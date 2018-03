Secuestro “nos ha golpeado bastante”, afirma padre de niño raptado en Chinandega

“Nos ha golpeado bastante (el secuestro del niño), porque no sabíamos cómo lo estaban tratando, a él lo vimos un poco asustado a pesar de que no es dramático. Dijo que no le hicieron nada, pero lloró mucho y luego durmió, que con él no había más niños, sino un hombre. También nos dijo que no le habían dado de comer”, dijo a LA PRENSA Arístides Osejo Escalante, padre del niño secuestrado el viernes pasado.

La noche del jueves un vehículo color blanco estuvo aparcado en la zona noreste de la Colonia Ayapal, donde vive el niño Arístides Alfonso Osejo Baca, de 3 años. Otro sujeto merodeó el miércoles por varios minutos el lugar, según dijeron varios vecinos.

Le puede interesar: Policía aún no esclarece el móvil del secuestro de un niño en Chinandega

Investigadores policiales sumaban datos este sábado del entorno de trabajo del padre y la madre del niño. Yelba Escalante, la asistente del hogar, se presentaría por la tarde de este sábado a la casa del niño. La Policía también la entrevistó para conocer el momento en que el niño le fue arrebatado.

Asimismo, extraoficialmente se conoció que entre los sospechosos detenidos está una joven del reparto La Florida.

Ayuda de un motociclista y un taxista

La persecución realizada por un motociclista y el taxista Cristóbal Martínez, del carro de los secuestradores, fue importante para que la Policía estableciera un cordón de búsqueda en la zona de La Casona, punto esquinero del reparto La Florida, a dos kilómetros al sureste del lugar del secuestro.

La Colonia Ayapal y el reparto La Florida se ubican en la periferia sur de la ciudad de Chinandega, a 1. 5 kilómetros del casco urbano.

Lea también: Encuentran a las dos niñas de 13 y 9 años que estaban desaparecidas en Bilwi

En el reparto La Florida, hubo despliegue policial con la técnica canina, en medio de la multitud, hasta detectar la vivienda en la que coincidentemente una joven descendió de un vehículo con el niño en sus brazos.

Esposa le avisó

Osejo Escalante dice que él estaba cerca de los Billares El Rabadilla, comprando un oasis (dispensador de agua) para un negocio que inauguraría en el barrio La Libertad.

“Mi esposa, que trabaja en una aseguradora, había pedido el día (libre) y me llamó al celular gritando que al niño lo habían secuestrado; yo dejé botado eso y salí corriendo”, contó Osejo Escalante.

Señaló que eran las 10:07 a.m.

“Me fui directo a la Policía, de donde salieron dos patrullas y llamé a los amigos para que publicaran en las redes y ayudaran a buscar a mi hijo”, dijo el padre del niño a LA PRENSA la mañana de este sábado en su casa, ubicada en la Colonia Ayapal.

Avioneta y helicóptero sobrevolaron la zona

Una avioneta fue activada la tarde del viernes para la búsqueda en la zona sur del departamento e ingenieros amigos de Osejo Escalante contrataron un helicóptero minutos antes que el niño apareció.

El secuestrador fue descrito como un hombre de contextura recia, encapuchado y armado. El hecho ocurrió a 20 metros de la casa del niño, en la zona noreste de la Colonia Ayapal.

Le puede interesar: Secuestradora dice que recién nacida de Nueva Segovia fue vendida por 2,000 córdobas

La asistente del hogar Yelba Escalante lo trasladaba en un triciclo de sur a norte, desde la escuela Portal de Belén. Fue cuando trataba de bajar que bajó del vehículo el hombre con el arma, amenazándola y también al triciclista Orlando de Jesús Vázquez, quien relató que el sujeto les dijo: “El que se mueva lo mato”. En el vehículo con vidrios polarizados viajaba otra persona y el conductor.

Sin sospecha de quien ejecutó el secuestro

El padre del niño refirió que jamás ha experimentado problemas con persona alguna y cada uno en la familia tiene sus propios proyectos que han surgido mediante financiamientos.

“No somos una familia adinerada, somos unidos y cada uno en la familia tiene sus propios ingresos y trabajo”, señaló el padre del niño.

Por un momento temió por la banda del tráfico de órganos que aparecía en las redes, pero lo descartó cuando supo que el vehículo color blanco merodeó la noche anterior y ahí determinó que era algo personal. “Porque hubieran escogido a cualquiera”, analizó el progenitor.

Reunidos en familia y vecinos, tras llegar el niño a las 7:00 de la noche del viernes, hubo una reunión de acción de gracias que se extendió hasta este sábado en el templo Guadalupe.

El rescate del niño es confuso, pues la Policía no ha informado si fue hallado en la casa del reparto La Florida o en un camión estilo furgoneta, ocupado en la intersección de la salida a la ciudad de El Viejo.

Abuelita cree que cobrarían rescate

Gladis Escalante, abuela paterna, cree que hubo seguimiento de quien sabía que ese día el niño saldría temprano y en su plan esperaban la tarde para hacer la llamada.

“Mientras la Policía no lo diga oficial, nosotros no sospechamos de nada y si digo yo por el aspecto económico, ellos (los padres) trabajan con financiamiento, tal vez esperaban la tarde para hacer la llamada”, señaló Escalante.

La avalancha de pobladores sobre calles y caminos por lo del secuestro y la búsqueda incesante no había ocurrido jamás en Chinandega, dijo Rodrigo Hernández.

Leonardo Trejos, otro poblador de la ciudad de Chinandega, señaló que nada será igual después de este incidente y los padres estarán atentos a sus hijos.