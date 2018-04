Ciudadanos nicaragüenses se reúnen este sábado por cuarto día consecutivo para protestar en contra de las reformas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y del gobierno de Daniel Ortega. Las protestas de los días anteriores han dejado ya al menos siete muertos.

Siga aquí minuto a minuto las manifestaciones.

Las protestas en Diriamba, Carazo se están tornando violentas. Hay saqueos en los juzgados y varios heridos. Aún se desconoce quiénes son los responsables del hecho.

4:23 p.m. La Policía de Jinotega se encuentra resguardando la marcha liderada por más de mil jóvenes y adultos en contra de las reformas, de manera simultánea, sandinistas están haciendo un plantón en frente de las instalaciones del INSS.

04:10 p.m. Agentes de la Policía Nacional le robaron el celular a Ivette Munguia, periodista de LA PRENSA quien cubría las protestas en la Colonia Miguel Gutiérrez. La periodista fue resguardada en una casa en la Colonia Miguel Gutierrez.

En Matagalpa, mientras se lleva a cabo una caravana de motorizados que expresan su rechazo en contra de las reformas al Seguro Social, en otra calle simpatizantes orteguistas marchan provocando a quienes no están de acuerdo con estas medidas.

En Diriamba, Carazo una mujer que se dedica a vender carne de cerdo en el mercado municipal resultó herida por una piedra cuando protestaba en contra de las reformas al Seguro Social. La Policía está utilizando armas de fuego en contra de los manifestantes. Las turbas sandinistas también están agrediendo a los periodistas locales.

Una veintena de sacerdotes, encabezados por el cardenal Leopoldo Brenes y el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, llegaron este sábado a la Catedral Metropolitana, para dar su apoyo a los estudiantes que protestan en rechazo a las reformas del Seguro Social.

“Yo quisiera agradecerles en nombre de la Iglesia, porque ustedes son la reserva moral que tenemos”, dijo Báez frente a los estudiantes que lo aplaudían.

La cancillería costarricense recomendó a sus ciudadanos no viajar de momento a Nicaragua, debido a la “violencia social” que viven los nicaragüenses por las protestas de universitarios en contra de las reformas a la Seguridad Social.

En el sector de la Colonia Miguel Gutierrez de Managua, los enfrentamientos entre antimotines y manifestantes siguen dejando personas heridas.

En Costa Rica, inmigrantes nicaragüenses que se han auto convocado para protestar en contra de las reformas al Seguro Social, las represiones de las turbas sandinistas, de la Policía Nacional, y contra el régimen de Daniel Ortega; seguirán manifestándose de manera pacífica en el centro de San José, capital de este país.

En el departamento de Matagalpa, motorizados inician una caravana para expresar su rechazo a las reformas del Seguro Social.

Cientos de nicaragüenses que radican en Houston, Texas protestan en las afueras del consulado en repudio a los abusos del Gobierno.

La alcaldía de Diriamba, Carazo, se encuentra resguardada con vallas ante cualquier enfrentamiento con la población. Los manifestantes se concentraron en la calle del Reloj para expresar su repudio a las reformas del Seguro Social.

En Granada, aproximadamente el 80 por ciento de los comerciantes cerraron sus negocios, pues temen sean atacados y saqueados.

El Movimiento Autoconvocado Nicaragua repudia cualquier diálogo que no sea público e inclusivo. Aducen que no negociarán migajas.

También exigen la baja deshonrosa de de la directora, Aminta Granera y el jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés.

Los manifestantes gritan consignas ¡Patria libre o morir! en la zona de la Villa Rafaela Herrera.

2:15 p.m Las protestas continúan en el sector de la Upoli. Manifestantes levantan barricadas para protegerse de los antimotines.

2:00 p.m La líder campesina Francisca Ramírez ha llamado a la población a sumarse a un paro nacional, que sectores campesinos empezarán la tarde de este sábado. El gobierno ha llamado a un diálogo “pero sigue matando a la gente. O hacemos algo hoy, o callamos para siempre”, dijo Ramírez quien aseguró que en esta protesta está unido el Consejo en Defensa de la Tierra.

Upoli: Mientras tanto, manifestantes que están en la Upoli avanzaron hacia la UNI-Rupap y están construyendo barricadas para evitar el acceso de los antimotines.

En alusión el problema del Seguro Social, el mandatario justificó la reforma al INSS y dice que es “un problema heredado”.

Ortega dijo que “estas situaciones, afectan por igual en cuanto a crear temor pánico a todos los ciudadano” y mencionó que “el objetivo de los que dirigen estos planes criminales, es destruir la imagen de Nicaragua”.

El presidente designado mencionó que los manifestantes son manipulados por un partido político através de las redes sociales y afirmó que los manifestantes son “delincuentes”, según reportes de la Policía Nacional.

El mandatario afirmó que cuando el FSLN volvió al poder lograron la reconciliación que no se alcanzó durante el Gobierno de la presidenta Chamorro de Barrios, Alemán y Bolaños. Al mismo tiempo dijo que pequeños grupos de la oposición obtienen dinero de Estados Unidos para conspirar contra su Gobierno.

Ortega resaltó el papel que jugaron los líderes religiosos para lograr el acuerdo de paz entre los sandinistas y el gobierno de la señora presidenta Chamorro de Barrios. También mostró al FSLN como el partido que durante el gobierno de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, buscó la estabilidad através de pactos y acuerdos.

El presidente designado por el Poder Electoral, Daniel Ortega, en su primer comparecencia durante los enfrentamientos entre ciudadanos y policías, manifestó que “La juventud desconoce, porque no vivieron los horrores de la guerra”. Además, ocupó los primeros minutos de su comparecencia para recordar cómo fueron los primeros meses de transición de la guerra de los años 80, y el primer año del Gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro

12:29 p.m Comparecencia del presidente designado por el Poder Electoral, Daniel Ortega.

Manifestantes en el sector de la Upoli realizan una pausa para hacer una oración denominada Ángelus.

Comerciantes de la terminal de buses de León se arman con palos y piedras para evitar que grupos de la juventud sandinista intentan saquear el centro de compras.

Efectivos del Ejército se presentaron en la zona de los bancos, en el departamento de Jinotega.

La líder campesina anticanal, Francisca Ramírez, solicita al Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que se abstenga de negociar con el Gobierno del presidente designado, Daniel Ortega.



Un grupo de nicaragüenses en España se manifiestan en el Arco del Triunfo, Barcelona, en contra de las reformas al INSS.

El diario El Periódico de Guatemala a través de su editorial manifiesta su repudio hacia la represión de la Policía Nacional ante la manifestación de los ciudadanos nicaragüenses.

11:45 a.m. En la Iglesia Santo Domingo, ubicada en el antiguo centro de Managuaa, realizan misa de cuerpo presente del estudiante, Álvaro Conrado.

11:41 a.m. Ante el ataque de los antimotines, los estudiantes de la Upoli se defienden con espejos para intentar reflejar la luz del sol hacia sus ojos y hacerles perder visibilidad.

En el sector de la colonia Rafaela Herrera, Managua, la Policía está movilizando a los antimotines.

11:29 a.m. Estudiantes que protestan en la Upoli siguen siendo reprimidos por antimotines quienes lanzan gases lacrimógenos y balas de goma. Ya se reporta un estudiante herido.

La Liga de Primera División de Futbol emitió un comunicado donde anuncia la suspención de los partidos del Repechaje de Liguilla en el Torneo Clausura por los hechos suscitados durante los últimos días en el país.

11:12 a.m. Debido a los últimos acontecimientos ocurridos en el país, la Embajada de Estados Unidos solicita a sus ciudadanos reconsiderar viajar a Nicaragua.

Due to civil unrest and crime the Travel Advisory for Nicaragua has been raised to – Level 3: Reconsider Travel https://t.co/kQSc8OXrR4

— USEmbassy Nicaragua (@USEmbNicaragua) 21 de abril de 2018