Expertos creen que discurso de embajadora de EE.UU., Laura Dogu, “advierte” a empresarios

El exdiplomático y miembro del partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL), Mauricio Díaz, manifestó que el discurso de la embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, fue un llamado de atención a la clase empresarial “para que no se le olvide que los temas de democracia, institucionales, de economía y Estado de Derecho son un todo único, indivisible”.

“No se puede seguir diciendo: ‘yo no soy político, yo soy empresario, no me meto en política’”, manifestó Díaz.

El gobierno de Daniel Ortega y la empresa privada mantienen una alianza constitucional, denominada Modelo de Alianza, Diálogo y Consenso, que les ha permitido aprobar leyes en consenso con el Ejecutivo desde 2009.

Discurso de Dogu

Dogu pronunció un discurso este miércoles en un evento privado al que no tuvieron acceso los medios de comunicación.

Lea también: Embajadora de EE.UU.: “Situación de Nicaragua puede ser descrita como incierta”

El discurso fue parte de una conferencia magistral titulada Perspectiva 2018. El camino hacia 2030 inicia hoy. Según Díaz, Dogu se despojó de las vestiduras diplomáticas y habló con sinceridad y preocupación sobre la realidad del país.

“Fue un mensaje preocupado de alguien que está señalando cuáles son los problemas que ellos ven y que los nicaragüenses también hemos venido señalando. El tema que tiene que ver con vincular la economía con la democracia, por ejemplo”, dijo Díaz.

La diplomática manifestó en el referido discurso que “la situación de Nicaragua puede ser descrita como incierta” y, a continuación, explicó que eligió la palabra “incierta” “debido a las decisiones que los nicaragüenses han tomado sobre el rumbo que está llevando el país”.

“Las dudas de los nicaragüenses acerca de las elecciones han conducido a una reducción en la participación en el proceso político y a una disminución de la confianza en las instituciones del país”, dijo Dogu.

Lea también: Daniel Ortega, un aliado de enemigos de EE.UU., dice experto en seguridad global

Otra lectura

Para el presidente de la organización civil Hagamos Democracia, Luciano García, esto fue como decir que los nicaragüenses que se han quedado callados ante los errores del gobierno de Daniel Ortega son cómplices o condescendientes.

“La lectura que yo le doy es que le da una advertencia al país, sobre todo a los gremios empresariales. El mensaje es tan claro que dice: ‘ustedes los nicaragüenses que han tomado las decisiones’. Involucra a los empresarios como los tomadores de decisiones. Esa frase recae sobre la gente que se ha estado haciendo de la vista gorda de todo lo que está haciendo el Gobierno”, dijo García, quien participó en su calidad de empresario en la reunión en la que Dogu pronunció este discurso.

El gobierno de Ortega es señalado por los opositores de socavar la institucionalidad del país, permitir la corrupción de funcionarios, violentar los derechos humanos, controlar el Sistema Electoral y manipularlo a su favor desde 2008.

Le puede interesar: La “Nicaragua rusa” de Daniel Ortega

La embajadora Dogu señaló que la participación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en las votaciones municipales del año pasado no produjeron cambios que pudieran dar confianza de elecciones libres y justas e insistió en el tema institucional.s upon him to substantiate the imputations he makes in his blog concerning the Speaker and hon. Members; and also calls upon the BBC to publish a full, itemised account of the expenses of Mr Robinson, in the name of transparency and accountability of public funds”.

Responsabilidad de Ortega

La coordinadora del opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD), Violeta Granera, reconoció que el discurso de la embajadora estadounidense Laura Dogu hizo ver a los actores sociales su cuota de responsabilidad en los problemas del país.

“Es un discurso que se dirigió al país y a los diferentes actores que no hemos hecho el trabajo que nos correspondía. Aquí hay sectores que han podido tener una gran influencia para evitar que la situación llegue a los niveles en que estamos, pero yo creo que principalmente la mayor responsabilidad obedece al que ha decidido, a través de una imposición fraudulenta, mantener el control de todo el país”, dijo Granera.

La política opositora se refería al caudillo sandinista Daniel Ortega, quien gobierna Nicaragua desde 2007, junto con su esposa Rosario Murillo.