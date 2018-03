Muere Stephen Hawking: 10 frases memorables del científico sin voz que tenía mucho que decir

El científico británico Stephen Hawking perdió muy joven su capacidad de habla, pero eso no fue impedimento para que el mundo conociera sus ideas.

Atrapado en cuerpo paralizado que sufría esclerosis lateral amiotrófica (ELA), Hawking compartió con el mundo su visión de la física y la astronomía de una manera muy educativa para un gran público.

Luego de su fallecimiento, ocurrido este miércoles a la edad de 76 años, aquí te compartimos algunos de los pensamientos más notables de este brillante hombre de ciencia.

1. La razón de ser del universo: “Si encontramos la respuesta a eso, sería el triunfo definitivo de la razón humana, pues entonces conoceríamos la mente de Dios”. “Breve historia del tiempo”, 1988.

Hawking murió a los 76 años en su casa en Cambridge, en Reino Unido. GETTY IMAGES

2. Dios: “No es necesario invocar a Dios para encender la mecha y darle inicio al Universo”. “El Gran Diseño”, 2010.

3. Agujeros negros: “Einstein estaba equivocado cuando dijo ‘Dios no juega a los dados’. La consideración de los agujeros negros sugiere que Dios no solo juega a los dados, sino que a veces nos confunde lanzándolos a donde no se pueden ver”. La naturaleza del espacio y el tiempo”, 1996.

4. La imperfección del mundo: “Sin la imperfección, ni tú ni yo existiríamos”. “El universo de Stephen Hawking”, Discovery Channel, 2010.

El científico escribió varios libros de divulgación de la ciencia, entre ellos “Breve historia del tiempo” y “El universo en una cáscara de nuez”. GETTY IMAGES

5. La muerte: “He vivido con la perspectiva de una muerte prematura durante los últimos 49 años. No tengo miedo de la muerte, pero no tengo prisa a morir. Hay tanto qué quiero hacer primero…”. Entrevista con The Guardian, 2011.

6. La eutanasia: “La víctima debe tener el derecho de poner fin a su vida, si así lo quiere. Pero creo que sería un gran error. Por mala que la vida pueda parecer, siempre hay algo por hacerse, y tener éxito en ello. Mientras hay vida, hay esperanza”. Citado por el People’s Daily Online, 2006.

7. El contacto con extraterrestres: “Creo que sería un desastre. Los extraterrestres estarían probablemente muy adelantados respecto a nosotros. La historia de razas avanzadas que conocen a gente más primitiva en este planeta no es muy feliz, y eran de la misma especie. Creo que debemos quedarnos cabizbajos”. En Ciencia al desnudo: Alien Contacto, el canal de National Geographic, 2004.

Un sintetizador de voz fue la herramienta que permitía a Hawking comunicarse de manera verbal. GETTY IMAGES

8. Su fama: “La desventaja de mi celebridad es que no puedo ir a cualquier parte en el mundo sin ser reconocido. No es suficiente que me ponga gafas de sol y una peluca. La silla de ruedas me delata”. Entrevista con la televisión israelí, 2006.

9. Su éxito de ventas: “Quiero que mis libros sean vendidos en quioscos de aeropuerto”. Entrevista con The New York Times, 2004.

10. Tras ser diagnosticado con ELA: “Mis expectativas se redujeron a cero cuando tenía 21 años. Todo desde entonces ha sido un extra”. Entrevista con The New York Times, 2004.