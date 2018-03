Consumo Precio del pan subirá hasta 20%

En un confuso anuncio, la industria panificadora informó que la próxima semana el precio de la libra de pan se incrementará hasta un 20 por ciento al consumidor final, luego que el precio a los intermediarios se eleve de 19 a 21 córdobas, es decir, más de diez por ciento.

Aunque en declaraciones a LA PRENSA Lésther Castillo, presidente de la Gremial Nacional de Panificación, indicó que el aumento sería de cinco córdobas a los intermediarios, otro representante del sector dijo que el ajuste sería de dos córdobas.

Miguel Duarte, directivo de la Gremial Nacional de Panificación, informó que la libra de pan desde el 2014 se ha incrementado seis por ciento anual y que este año pasaría de 19 a 21 a los intermediarios, lo que implicaría un ajuste de 10.5 por ciento.

Duarte indicó que en 2014 pactaron con el Gobierno a 16 córdobas la libra de pan a cambio de adquirir más barata la harina, la que se obtiene del trigo traído desde Rusia. Desde entonces solo aumentaban el precio del pan seis por ciento anual.

Sin embargo, en horas tempranas, Castillo explicó que la libra de pan pasaría de 16 a 21, porque la paga actual es insostenible y estaba por encima de los costos de producción.

Duarte no obstante negó que el precio actual superara los costos de producción y lo que había ocurrido es que los márgenes se habían reducido porque estaban asumiendo el aumento de precio en varias materias primas.

Y aunque Duarte estimó que las panificadoras aumentarán a 21 córdobas la libra de pan, reconoció que adicionalmente los intermediarios podrían hacer ajustes de entre 10 y 20 por ciento al precio final del consumidor.

Inclusive Duarte coincide con Castillo en que el precio del pan puede alcanzar los 30 córdobas la libra al consumidor, según el tipo y empaque del producto.

Hasta febrero, según cifras publicadas por el Banco Central de Nicaragua, la libra de pan al consumidor final fue de 21.27 córdobas, el mismo precio que Duarte estima que alcanzará la próxima semana.

Castillo aseguró que acordaron este incremento para compensar el reciente ajuste del 10.40 por ciento anual que deben aplicar al salario mínimo y también por el alza en las materias primas, que a excepción de la harina, que mantiene un subsidio desde 2014, han registrado incrementos.

“La situación es delicada porque muchas panaderías han venido cerrando, en parte esto obedece a la misma competencia desleal, porque como la mayoría de las panaderías no están formalizadas, no pagan seguro, la renta, a la Alcaldía, esto les da la oportunidad que hagan el producto más grande, pero nosotros tenemos que reducir el tamaño de la pieza y ya no nos da para seguirlo reduciendo”, dijo.

Castillo señaló que actualmente del precio final al consumidor, el 20 por ciento equivale a la ganancia de los intermediarios, mientras que los panificadores están en negativo.

En declaraciones a LA PRENSA, Castillo indicó que en una reunión que sostuvieron con el Gabinete de Producción, Consumo y Comercio del Gobierno este fue informado de que los costos de producción de la industria eran insostenibles y se necesitaba un aumento.

Blanca Callejas, miembro de la Gremial, asegura que el precio del pan no se había ajustado desde el 2014 y en los últimos tres años para solventar las alzas en el precio de los insumos, algunas panaderías redujeron el tamaño, pero en este momento esa medida ya no es posible seguir aplicándola.

“El año pasado nos reunimos en septiembre, quedamos que iba a haber una comisión permanente de análisis de la problemática de las mipymes; nosotros le pedimos al Gobierno que dentro de los diálogos que se tienen con diferentes rubros productivos, las problemáticas de este sector sean tomadas en cuenta”, dijo Callejas.

El también dirigente de la Gremial, Miguel Duarte, asegura que ante las constantes alzas en el precio de los insumos, el año pasado varias panaderías estaban operando con déficit. “El año pasado desaparecieron diez panaderías en Masaya; el problema es que la panadería que no hizo un ajuste desapareció, (pero) el que lleva costo, contabilidad, es el que va haciendo el ajuste conforme se mueve el mercado. Nosotros hemos venido ajustando el precio, porque el que no ajusta el precio se muere”, dijo Duarte.

Otro sector difiere

Por su parte, Ermis Morales, miembro de Cámara de Panaderos de Managua (Capama), considera que el ajuste debe ser del 20 por ciento en general. “Eso sale bien para recuperar el 16 por ciento que estamos perdiendo con la quiebra técnica de los panderos y ponerle solo un cuatro por ciento de incremento real y en eso nos vamos a mantener”, dijo Morales.