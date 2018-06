Invasiones de tierras son ahora armadas

El viernes 29 de junio, unos veinte sujetos fuertemente armados y encapuchados invadieron a eso de las 9:00 de la mañana una propiedad del Grupo Coen, ubicada cerca de la pista Jean Paul Genie, en Managua.

Además, retuvieron por dos horas a dos menores de edad y su madre, quienes son familia del cuidador, dentro de la propiedad invadida.

Lea además: FSLN promueve otra “piñata” en tierras privadas de Managua

La mamá de las niñas de 11 y 15 años de edad fue intercambiada por otro trabajador a petición de los invasores, que querían tener un rehén vinculado a los propietarios, sin más explicaciones.

Los hombres entraron por la parte de atrás del terreno que mide 14 manzanas e intimidaron con armas de fuego al cuidador Donato Aráuz Valle.

Puede leer: Tomatierras invaden al menos 13 manzanas de una finca en Chinandega

Los perjudicados fueron al Distrito Cinco de la Policía a interponer la denuncia, pero no les quisieron tomar la denuncia. Argumentaron que “esa institución no se metía en problemas de propiedad” y los enviaron a los juzgados, explicó Carlos Zúñiga, director de Operaciones del Grupo Coen.

De sorpresa

Cuando los invasores llegaron encañonaron al cuidador con una escopeta y le dijeron “que se calmara, que no hiciera nada” y empezaron a distribuirse por toda la propiedad.

“Llegaron de sorpresa, me encañonaron y me dijeron que solo iban a meter unos camiones. Son unos veinte, se regaron en toda la propiedad y están armados. Me quitaron los teléfonos y les dije ‘ustedes son tomatierras’ y me les corrí”, dijo Aráuz.

Mientras periodistas y trabajadores de los dueños de la propiefdad esperaban la salida de las niñas, los armados lanzaron piedras en contra de estos.

Lea También: Gobierno va contra las propiedades del sector privado

Los tomatierras taparon los dos portones principales, ubicados sobre la pista Jean Paul Genie, con sacos de color negro y con un tanque para almacenar agua, para evitar ser observados de afuera.

Dos horas más tarde las niñas fueron liberadas y manifestaron que se asustaron al principio al ver a los armados, pero que no les hicieron daño y solo le hablaron a su mamá.

Armados liberaron a niñas de cuidador de propiedad de los Coen, pero aún tienen de retenida a su mamá Iris Valle. @laprensa pic.twitter.com/znEI2RjPgq — Martha Vásquez (@MarthaVasquezLP) 29 de junio de 2018

Zúñiga, director de Operaciones del Grupo Coen, explicó que estas tierras son valiosas por la zona donde están ubicadas y tenían planeado desarrollar un “proyecto integral”. “Lamentablemente no hay proyecto que valga la pena desarrollar ahora. No hemos logrado el apoyo de la Policía”, recalcó el ejecutivo del grupo empresarial que tiene fuertes inversiones agropecuarias y comerciales en el país.

Violan Constitución

La Constitución Política de Nicaragua en su artículo 44 garantiza el derecho a la propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y prohíbe la confiscación; sin embargo, en la actual crisis sociopolítica del país las invasiones a propiedades privadas se han multiplicado en los diferentes departamentos del país y las autoridades no prestan auxilio, denuncian afectados.

Lea además: Intransigencia de Daniel Ortega tiene al borde de la pobreza a 1.3 millones de nicas

“No sabemos quiénes son y qué quieren, estamos viviendo una situación de crisis donde básicamente no hay ley. No puede ser que en el centro de Managua tengan a personas secuestradas, y bien gracias”, agregó Zúñiga.

El Grupo Coen tiene invadidas cerca de doscientas manzanas de tierra en Chinandega y Managua. De estas, 175 manzanas en la finca Las Palomas en Chinandega, ocho manzanas y media en el casco urbano del mismo departamento y 14 manzanas en Managua. “En ningún caso hemos logrado el apoyo de la Policía”, dijo el representante del grupo.

El viernes en la tarde, más hombres armados entraron a la propiedad a bordo de camionetas Hilux doble cabina, reveló Zúñiga.

Amcham se pronuncia

La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) se pronunció rechazando y condenando “el incremento sin control” de invasiones de propiedades privadas por “personas inescrupulosas al margen de la ley”.

Puede leer: Agentes policiales disparan y retienen a un joven en Managua

“Exigimos el cese inmediato de las toma de tierras a nivel nacional, ya que rompe con el principio de derecho a la propiedad privada, seguridad jurídica y estado de derecho, afectando aún más la imagen país”, dice el comunicado.

También instan a los afectados a documentar los hechos, para su debido proceso.

Al respecto, el abogado Alberto Novoa, exprocurador de la República, sostiene que estas “invasiones son una nueva piñata” que está promoviendo el partido en Gobierno para ganar la voluntad popular que ha perdido.

Entre los departamentos más afectados están Chinandega, Estelí, Managua, Matagalpa y Rivas. Allí los invasores causan daños a la propiedad como despale, destrucción de cercas y saqueo.