Están produciendo menos. Al producir menos y caer el precio internacional del petróleo, hay una crisis no solo en PDVSA, sino en toda la república venezolana, porque la economía de Venezuela depende en más del noventa por ciento del petróleo, entonces al quedar así, ya no le pudieron seguir manteniendo la cuota de envío de petróleo a concesionarios, a su socio Ortega aquí en Nicaragua, porque tiene que quedar claro que no es envío al Estado de Nicaragua, sino que es un envío de compadre a compadre.

¿Usted no tiene miedo de denunciar todo esto?

No. Yo creo que el miedo lo pueden tener ellos. Prueba de ello es que al final, el último día que yo llegué a retirar mis libros a la oficina donde yo operaba, me pusieron una fotografía de Alexis Argüello. ¿Qué significa para mí? ¿Por qué le ponen a un exfuncionario de Albanisa la foto de Alexis, si ustedes dicen que él se mató? Miedo no tengo, si ellos son los cobardes.

Ortega, peor que los Somoza

Rodrigo Obregón tiene 66 años, es de Managua. Es ingeniero civil y licenciado en Derecho. Participó en la lucha contra la dictadura somocista antes de su caída en julio de 1979. Recuerda que durante los enfrentamientos se apoderó de una grúa para detener los carros de la Guardia.

También cuenta que una de sus misiones fue darle a los guerrilleros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) los planos del alcantarillado sanitario, para que los niños, como Luis Alfonso Velásquez, pudieran arrastrarse por la tubería y tirarles bombas de contacto a los soldados de la Guardia.

Obregón considera que el régimen de Daniel Ortega es peor que la dictadura de los Somoza. “La dictadura de Somoza es santa a la par de la dictadura de Ortega”, asegura.