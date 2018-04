Gobierno suspende clases y concentra a los maestros

El Ministerio de Educación (Mined) suspendió este viernes las clases en todos los colegios públicos del país, bajo la excusa de que adelantó el Tercer Encuentro Pedagógico de Interaprendizaje (EPI), que estaba programado para el próximo 27 de abril según el Calendario Escolar.

Sin embargo, maestros consultados por este Diario aseguraron que se trata de una estrategia del Mined para concentrar a los maestros en las escuelas base y obligarlos a que participen en las contramarchas que organiza el Gobierno para reprimir a las personas que protestan en contra de las reformas al Seguro Social.

Por otro lado, el especialista en Educación del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Alex Bonilla, confirmó que también algunos colegios privados como La Salle y el Colegio Teresiano han decidido suspender las clases este viernes.

“La recomendación a la ciudadanía es que no expongan a los menores, que haya o no clases (hoy) no envíen a los niños a la escuela porque sería exponerlos. Que no se repita lo que pasó en San Francisco del Norte donde el director de un colegio sacó a unos niños a una marcha, eso es exponer a la niñez”, dijo Bonilla.

“Nosotros orientamos a los maestros que no lleguen (a la escuela), por un día que falten no van a correr a nadie, ese es el temor que tienen los maestros de que los pueden correr y por eso participan en esas cosas, pero está demasiado convulsionado el país… Los padres de familias deberían no enviar a sus hijos ni de primaria y menos los de secundaria porque a ellos se los llevan a las plazas sin ningún permiso”, expresó la maestra.

En universidades

Además, la Universidad Centroamericana (UCA) y la Universidad Nacional Agraria (UNA) notificaron a sus trabajadores y a la comunidad estudiantil, que las clases están suspendidas indefinidamente.

Mientras tanto, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el Consejo Nacional de Rectores (CNR) guardaron silencio absoluto sobre las protestas en diferentes universidades del país, en las que los estudiantes rechazaron las reformas al Seguro Social, que entre otras cosas, aumenta el porcentaje de la cuota de los trabajadores y disminuye los beneficios para los pensionados.

Sin embargo, el presidente del Consejo Superior de Universidades Privadas (COSUP), Adán Bermúdez, expresó que oficialmente las clases no han sido suspendidas pero que todo depende de cómo amanezca el país este viernes y llamó a los estudiantes a que tengan sentido común y si ven un ambiente hostil que mejor no vayan a la universidad.