Rosario Murillo amenaza a manifestantes en tercer día de protestas

La vicepresidente designada Rosario Murillo pasó este viernes, en el tercer día de protestas antigubernamentales, de justificar la violencia desatada por los miembros de su partido a proferir amenazas contra la población que se manifiesta en las calles de Managua y en otros departamentos contra la reforma del Seguro Social.

Murillo, portavoz de su esposo Daniel Ortega, ha calificado de trágicos y dolorosos los días de violencia durante los cuales han muerto tres personas, un policía y dos estudiantes.

” Son trágicos y dolorosos estos momentos para todo nuestro pueblo, para todo el país. Y la responsabilidad sobre estos crímenes de odio y sobre el ambiente y las aguas que han sido revueltas y enturbiadas, recaerá sobre aquellos que con alevosía agitan y alientan sin dar la cara, aquellos que desconocen el daño que hacen a Nicaragua y al pueblo nicaragüense”, advirtió Murillo.

La funcionaria, quien irónicamente promueve en su discurso paz y diálogo, cuestionó a quienes lo critican. En estos días, la Juventud Sandinista y los motorizados, de la estructura del partido sandinista, han reprimido a universitarios, ancianos y periodistas.

“Estos movimientos artificiales, propios de un pensamiento desconectado, desconsiderado y destructivo no va a desmovilizar la voluntad y el compromiso cristiano, socialista y solidario de este gobierno de todos y reafirma que la paz es el único camino para asegurar lo que todos queremos para nuestra Nicaragua”, sostuvo Murillo.

“Estas tormentas y estos nubarrones creados, promovidos, financiados y diseñados en la pretensión de romper la paz y la armonía social, con toda seguridad pasarán. Porque la mayoría de nuestro pueblo quiere, queremos, trabajo y paz, trabajo, seguridad, paz, trabajo, seguridad paz, prosperidad”, señala Murillo.

Obispo Báez pide rectificar

Monseñor Silvio José Báez, Obispo Auxiliar de Managua, llamó al mandatario designado Daniel Ortega a la sensatez y le recomendó derogar la reforma al Seguro Social y detener la violencia contra la población.

“Se deben derogar las reformas al Inss por dañinas, impopulares e inconstitucionales. Rectificar, reconocer los errores, buscar nuevos senderos, es de personas sensatas”, le exhortó el jerarca católico a Ortega.

“Sé que el problema ya no es solo el INSS, pero no podemos entrar en una nueva guerra como hace años. Me ha dolido la muerte de esos chicos. Esto dejará huella y ya nada será distinto, pero no podemos invocar otra vez el camino de la violencia. Al menos como pastor no lo puedo soportar. Que pare la represión. Los jóvenes tienen derecho a manifestarse y creo que debe hacerlo el pueblo entero. Y deben respetar ese derecho”, sostuvo monseñor Silvio Báez.

Unión Europea preocupada por violencia en Nicaragua

Por medio de un comunicado la Unión Europea acredita en el país, lamentó los hechos de violencia que se han registrado en Nicaragua, en los últimos cuatro días.

En el comunicado la UE, “lamenta los actos de violencia acontecidos en los últimos días” y “traslada el pésame a los familiares y allegados de las víctimas mortales y los heridos”, pero además “hace un llamamiento al diálogo y a la paz social”.

