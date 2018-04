Policía Nacional reprime a periodistas de medios independientes

En complicidad con el Ejecutivo y las estructuras del sandinismo, oficiales de la Policía Nacional obstaculizaron la cobertura que realizaban los periodistas de LA PRENSA, Cinthya Tórrez y Noel Gallegos, en dos actividades independientes, una en Managua y otra en la ciudad de Masaya.

Tórrez fue agredida a empujones por las fuerzas antimotines cuando se replegó a un grupo de jóvenes universitarios, que este jueves marcharon desde el sector de la Universidad Centroamericana (UCA) en demanda al Gobierno de la toma de acciones más efectivas para la protección de la Reserva Biológica Indio Maíz, que desde el 3 de abril es víctima de un voraz incendio.

La Policía reprimió a los universitarios pero protegió y permitió la contramarcha organizada por la Juventud Sandinista, que se tomó la Avenida Universitaria y el sector de la Plaza Las Victorias, en Managua, donde se impidió el acceso a los medios independientes.

En diversos momentos y a diferentes efectivos de la Policía Nacional, la periodista Tórrez les cuestionó sobre por qué reprimían a los jóvenes universitarios y resguardaban a la Juventud Sandinista que se tomó la Plaza de Las Victorias, sin embargo todos los oficiales callaron.

Agresión a corresponsal

La obstaculización del trabajo periodístico a manos de la Policía también la sufrió el corresponsal de LA PRENSA en Masaya, Noel Gallegos, a quien el jueves se le intentó quitar el celular y fue expulsado del mercado de Artesanías para impedirle que diera cobertura a un evento donde participaron Adán Chávez Frías —hermano del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez— y a Elías Jaua Milano, ambos diputados constituyentes venezolanos.

“No me grabés hombre, no me grabés hermano sin mi autorización”, exigió un agente —que no se identificó— mientras lanzaba manotazos al reportero Gallegos.

Otras víctimas

La agresión policial también la enfrentó un equipo del Canal Vos TV, compuesto por el periodista Gerall Chávez y el camarógrafo Héctor Escobar, ya que las autoridades de Migración y Extranjería y oficiales de la Policía Nacional les impidieron viajar de San Carlos, a San Juan del Norte, en el departamento de Río San Juan, donde brindarían cobertura al incendio en la Reserva Indio Maíz.

Chávez explicó que las autoridades dijeron que no viajaría por razones de seguridad; sin embargo, el periodista aseguró que a otras personas si se les permitió abordar la avioneta que viajó con destino a San Juan del Norte. El periodista Chávez consideró “un atropello para el ejercicio periodístico” que se le impidiera viajar a dar cobertura al incendio en la Reserva Indio Maíz.