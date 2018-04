Persisten quemas agropecuarias pese a prohibición gubernamental

Pese a que desde el miércoles 11 de abril el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), mediante una resolución ministerial, prohibió las quemas agropecuarias hasta el inicio de la temporada lluviosa, varios agricultores de Madriz y Chinandega siguen quemando sus tierras, como parte de los preparativos para la época de siembra.

La disposición fue leída por la titular del Marena, María José Corea, quien aseguró que se monitoreará en conjunto con las instituciones de producción, consumo y comercio para prevenir, controlar y velar por el cumplimiento de la resolución. Si una persona hace caso omiso a la resolución, será sancionada administrativamente, de acuerdo con la Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.

Sin embargo, en Madriz la quema de rastrojos o maleza y el arado es parte de los preparativos de las parcelas de tierra que realizan las familias campesinas en espera de los denominados jocoteros (precipitaciones previas a la entrada de la estación lluviosa), para posteriormente iniciar la siembra de semillas de maíz y frijol correspondiente a la cosecha de primera.

José Armando Reyes Rodríguez, de 72 años, vive en la comunidad de Amucayán, en el municipio de Telpaneca, Madriz. Él explicó que siempre realiza quemas de rastrojos y maleza porque desaparecen las garrapatas e insectos, sin ese procedimiento después esos animales provocan daños a los cultivos de maíz y frijoles. “Ahí se quema todo tipo de parásito de la tierra y si no hacemos eso dañan los cultivos”, dijo.

Agregó que las quemas las ha hecho todo el tiempo, “si no sabés hacer una buena ronda las llamas se le pasan a los otros (campesinos) y ahí es donde se dan los incendios, pero yo hago limpias de rondas hasta dejar en pura tierra para que el fuego no se cruce”, explicó.

En la pequeña parcela de cuatro manzanas de tierra del campesino José Israel López Martínez, de la comunidad de Santo Domingo, en el municipio de Totogalpa, Madriz, únicamente realizó roce (limpieza) por temor a que las quemas de maleza se salgan de control y se produzca un incendio, “ni quiera mi Dios que me vayan a meter preso por un incendio”, dijo.

“Antes yo realizaba quemas de maleza y nunca pasó nada, pero ahora está fregado esto”, señaló Martínez.

Mientras tanto, en Chinandega también se reportan quemas agropecuarias en algunos sectores de la zona rural del departamento, por lo que un representante de la delegación del Marena confirmó que sensibilizan a los productores casa a casa.

Sobre la prohibición que hizo el Marena, José Pilar Mendoza, técnico en producción de maní, señaló que las quemas siempre han sido controladas, factor que tendrían que valorar las autoridades para empezar a preparar las tierras. “Eso no tiene por qué ser sancionado”, expuso.

Medida extemporánea

Abdel García, oficial de cambio climático del Centro Humboldt, y quien brinda seguimiento a los incendios forestales y agropecuarios todos los años, consideró que la resolución del Marena es extemporánea y coyuntural.

“Entonces querer resolver coyunturalmente con la emisión de una nota (resolución ministerial) de ese tipo y creer que va a detener los incendios agropecuarios porque ahí no dice incendios forestales. El decreto (resolución) es para prohibir las quemas agropecuarias no de otra índole; entonces habría que ver aquí las quemas forestales: ¿Cómo las vamos a resolver en Jalapa? ¿Cómo las vamos a resolver en la zona de Bosawas? ”, expresó García.

Asimismo, considera que la resolución es paliativa y responde a la intención de mostrar que se están promoviendo acciones en términos jurídicos y legales, pero lo más sensato es hacerlo en el tiempo adecuado, ya que se está publicando casi al final de la temporada de incendios y será válida hasta cuando entre la lluvia, es decir, que solo funcionará durante 15 días, cuestionó García.

En el sitio web del Marena solo se ha publicado una escueta nota de prensa sobre el tema, y la resolución tampoco se ha publicado en el Diario Oficial La Gaceta.

Según la web del Marena, en el artículo dos de la resolución, se establece, de forma obligatoria, que tanto productores como dueños de fincas deban “prevenir incendios agropecuarios realizando todas las medidas necesarias”.

Al respecto, García destacó que en la preparación de la tierra para la siembra siempre se ha utilizado el fuego, y por ende “eso no va a parar (con la resolución) que los productores que tradicionalmente utilizan la quema como una herramienta de trabajo para la preparación de la tierra lo va a detener. No, porque tampoco no hay ningún mecanismo que garantice en el campo que eso no se va a hacer”, refutó García.

Por otro lado, Jurgen Guevara, oficial de industrias extractivas del Centro Humboldt, destacó que la prohibición de las quemas agrícolas es un paso, pero la pregunta que sigue es “¿y qué más vas a hacer?”

Lo ideal es que acompañado a la resolución de ese tipo se deba hacer un plan de recuperación de los suelos agrícolas, promover otros tipos de labores agropecuarias que sean menos dañinas con el medioambiente, como la agroecología, aconsejó.

Upanic apoya disposición de Marena

Álvaro Vargas, vicepresidente de la Unión de Productores y Exportadores de Nicaragua (Upanic), afirmó el pasado jueves que apoyan la prohibición de quemas emitida por el Marena.

“Todas las acciones que vengan en favor de mejorar o detener un poco el cambio climático nosotros lo respaldamos”, dijo Vargas.

Agregó que el sector agrícola y ganadero ha trabajado desde 2017 con un grupo de ambientalistas y están en contra de la ganadería y agricultura ilegal que hay en las áreas protegidas.

Vargas enfatizó en que todo lo que implica que llueva menos afecta al sector agropecuario.

“Nuestra agricultura y ganadería está basada en la lluvia, hay poco riego (…) hay otras maneras de hacer esas labores (preparar el terreno) sin utilizar fuego”, afirmó.

“Nosotros estamos trabajando en ir concienciando a nuestros ganaderos y agricultores que tienen que tomar medidas para ir deteniendo un poco el avance de las condiciones del cambio climático”, sostuvo.

Registro de productores

Según datos brindados por una fuente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en Madriz, actualmente esa institución tiene un registro de un poco más de 16 mil pequeños y medianos productores agrícolas en los nueve municipios que conforman ese departamento, donde se dedican al cultivo de maíz, frijol y millón o sorgo.

Los municipios de Somoto, Las Sabanas, San Lucas, Totogalpa, Yalagüina, Palacagüina y Telpaneca, en Madriz, es donde más se cultiva granos básicos con un promedio de entre dos y cuatro manzanas de tierra a sembrar por cada familia campesina.