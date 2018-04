Sistema Penitenciario dice que caso de doctor Páramo está en revisión

A pesar que esta semana el juez ejecutor José Gabino García Soza, asignado por la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, -para ir a intimar a las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, porque no han puesto en libertad al procesado doctor David Páramo;- las autoridades mandaron a un alguacil a decirles que el caso está en revisión.

“Mi representado Páramo sigue preso de forma ilegal, porque tiene orden de libertad desde el 15 de marzo y simplemente el sistema no acata la orden judicial”, dijo Mario Sandoval, abogado del condenado.

Sandoval acompañó al juez ejecutor a realizar la diligencia y detalló que ni siquiera fueron atendidos por alguna autoridad del sistema, simplemente les mandaron a un alguacil a decirles que está en revisión y no dan mayor explicación.

Pendiente apelación

“Esto es un desorden, violación a la Constitución, porque no se sabe quien manda a quien. La orden judicial es de ineludible cumplimiento y aquí no las cumplen, al abogado lo tratan como si fuera cualquier cosa, no dan el respeto debido. No me imagino como tratarán al pobre familiar de reo”, dijo Sandoval.

Páramo, fue condenado a cinco años de prisión por homicidio imprudente y lesiones graves imprudentes. El mes pasado fue beneficiado con la suspensión de la pena por la juez Roxana Zapata a través de sentencia, por considerar que cumplía con todos los requisitos como reo primario, penas unificadas que suman cinco años de cárcel.

Sin embargo, la semana pasada, el Ministerio Público y un abogado particular apelaron dicha sentencia y solicitan que le revoquen el beneficio al galeno porque no ha resarcido los daños a la madre de la víctima Lizandra Jarquín. Además, porque no fue notificada la mamá de la víctima para la lectura de sentencia.